Wat als de ‘summer of love’ een ‘summer of disappointment’ wordt?

Heel even leek het erop dat de langverwachte summer of love nu toch écht begonnen was. De clubs mochten weer open, dansen met Janssen was het mantra met een verse prik in de arm. Even geen anderhalve meter, alleen een donkere kroeg en een groep vrienden om je heen.

Hoe anders is het een week later. Dit weekend rest slechts de quarantaine. Het aantal besmettingen steeg in een week van minder dan duizend naar bijna 7000 besmettingen per dag. In sommige steden moeten hele vriendengroepen binnenblijven, omdat ze met een besmet persoon zijn omgegaan of zelf met een snotneus op bed liggen. In de supermarkt gaat het mondkapje voorzichtig weer op.

Ook Testen voor Toegang heeft wellicht zijn langste tijd gehad, nu de besmettingen oplopen. De afgelopen dagen is op kaartjesaanbieder Ticketswap het aantal aangeboden tickets aan het stijgen, alhoewel het volgens CEO Hans Ober vooral ligt aan het groeiende aantal evenementen de komende tijd. Die summer of love blijkt voorlopig een summer of disappointment te worden. Wat doet die ommekeer met ons?

We konden al even van de vrijheid proeven

Volgens Frenk Van Harreveld, hoogleraar psychologie aan de UvA, is de teleurstelling een stuk groter dan een paar maanden geleden, omdat we al even van de vrijheid hebben kunnen proeven. “De vrije zomer was er nu écht bijna. De vakanties zijn geboekt, de vrije dagen al opgenomen.”

Teleurstelling draait om het vergelijken van huidige feiten met het – positievere – alternatief, legt hij uit. Hoe nabijer dat positievere scenario, hoe groter de teleurstelling, omdat het steeds concreter wordt. “Drie maanden geleden besloot je misschien: ik ga op vakantie naar Spanje”, zegt hij. “Maar vorige week wist je: ik ga naar Ibiza, dit is mijn huis, het strand ziet er zo uit. Eerst was de vakantie een abstract bos, nu zie je de bomen, de blaadjes en de vogels”. Van ieder leuk onderdeel van de vrije zomer moet je nu apart afscheid nemen, zegt hij. “Dat is vervelender dan als het slechts één abstract geheel is.”

Hoe erg dat je raakt, wisselt per persoon, zegt Van Harreveld. “We zien al de hele crisis dat de emotionele impact sterk samenhangt met iemands persoonlijke weerbaarheid. Dat is helaas grotendeels een stabiele persoonlijkheidstrek: hoe goed iemand negatieve dingen kan opvangen.” En dát hangt dan weer samen met leeftijd. “Als je ouder bent, heb je meer ellende meegemaakt. Kort gezegd: daar raak je aan gewend.”

‘Zoek naar wat er wél kan’

Is er voor een niet-weerbaar persoon dan weinig aan te doen en wordt het voor deze groep een definitieve summer of disappointment? “Zeker niet”, zegt Van Harreveld. “Er zijn allerlei coping-strategieën, door de situatie in het grotere plaatje te plaatsen. Zoals: O, volgend jaar kan ik weer op vakantie, en dan maak ik een grotere reis. Of: in Spanje is het nóg slechter gesteld qua besmettingen.” Een andere oplossing: zoeken naar wat er wél kan. “Bijvoorbeeld binnen Nederland op vakantie.”

Die boodschap hebben veel Nederlanders overigens al in de gaten: zo steeg het aantal aanvragen de afgelopen dagen bij Nederlandse vakantieaanbieders snel, schrijft het AD. “Mensen lijken nóg huiveriger dan vorig jaar om naar het buitenland te gaan”, zei Robert van Veen van Natuurhuisje.nl tegen de krant.

Dat betekent overigens niet dat alle buitenlandse vakanties worden geannuleerd, zegt woordvoerder Mirjam Dresmé van de reisbrancheorganisatie ANVR. Wie nu een pakketreis annuleert, is veel geld kwijt, benadrukt ze, want een groot deel van Europa staat nog op geel of groen. “Mensen willen júist vakantie, ze willen niet een tweede jaar thuisblijven. Nu de zomer dichtbij is, willen ze teleurstelling des te meer voorkomen.”

Lees ook:

Staan de roaring twenties van deze eeuw voor de deur?

In de jaren twintig van de vorige eeuw brak er onder jongeren een ware feestepidemie uit, die de wenkbrauwen van de gevestigde orde stevig deed fronsen. Kunnen we soortgelijke taferelen verwachten nu de wereld langzaam heropent?