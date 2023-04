Wat BBB wil bereiken in de provincies

Natuur

Het is inmiddels bekende kost. De BoerBurgerBeweging (BBB) wil de stikstofdeadline niet vervroegen naar 2030 en weigert om boeren te dwingen plaats te maken ten behoeve van de natuur. Die standpunten zullen tot discussies leiden – zeker in de provincies waar de BBB met linkse partijen onderhandelt – maar er ligt meer op de onderhandelingstafel.

Zo zal in Utrecht het gesprek ongetwijfeld ook gaan over de vraag of de provincie zich in moet spannen om nieuwe natuur te creëren. BBB wil geen nieuwe natuurgebieden aanwijzen, maar onderhandelt voorlopig noodgedwongen met GroenLinks. Die partij vindt het juist wel noodzakelijk dat er meer oppervlakte aan natuur bij komt en wil bovendien bestaande natuurgebieden als de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe met elkaar verbinden.

In onder meer Drenthe, Friesland en Gelderland houdt de wolf de gemoederen bezig. De BBB wil dat het mogelijk wordt om wolven die voor overlast zorgen af te schieten, maar andere partijen zijn terughoudender of zelfs afwijzend. Tijdens een debat in de Provinciale Staten van Gelderland benadrukte gedeputeerde Peter Drenth van het CDA – een van de beoogde coalitiepartners van de BBB – dat het vanwege de beschermde status van de wolf juridisch voorlopig niet mogelijk is de dieren te verjagen. En daar heeft een provincie niets over te zeggen.

Bouwen

‘Iedere burger een thuis!’, schrijft de BBB in het Utrechtse verkiezingsprogramma. De partij wil snel meer woningen bouwen om het grote tekort aan huisvesting op te lossen. Omstreden is dat standpunt natuurlijk niet, maar de vraag is wel: waar moeten die nieuwe huizen komen? In de provinciale programma’s benadrukt de BBB zoveel mogelijk te willen bouwen binnen bestaande dorpen en steden. Dit omdat de partij bang is dat bouwen in het groen ten koste zal gaan van landbouwgrond. In de provincies waar de BBB met de VVD onderhandelt – en dat zijn ze vrijwel allemaal – is het voer voor discussie. De liberale volkspartij is juist voorstander van bouwen in de polder. Ook het CDA ziet bouwen in het groen als onvermijdelijk.

Vervoer

Studenten, forenzen, toeristen en ondernemers: allemaal hebben ze baat bij goede verbindingen tussen de steden en het platteland, vindt de BBB. De partij wil dan ook investeren in het openbaar vervoer. Ook ’s avonds moet het mogelijk blijven om in een dorpskern de bus te pakken. Dat kost geld, maar BBB kan op steun rekenen van de linkse partijen waar het dit punt betreft. Ook de PvdA vroeg tijdens de campagne aandacht voor de bereikbaarheid.

De nog aan te leggen snelle treinverbinding tussen de Randstad en het noorden, de Lelylijn, kan ook op steun van de BBB rekenen. Dat wil zeggen, in Flevoland. In die provincie zegt de BBB zich sterk te zullen maken voor de aanleg van dit spoor, maar de partijafdelingen in Friesland en Groningen zijn er minder over te spreken. BBB Groningen ziet meer in de aanleg van de Nedersaksenlijn, die vanuit Enschede via Emmen naar Groningen moet gaan lopen en BBB Friesland wil dat eerst bestaande spoorlijnen worden ‘geoptimaliseerd’.

De Lelylijn is gekoppeld aan een fikse woningbouwopgave voor Friesland, en dat ligt bij BBB gevoelig. De partij is bang dat de nieuw te bouwen woningen vooral ten goede zullen komen aan Randstedelingen die in Friesland komen wonen, maar in het westen blijven werken.

“Het moet een gezonde mix zijn”, zegt de Friese BBB-voorman Abel Kooistra desgevraagd. “We kunnen natuurlijk niet verbieden dat mensen van buiten de Friese grenzen hier naartoe komen. Dat snappen wij ook. Maar nu is het al zo dat de Friese jeugd en ook de ouderen vaak moeite hebben om in de eigen omgeving een woning te vinden. We willen niet dat huizenprijzen verder opgestuwd worden.”

Veel andere partijen in de Friese Staten zijn wel voorstander van de Lelylijn. Niet voor niets was het in 2018 een Fries Statenlid van de VVD dat het plan bedacht. Toch is het de vraag of het echt tot een felle discussie zal leiden tijdens de formatie. Voorlopig hoeven de Staten nog geen besluiten te nemen over de Lelylijn. De plannen worden verder uitgewerkt. Lees: dit gaat nog jaren duren.

