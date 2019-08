Was het sturen van een open brief een goede zet van Halsema?

In haar brief aan de Amsterdammers haalt Femke Halsema als burgemeester fel uit naar De Telegraaf, die zij het publiceren van onjuiste informatie verwijt. ‘Voordat er een rechterlijk oordeel is geveld heeft De Telegraaf hem op de voorpagina veroordeeld voor een delict dat hij niet heeft gepleegd’, schrijft Halsema.

De burgemeester erkent dat haar zoon met vriendjes half juli een vervallen woonboot is binnendrongen en daar een paar oude brandblussers heeft leeggespoten. Hij had volgens Halsema inderdaad ‘een (verboden) nepwapen’ bij zich dat hij weggooide toen de politie kwam, maar er was geen sprake van ‘een gewapende inbraak’ zoals De Telegraaf schrijft.

Ook is er volgens haar geen sprake van dat zij politie en justitie heeft gevraagd de zaak onder de pet te houden, zoals De Telegraaf suggereert. Wie De Telegraaf heeft getipt over de zaak is niet duidelijk, maar de politie van Amsterdam onderzoekt of dat vanuit de gelederen van politie of justitie is gebeurd.

Mijn zoon heeft ‘een fout begaan die hij moet herstellen’, stelt Halsema in de brief, die het logo draagt van de gemeente Amsterdam. ‘Hij verdient geen extra publieke straf, alleen omdat hij mijn zoon is’, aldus Halsema, die stelt dat de zaak ‘een privé-kwestie’ is.

“Deze reactie van haar als moeder begrijp ik heel goed, maar als burgemeester vind ik het heel lastig. Deze rollen scheiden was beter geweest”, zegt Frank Peters, expert op het gebied van crisiscommunicatie en auteur van meerdere boeken over dit onderwerp.

Waarom vindt u dat beter?

“Het zenderschap in crisiscommunicatie is cruciaal, dus wie laat je de boodschap brengen? Halsema schrijft dat ze de zaken wil scheiden, maar in de brief spreekt heel duidelijk de moeder die haar kind verdedigt, en dat terwijl de brief het logo van de gemeente draagt. Beter was geweest om iemand anders het woord te laten voeren, zoals de vader of de advocaat. Zij spreekt nu vanuit twee rollen.”

“Wat wel heel goed is gedaan, is de keuze voor de plaats waar deze zaak gaat worden behandeld, namelijk door het OM in Haarlem en niet in Amsterdam. Dat is slim en heel zuiver, maar die keuzes worden niet consistent doorgevoerd.”

Heeft Halsema er goed aan gedaan om een open brief in te zetten als middel tegen de Telegraaf-publicatie?

“In het algemeen is in crisiscommunicatie een gouden regel dat je beter zelf naar buiten kunt komen met je probleem, dan dat er iemand anders mee aan de haal gaat. Dat heeft als voordeel dat je je verhaal kunt framen zoals je wilt en dat je niet wordt verrast. Eigenlijk deel je dan zelf de eerste klap uit. Als burgemeester had Halsema kunnen weten dat dit groot zou worden in de publiciteit. Kennelijk heeft het moment van de publicatie haar dus verrast of is zij anders geadviseerd.”

“Toch is het verstandig om met de eigen kant van het verhaal te komen. Wat wel opvalt is dat in de brief vooral de moeder Halsema in haar drang om zelf te willen framen ervoor kiest om te bagatelliseren wat er is gebeurd. Dat blijkt uit de zinsnede ‘ze waren zich met vriendjes aan het vervelen en aan het klieren’. Er zijn echter strafbare feiten gepleegd. Dat moet je niet proberen weg te stoppen.”

De Telegraaf stelt dat Halsema de zaak heeft proberen stil te houden en dat er sprake is van een ‘doofpot’. In haar brief ontkent zij dat. Is dat verstandig om het zo te doen?

“Je moet zo’n negatieve framing eigenlijk nooit herhalen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het ontkennen van een negatief frame door nieuwsconsumenten juist wordt gezien als een bevestiging daarvan. Dus als je ervan wordt beschuldigd iets in de doofpot te stoppen en je zegt vervolgens dat er geen doofpot is, dan blijft toch hangen dat er misschien wel een doofpot is. In dit geval had Halsema beter kunnen uitleggen waarom zij er nog niet eerder open over heeft kunnen zijn.”

Wat kan het effect zijn van deze brief voor haar als burgemeester?

“Halsema heeft een beetje als voordeel dat De Telegraaf het zo groot heeft gemaakt, bijna buitenproportioneel. Dat helpt haar wel in de beeldvorming, omdat er daardoor ook sympathie voor haar loskomt.”

Lees ook:

Zoon Halsema in juli aangehouden, volgens advocaat was van ‘afschermen’ arrestatie geen sprake

De vijftienjarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is vorige maand aangehouden. Dat bevestigt de burgemeester in een brief aan de inwoners van Amsterdam. Ze reageert ermee op berichtgeving van De Telegraaf.

Is Femke Halsema na één jaar burgemeesterschap al de Moeder van Mokum?

Een elitaire linkse politica of een burgermoeder voor iedereen? Een jaar na haar aantreden maken betrokkenen de balans op en geven een cijfer.