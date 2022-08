Was het moord of toch zelfmoord? Het hof in Arnhem buigt zich over de Rosmalense flatmoord

Binnenkort zal blijken of de zaak van de Rosmalense flatmoord in het rijtje rechterlijke dwalingen, zoals de Puttense moordzaak, terechtkomt. Sinds zijn partner, de 37-jarige Regie van der Hoogen, in 2000 dood werd aangetroffen, beweert Rob B. dat zij zelfmoord pleegde.

De nu 64-jarige B. werd in 2004 schuldig bevonden aan doodslag. Drie jaar later werd hij na hoger beroep verplicht opgenomen in een tbs-kliniek voor schizofrenie. Hoewel zijn tbs is afgebouwd, zit hij daar nog steeds. Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor het gerechtshof in Arnhem, die de zaak herziet, vrijspraak gevraagd voor B. Volgens het OM is er geen bewijs dat B. de dader is. Het bewijs waarop B. in 2004 schuldig werd bevonden, is in de jaren daarna ondergraven door nieuwe onderzoeken.

Wat gebeurde er in de flat in Rosmalen?

In april 2000 werd de 37-jarige Regie van der Hoogen dood gevonden in de hal van de flat in Rosmalen waar zij woonde met haar partner Rob B.. Toen de politie en het ambulancepersoneel ter plaatse kwamen, troffen zij een bebloede hal aan, een broodmes bij de arm Van der Hoogen en een grote snee langs haar hals. Hun hondje, Shadow, likte het bloed van het tapijt. Haar vriend Rob zei haar te hebben gevonden en belde het alarmnummer.

Omdat er geen sporen van inbraak werden gevonden in de flat, besliste de politie al snel dat er maar twee mogelijkheden zijn: of Van der Hoogen is vermoord of zij heeft zelfmoord gepleegd.

Hoe is het strafproces verlopen?

B. werd vrijwel direct aangehouden als verdachte in de zaak, die de Rosmalense flatmoord is gaan heten, en werd na vier jaar veroordeeld voor doodslag op zijn partner Van der Hoogen. Drie jaar later ging hij in hoger beroep. In 2008 werd de uitspraak van het hof onherroepelijk. Al 22 jaar houdt B. vol dat zijn partner zelfmoord heeft gepleegd.

Het hof in Den Bosch baseerde zich toentertijd vooral op twee onderzoeksrapporten. Daarin schrijven forensische onderzoekers dat de snee in de hals van Van der Hoogen eerder wijst naar moord dan naar zelfmoord. Dit concluderen zij op basis van het feit dat zijn rechtshandig is en de manier waarop de snee is aangebracht. Ook de bloedspetters in de hal, en die op de broek en schoenen van B., wijzen er volgens hen op dat het letsel van de vrouw door iemand anders is toegebracht. Bovendien toont dit aan dat B. in de buurt van zijn vriendin moet zijn geweest toen haar keel werd doorgesneden, schrijft onderzoeker Richard Eikeleboom in zijn rapport in 2003.

Hoe is de twijfel over de moord ontstaan?

De advocaat van B., de Bossche Pieter van der Kruijs, zei van meet af aan overtuigd te zijn geweest van de onschuld van B. In 2007, nadat het gerechtshof in Den Bosch B. dwangverpleging had opgelegd in een tbs-kliniek, stapte hij af op rechtspsycholoog Peter van Kloppen, die het project Gerede Twijfel leidt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarin doen studenten onderzoek naar vermeende rechterlijke dwalingen. Hij zette vijf van zijn studenten op de Rosmalense zaak. Maandenlang liepen zij alle feiten van het politie onderzoek en de rechtszaak door. Conclusie: zelfmoord lijkt waarschijnlijker dan doodslag.

Bewapend met deze conclusie en een verklaring van een huisarts die Van der Hoogen een paar weken voor haar dood heeft gezien, stapte advocaat Van der Kruijs naar de Hoge Raad om nieuw onderzoek aan te vragen. Het gerechtshof had de verklaring van de huisarts nooit gehoord. Daaruit bleek dat Van der Hoogen hem had gevraagd iets uit haar hals weg te snijden, omdat zij dacht dat daar iets zat. Hij deed dat af als een waanidee.

Wat gaat er nu gebeuren?

De aanvraag bij de Hoge Raad leidde tot een onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), op aanvraag van de Adviescommissie afgesloten strafzaken van de Hoge Raad. De eerdere forensische onderzoeken, waar het vonnis vooral op gebaseerd is, worden van tafel geveegd. Toen ook een hoogleraar forensische geneeskunde tot de conclusie kwam dat zelfmoord waarschijnlijker is dan doodslag, waren de rapporten en verklaringen die de schuld van B. in twijfel trekken zo hoog opgestapeld, dat de advocaat-generaal Diederik Aben twee jaar geleden een herzieningsverzoek indiende.

Maandag gaat het gerechtshof in Arnhem van start met de nieuwe zaak, waarin de zaak tegen Rob B. 22 jaar later opnieuw zal worden onderzocht en beoordeeld. Het Openbaar Ministerie heeft om vrijspraak gevraagd.

