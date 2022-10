Was Richard de Mos kwaadwillend of naïef? Drie jaar na de politie-inval staat de Haagse politicus voor de rechter

De verdachten

De Haagse corruptieaffaire draait om drie politici van Groep De Mos, een lokale politieke partij die inmiddels is omgedoopt tot Hart voor Den Haag. Richard de Mos is het bekendste gezicht in het beklaagdenbankje. De charismatische voorman van de partij geniet al jaren grote populariteit in flinke delen van de Hofstad. Met zijn ombudspolitiek probeert hij de grote en kleinere ergernissen op te lossen van zijn achterban, die anders ‘wordt platgewalst door de gemeentelijke regeltjesbulldozer’. Zijn imago heeft nauwelijks geleden onder de aantijgingen: Hart voor Den Haag werd begin dit jaar weer de grootste partij van de stad.

Zijn medeverdachten zijn twee partijgenoten: voormalige wethouder Rachid Guernaoui en raadslid Nino Davituliani. Daarnaast staan vijf bevriende ondernemers terecht, die profijt zouden hebben van hun innige band met de politici: drie vastgoedondernemers en de twee eigenaren van een zalencentrum. Raadslid Davituliani is tevens de schoonzus van een deze ondernemers.

De verdenking

De bom barstte toen de recherche op 1 oktober 2019 een inval deed bij de verdachten. In de maanden daarvoor had de politie hun telefoons afgeluisterd. Daaruit zou blijken dat de drie politici en de ondernemers veel te innig waren. Zo kregen de eigenaren van het zalencentrum informatie over de aanvraagprocedure voor een nachtvergunning, nog voordat deze officieel werd bekendgemaakt. Dat gaf hen een voorsprong op de concurrentie. Ook zou een bevriende vastgoedondernemer een (te) hoge prijs hebben gekregen toen hij een lap grond aan de gemeente verkocht. Deze ondernemers zaten bovendien in een klankbordgroep van De Mos, waardoor ze mogelijk inspraak hadden op het Haagse gemeentebeleid.

Dit gebeurde volgens het Openbaar Ministerie in ruil voor giften aan de partij en cadeaus voor De Mos. Zo financierden de ondernemers een advertentiecampagne in de Haagse huis-aan-huisbladen, betaalden ze reparaties aan de campagnebus en regelden zij ‘om niet’ een hijskraan om een schuifpui over het huis van De Mos te tillen. Het openbaar ministerie telde in totaal 113.000 euro aan verdachte donaties en kwam met een waslijst aan beschuldigingen: omkoping van een ambtenaar, schending van de geheimhoudingsverplichting, omkopen van kiezers, meineed, en de inhuur van een illegale klusjesman. En: deelname aan twee criminele organisaties.

Het verweer

De Mos en zijn medeverdachten hebben de beschuldigingen altijd ontkend. In zijn boek Mijn verhaal (2021) erkent De Mos weliswaar dat zijn partij geld heeft ontvangen van bevriende ondernemers, maar niet dat daar een tegenprestatie tegenover stond. Hij zou simpelweg zijn netwerk hebben aangesproken om de verkiezingscampagne te financieren. Dat was wellicht een beetje naïef, maar niet strafbaar, aldus De Mos. Hoe zou hij anders zijn campagne moeten financieren?

Verder blijft De Mos zich met hand en tand verdedigen tegen het ‘politieke proces’ dat hem zou zijn aangedaan. Het openbaar ministerie en zijn politieke tegenstanders willen zijn succespartij ‘kaltstellen’, meent hij. Ook de woorden heksenjacht, karaktermoord en complot komen voorbij. Onlangs nog beschuldigde hij een AD-journalist ervan dat die laster zou plegen en ‘telkens opgewarmde diarree’ over hem uitstrooit. De krant noemt het verweer van De Mos op haar beurt ‘trumpiaans’.

De uitkomst

Het is duidelijk dat Groep De Mos geld heeft ontvangen van ondernemers. Ook ontkent De Mos niet dat hij bevriende ondernemers hielp, bijvoorbeeld toen de band Di-rect een nieuwe studio zocht. De vraag is echter: heeft het een met het ander te maken? Is er voldoende bewijs om aan te tonen dat De Mos en co gunsten verleenden in ruil voor een bijdrage aan de partijkas of een gratis hijskraan? De schijn van belangenverstrengeling alleen is namelijk niet voldoende voor een veroordeling. “Precies dat maakt corruptiezaken zo ontzettend lastig”, zegt Hans Nelen, hoogleraar criminologie aan de Universiteit Maastricht. “Belangrijke stukken zijn lang niet altijd terug te vinden, en afgetapte telefoongesprekken soms moeilijk te interpreteren. Zie dan maar eens het verband hard te maken tussen de gift en de gunst.”

Mochten de verdachten toch worden veroordeeld, dan kunnen zij enkele jaren achter de tralies belanden of hoge boetes krijgen opgelegd. De laatste jaren lijkt de rechter wat strenger te worden voor corrupte ambtenaren en politici, ziet Nelen. “Zij schaden het publieke vertrouwen dusdanig, dat ze soms een hogere straf krijgen opgelegd.” Maar ook een vrijspraak zal politiek Den Haag op de grondvesten doen trillen. Meerdere partijen wilden begin dit jaar niet met Hart voor Den Haag besturen vanwege de besmette reputatie. Als De Mos onschuldig blijkt, kan dat de legitimiteit van de nieuwe coalitie ondergraven.

