Wat bezielde de dader die twee mannen doodschoot in een volle McDonald’s? ‘Dit is heel a-typisch’

Twee mannen van 57 en 62 jaar werden woensdagavond in een McDonald's in Zwolle doodgeschoten. Inmiddels heeft een 32-jarige verdachte zichzelf aangeven bij de politie. Het restaurant zat tijdens de schietpartij vol met gasten en er waren veel kinderen aanwezig. Waarom neemt een dader het risico onschuldige mensen te raken? En wordt de grote kans om gepakt te worden – door de vele getuigen en camera’s – voor lief genomen?

“Vuur openen in een volle McDonald’s is heel atypisch”, zegt Bram Groothoff. Hij is onderzoeker aan de Vrije Universiteit en gespecialiseerd in georganiseerde misdaad. Groothoff wijst erop dat nog veel onzeker is over de schietpartij in Zwolle. “Alle opties moeten worden opengehouden. Het incident past bij de georganiseerde misdaad, het feit dat een verdachte zichzelf heeft aangegeven dan weer niet.”

Het is nog onbekend hoe de dader het woensdag precies heeft aangepakt. De politie onderzoekt dit nog. Volgens ooggetuigen van de schietpartij zou het gaan om een man die al enige tijd rond de McDonald’s hing. Tegenover de regionale krant de Stentor meldt een getuige dat de man eerst eten bestelde, om vervolgens met zijn dienblad naar een tafeltje te lopen en het vuur te openen op twee mannen.

Risico’s voor omstanders

Bij schietpartijen nemen daders geregeld het risico om omstanders te raken. Volgens onderzoeker Groothoff is het incident in Zwolle daarom niet uniek. “Daders gaan vaker roekeloos te werk, al is dit erg extreem.”

Dat het woensdagavond zo druk was in het restaurant, komt volgens RTV Oost door een schoolvoetbaltoernooi in de buurt. Veel kinderen gingen daarna langs de McDonald’s werden getuigen van de schietpartij, er raakte niemand gewond.

“Daders van dit soort schietpartijen denken vaak helemaal niet aan anderen. Ze staan onder grote druk of kunnen de consequenties van hun handelen niet overzien”, zegt Groothoff. Hij vergelijkt het incident met een schietpartij in 2018 in een speeltuingebouw op Wittenburg in Amsterdam waarbij een onschuldig persoon om het leven kwam. “Risico’s voor omstanders werden daar voor lief genomen, dat geldt in minder mate ook voor de moord op Peter R. de Vries.”

Ontkomen

Nadat de dader woensdagavond ontkwam, meldde een 32-jarige man zich donderdagmiddag op het politiebureau in Deventer. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van de twee mannen in de McDonald’s.

Onderzoeker Groothoff vermoedt dat het meer geluk was dan wijsheid dat de dader kon ontkomen. Groothoff noemt het opzienbarend dat er tijdens de schietpartij geen rekening lijkt te zijn gehouden met de getuigen en camera’s in het restaurant. “Er is zoveel kans om gepakt te worden, dat maakt het geheel zo onlogisch.”

Volgens Groothoff blijven schietpartijen, zoals die in Zwolle, extreem en uitzonderlijk. “In Amerika zijn dit soort incidenten veel normaler, iedere ruzie kan daar escaleren tot een vuurgevecht. Men hoeft zich in Nederland niet onveilig te voelen, het risico door een kogel geraakt te worden blijft heel klein.”