Democratie

De BBB wil burgers bij de politiek betrekken. Herstel van vertrouwen in de overheid is hard nodig, schrijft de partij in verschillende provinciale programma’s en dus is het belangrijk dat de politiek transparant te werk gaat en de inspraak van inwoners serieus neemt. Geheel uniek is de partij daarin niet. Ook politici van andere partijen zien bijvoorbeeld wel wat in het idee van een burgerberaad, waarbij een gelote groep inwoners de politiek adviseert. In de provincie Gelderland is al een burgerberaad over klimaatbeleid gaande. Toch gaat de BBB verder dan veel andere partijen tot nu toe bereid waren te gaan door in enkele provincies ook te pleiten voor een bindend correctief referendum. ‘Wanneer gepast’ kunnen burgers de politiek zo bijsturen. Het is zeer de vraag of de BBB hier steun voor zal krijgen tijdens de formatie. De VVD en veel andere beoogde coalitiegenoten zijn tot nu toe geen voorstander van referenda. En zeker niet van bindende.

Opvang asielzoekers

De opvang van asielzoekers is geen kerntaak van de provincie. Gemeenten en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (Coa) regelen het gezamenlijk. Maar moet er gezocht worden naar een nieuwe locatie, dan speelt de provincie wel degelijk een rol. Dat BBB zegt zich ‘terughoudend’ te zullen opstellen kan dus in de praktijk tot botsingen leiden met andere coalitiegenoten, met name aan de linkerkant van het politieke spectrum. Opvangplekken zijn er nu immers te weinig. Het is één van de redenen waarom staatssecretaris Eric van der Burg werkt aan een spreidingswet die gemeenten verplicht om opvang te regelen. De provincie moet erop toezien dat de gemeenten zich ook aan die verplichting houden. Toch heeft BBB al gezegd niets te voelen voor zo’n dwangmiddel. Met BBB in alle colleges kan dit voor conflict zorgen. De vraag is of de discussie over asielopvang al tijdens de formatie zal opspelen. De spreidingswet is nog in de maak en BBB koerst sowieso af op akkoorden op hoofdlijnen. Mogelijk wordt de vraag of de provincies mee zullen werken aan uitvoering van de spreidingswet dus nog even vooruit geschoven.

Vliegvelden

Hoe BBB denkt over de luchtvaart valt niet in een enkele zin uit te leggen. De afdeling Groningen bijvoorbeeld wil dat er vakantievluchten vanaf Schiphol worden verplaatst naar vliegveld Eelde, omdat dit ‘van groot belang is voor de economie, voor bedrijven en voor burgers’. BBB in Flevoland pleit er juist voor om het vliegveld bij Lelystad niet te openen voor commerciële vluchten ‘gezien de door de regering zelf opgelegde stikstofopgaven en de klimaatdoelstellingen’. De partij ziet liever dat de grond wordt gebruikt voor huizen of landbouw. Het vergroot de kans dat dit vliegveld ook de komende jaren dicht zal blijven.

Aan de onderhandelingstafel in Zuid-Holland zal de toekomst van Rotterdam The Hague Airport een interessante discussie worden, aangezien BBB pleit voor een verhuizing naar de Tweede Maasvlakte. Gesprekspartner GroenLinks wil het vliegveld zelfs laten sluiten. Tafelgenoot VVD voelt daar helemaal niets voor.

Energie

De energietransitie wordt zonder twijfel een van de spannendste onderwerpen aan de formatietafels, zeker omdat GroenLinks momenteel in vier provincies meepraat en PvdA in acht. BBB is namelijk kritisch over windmolens en zonneweides, vooral als ze op landbouwgrond staan. Uit het verkiezingsprogramma van de afdeling Utrecht: ‘Eén paneel op het dak erbij is er één minder in de wei!’ De afdelingen Zeeland en Zuid-Holland verzetten zich tegen windparken op zee. De ‘industrialisatie van de Noordzee’ verpest ‘het mooie uitzicht’. Ook het IJsselmeer zou geen enkele windmolen extra moeten krijgen.

Liever investeert BBB in kernenergie (en thorium), in meerdere provincies zouden kleine centrales kunnen komen. Opvallend: de partij wil dat de elektriciteitscentrale in Amsterdam weer kolen gaat stoken, ongetwijfeld tot ongenoegen van de linkse partijen aan de onderhandelingstafel in Noord-Holland.

Cultuur

Een opvallende passage in het verkiezingsprogramma van BBB in Friesland. De partij is huiverig voor te veel Randstedelingen die straks met de Lelylijn naar de provincie komen: “Hiermee komen onze cultuur, taal, tradities en manier van leven (mienskip) onder druk te staan.”

BBB hecht zwaar aan tradities, het komt in haast ieder programma terug. Zo moet ‘de Limburgse taal in Limburg hetzelfde behandeld worden als de Friese taal in Friesland’. Dat betekent ook dat kinderen in peuterspeelzalen, het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang actief het Limburgs wordt aangeleerd. In Zeeland moet leerlingen ‘het roemrijke Zeeuwse verleden in de vorm van de Zeeuwse Canon’ worden bijgebracht. En in het hele land verdienen lokale gebruiken (paasvuur, fruitcorso’s, carbidschieten, boerenovertrek) alle ondersteuning.

