Was het moord of een ongeluk? ‘Levensgevaarlijke’ trucker Willem M. voor de rechter

Motoragent Arno de Korte belandde vorig jaar op 7 juli onder de vrachtwagen die hij wilde controleren. De veertiger werd honderden meters meegesleurd en overleed. Maandag start de rechtszaak tegen de chauffeur die hem aanreed, Willem M. Hij was al twee keer eerder betrokken bij ernstige botsingen.

Hoe zat het ook alweer?

De dodelijke aanrijding vond plaats in het Rotterdamse Waalhavengebied. Daar gaf motoragent De Korte een vrachtwagenchauffeur een volgteken. Willem M., die ook ‘Edwin’ wordt genoemd, zou door rood zijn gereden. Getuigen zagen dat de agent halt hield op een uitvoegstrook. M. zou de rem niet hebben ingetrapt, maar juist een dot extra gas hebben gegeven. Hij raakte de agent frontaal.

M.’s advocaat benadrukt dat het om een ongeluk gaat. Maar justitie heeft ‘sterke aanwijzingen’ dat de 45-jarige chauffeur De Korte opzettelijk heeft aangereden. Hij zou rancuneus zijn geweest jegens de politie, onder meer vanwege de talloze keren waarop hij door agenten van de weg was gehaald.

Opvallend is dat M. doorreed na het ongeluk. De politie vond hem en zijn vrachtwagen terug op het terrein van een kleinschalig transportbedrijf. Ook de voorgeschiedenis van M. spreekt in zijn nadeel. De vrachtwagenchauffeur stond bij de politie al jarenlang bekend als een gevaar op de weg.

Waar kwam de reputatie van Willem M. bij de politie precies vandaan?

Hij was meermaals betrokken bij ernstige incidenten. Zo reed hij in 2015 over een andere motoragent heen, die daarbij zijn rechterarm verloor. De vrachtwagenchauffeur kreeg er 240 uur taakstraf voor, plus 18 maanden voorwaardelijke rijontzegging en twee maanden voorwaardelijke celstraf.

In 2020 kwam M. in botsing met een 79-jarige fietsster. De vrouw overleed. Voor dat incident is hij niet vervolgd. Uit onderzoek bleek dat hij die fatale aanrijding niet had kunnen voorkomen. Wel was zijn vrachtwagen die dag te zwaar beladen.

Er was toch ook iets met een klokkenluider?

Dat klopt. Een week na het drama zocht De Kortes collega en boezemvriend Mike Damen de publiciteit. Damen stelde dat verkeersagenten op de motor de opdracht hadden gekregen M. niet meer op de weg te controleren. De chauffeur stond volgens hem bij de verkeerspolitie als ‘levensgevaarlijk’ te boek. “We moesten voorkomen dat we met de motor voor zijn vrachtwagen gingen rijden,” legde Damen uit bij het Radio 1-programma Met het oog op morgen.

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke bevestigde Damens verhaal nadien. “Iedereen mag, moet gecontroleerd kunnen worden als de situatie daarom vraagt”, zo stelde hij. Maar vanwege ‘oplopende spanningen van de chauffeur richting de politie’ in 2019 en de zorgen bij politiemensen over zijn gedrag, is agenten destijds wel degelijk aangeraden M. alleen nog per auto aan de kant te zetten.

Hoe kan het dat een chauffeur die als ‘levensgevaarlijk’ bekendstond, toch nog de weg op kon?

Het ontbrak de politie aan ‘een gecoördineerde, integrale aanpak’, concludeerde het onderzoeksteam dat het ongeluk begin dit jaar onderzocht. De commissie-Spee stelt dat er geen overzicht van eerdere rechtszaken tegen M. bestond, voorvallen en boetes werden afzonderlijk afgehandeld. Ook elders zijn er fouten gemaakt. Zo trok de politie meerdere keren bij het CBR aan de bel over de rijvaardigheid van M., maar zijn de meldingen niet goed doorgekomen.

De commissie heeft de politie de opdracht gegeven om in de toekomst beter om te gaan met de briefing voor verkeerscontroles. Ook moet er meer aandacht komen voor de geestelijke toestand van vrachtwagenchauffeurs. De politie stelt die lessen in de oren hebben geknoopt, en maatregelen te hebben genomen. Alle agenten weten nu waar ze gevaarlijk rijgedrag van chauffeurs moeten melden en na ieder incident is er overleg met het CBR.

Hoe zal de strafzaak verlopen?

Na een reeks inleidende zittingen, begint maandag het inhoudelijke deel van de zaak. Daarbij komen de naasten van De Korte aan het woord, onder wie zijn moeder. In de zaal zit ze steevast met een foto van haar zoon op schoot. Ook zal het Openbaar Ministerie haar strafeis uitspreken. Een uitspraak in de zaak komt deze week nog niet.

Lees ook:

Klokkenluider: Politie kreeg de opdracht levensgevaarlijke truckchauffeur niet meer te controleren

De vrachtwagenchauffeur die verdacht wordt van het doodrijden van een motoragent, blijkt al eerder, in 2015, een agent na een aanrijding zwaar te hebben verwond. Bovendien veroorzaakte hij vorig jaar zomer een dodelijk ongeval met een 79-jarige fietsster uit Hellevoetsluis.

Politie schoot tekort bij aanpak agressieve vrachtwagenchauffeur Edwin M.

Vrachtwagenchauffeur Edwin. M. reed tijdens een controle motoragent Arno de Korte dood. De chauffeur was al langer in beeld bij de politie. Er werd (te) weinig gedaan met meldingen over zijn gedrag.