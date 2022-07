Wat betekent de nieuwe coronavariant ‘centaurus’ voor Nederland?

Het zomergolfje van covid in Nederland lijkt op zijn retour, maar volgens sommige wetenschappers staat een nieuwe variant al te hoefschrapen in de coulissen. Centaurus, zo is de bijnaam die ze gaven aan deze sub-sub-variant van corona, naar de paard-mensen uit de Griekse mythologie. Is dit een kandidaat voor een mogelijke najaarsgolf? En hoe staat Nederland ervoor?

De wetenschappers die waarschuwen, doen dat vooral op basis van de mutaties die ze zien in het virus, dat officieel BA.2.75 heet. Ze zien er acht opvallende, die erop zouden kunnen wijzen dat het virus het immuunsysteem beter om de tuin kan leiden.

The basis for concern about the Omicron BA.2.75 variant.

8 mutations beyond BA.5, many in the N-terminal domain, which could make immune escape worse than what we’re seeing now. Competing w/ BA.5 in India. Excellent thread by @EllingUlrich 👇 https://t.co/Ko5AYxEonv — Eric Topol (@EricTopol) 4 juli 2022

Een vergelijkbare redenering hoorden we bij de eerste versie van omikron, toen die vorig najaar opdook. Wat bleek: omikron was besmettelijker, maar pakte (in ons grotendeels gevaccineerde land) mild uit. Kortom: wat precies de gevolgen zijn van die mutaties, moet in de praktijk blijken. Een nieuwe variant kan ook een zegen zijn: het opduiken van mutaties die aan de ene kant besmettelijker en aan de andere kant milder zijn, is een van de mogelijke uitwegen uit de coronapandemie.

Hoe besmettelijk en hoe ziekmakend de nieuwe variant is, is nog niet bekend. BA.2.75 - zoals centaurus officieel heet - is een kleinkind van omikron, en een kindje van de BA.2-variant, die in Nederland dit voorjaar rondging. Vandaar dat centaurus geen eigen letter uit het Griekse alfabet krijgt. De Wereldgezondheidsorganisatie houdt hem in de gaten, maar beschouwt hem vooralsnog niet als zorgwekkende variant.

.@doctorsoumya explains what we know about the emergence of a potential Omicron sub-variant [referred as BA.2.75] ⬇️#COVID19 pic.twitter.com/Eoinq7hEux — World Health Organization (WHO) (@WHO) 5 juli 2022

Op dit moment is in Nederland de BA.5-mutatie van omikron dominant, een ‘oom’ van centaurus. Varianten van corona verdringen elkaar, waarbij steeds de vraag is welke zich het best weet te verspreiden. BA.5 is in grote delen van de wereld nu oppermachtig. BA.2.75 lijkt op weg dominant te worden in India, waar BA.5 nooit echt voet aan de grond heeft gekregen. Centaurus is inmiddels ook opgedoken in onder andere Australië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Of het ook de belangrijkste variant wordt buiten India moet blijken. In India lijkt centaurus BA.5 te verdringen. Mogelijk volgt daarna de rest van de wereld.

Je kunt ook anders redeneren, en dat doen sommige wetenschappers in de internationale pers: BA.2.75 is in India nog nooit echt door BA.5 op de proef gesteld. Misschien stopt de opmars van centaurus zodra die buiten India op BA.5 stuit.

In Nederland zit steeds minder virus in het rioolwater

Ondertussen lijkt in Nederland het BA.5-zomergolfje op zijn retour. Sinds 30 juni wordt er ieder dag minder coronavirus gevonden bij rioolwatermetingen, waar het virus wordt gedetecteerd dat uit onze ontlasting komt. Die metingen zijn een belangrijke informatiebron, nu de meeste mensen niet meer bij de GGD getest worden. Ook het aantal opnames op de intensive care daalt, en op de corona-verpleegafdeling is dat cijfer de laatste dagen stabiel. Er liggen nu ruim achthonderd coronapatiënten in het ziekenhuis.

Wat staat ons nog te wachten? In het najaar, als we met zijn allen weer naar school en werk gaan en in gebouwen bij elkaar kruipen, gedijt corona beter, zo weten we. Mogelijk komt er dan een nieuwe golf van BA.5. Blijft BA.5 hier dominant, dan hebben in ieder geval het meest aan de bescherming die we tot dusver hebben opgebouwd.

Nog maar 65 procent van de Nederlanders doet een zelftest bij klachten

Er kan ook een nieuwe hoofdrolspeler zijn, deze herfst. Dat kan centaurus zijn, maar evengoed een andere nog onbekende variant. Ook dan hebben we iets aan de immuunbescherming door vaccins en blootstelling aan alle corona’s die ons land al gepasseerd zijn - maar wel minder.

Wat onze uitgangspositie nadelig beïnvloedt, is dat Nederlanders zich na ruim twee jaar corona stapje voor stapje slechter zijn gaan houden aan adviezen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat van de mensen die corona-achtige klachten hadden, vorige maand nog maar 65 procent zichzelf testte of liet testen. In maart was dat nog 88 procent. Dat bemoeilijkt het intomen van een nieuwe golf in het najaar.

