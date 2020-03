Wat betekent het excuus van de koning aan Indonesië?

Daarmee is voor het eerst op het allerhoogste niveau excuus aangeboden. Koningin Beatrix kwam in 1995 niet verder dan het ‘stemt ons bijzonder droevig dat zovelen in de strijd zijn omgekomen’. Een eerste doorbraak kwam er in 2005 toen minister Bot erkende dat Nederland aan de ‘verkeerde kant van de geschiedenis stond’.

Het woord excuus is beladen, omdat het inhoudt dat er ook verantwoordelijkheid wordt genomen. Daaruit kunnen ook claims voor genoegdoening en herstelbetalingen volgen.

Op 12 september 2013 bood Nederland bij monde van de ambassadeur excuses aan voor alle standrechtelijke executies tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Minister Koenders herhaalde deze excuses in 2016. Nu zijn er dus de koninklijke excuses, ook al benadrukte de koning dat hij deze uitspreekt ‘ in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering’.

De koning memoreerde op het buitenpaleis in Bogor tijdens een gezamenlijke persverklaring met president Joko Widodo in zijn toespraak de 75-jarige onafhankelijkheid die het land dit haar viert. Maar hij bleef bij de ‘politieke en morele erkenning’ zoals toenmalig minister Ben Bot die in 2005 uitsprak. Juridisch houdt Nederland nog altijd vast aan de soevereiniteitsoverdracht van december 1949.

Ook sprak de koning over de nieuwe relatie, gebaseerd op respect, vertrouwen en vriendschap. Hij zei: Nederland heeft Indonesië nodig, als machtige politieke bondgenoot in Azië.

De koning sprak zijn toespraak in het Engels uit. Bij de bewuste passage over de ‘apology’ haperde zijn stem licht.

