Warm weer zorgt voor meer ski-ongelukken

Het was misschien geen toeval. De 28-jarige vrouw die op nieuwjaarsdag om het leven kwam bij een ski-ongeluk in Oostenrijk, raakte van de piste af en botste tegen een boom nadat ze was uitgegleden op een ijzig deel van de afdaling. Twee dagen eerder had de website Skiinformatie.nl nog gewaarschuwd voor ‘ideale omstandigheden voor ongelukken'.

Daar heeft het inderdaad alle schijn van. Aan het begin van de kerstvakantie was al een Nederlands meisje van twaalf overleden nadat ze een boom had geraakt. Media in de skigebieden staan vol met berichten over ongelukken, uiteraard lang niet alleen met Nederlanders. “Niet zo gek in deze drukke periode”, zegt Mike Muller van Skiinformatie.nl. “Maar het zijn veel meer berichten dan we gewend zijn.”

Dat valt te verklaren. ‘Primeur: voor het eerst 20 graden in januari aan de noordkant van de Alpen!’, twitterde het Zwitserse weer- en klimaatbureau MeteoSchweiz op nieuwjaarsdag. Ook elders in de wintersportgebieden is het al de hele kerstvakantie uitzonderlijk warm. In die omstandigheden is skiën lastig, en niet alleen omdat er gewoon niet veel sneeuw ligt.

Hard opgevroren pistes

“Niet alle pistes zijn open en de pistes die wel open zijn, zijn vaak smaller en dus drukker dan gewoonlijk”, legt Muller uit. “Er ligt ook vrij veel kunstsneeuw; die is vaak wat harder dan natuurlijke sneeuw. Overdag is het bijzonder warm, en daardoor wordt de sneeuw papperig. ’s Nachts bevriest die weer, en juist die ijzige, hard opgevroren pistes zijn heel gevaarlijk. En als je ervan afglijdt, kom je vaak niet in de sneeuw tot stilstand, maar komt op rotsige grond terecht. Of tegen een boom, ja.”

Ook die weersomstandigheden zijn geen toeval: extreem weer komt steeds vaker voor. Klimaatwetenschappers hebben berekend wat de opwarming van de aarde voor de wintersport betekent. Een skigebied geldt als betrouwbaar als er honderd dagen per seizoen minstens 30 centimeter sneeuw ligt, althans in zeven van de tien jaar. Als de uitstoot van broeikasgassen niet wordt teruggedrongen, geldt dat in Tirol in 2070 voor slechts 50 procent van alle skigebieden en tegen het eind van de eeuw zelfs voor maar 15 procent. Ook als de opwarming van de aarde onder de twee graden blijft (zoals ooit in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken) blijft in de hele Alpen niet meer dan 60 procent van de skigebieden ‘sneeuwzeker'.

Die sneeuwzekere gebieden liggen uiteraard vooral hoog in de bergen. Frankrijk en vooral Zwitserland hebben de meeste van die hooggelegen gebieden. Maar ook Zwitserse banken zijn al huiverig om leningen te verstrekken voor investeringen in skigebieden onder de 1500 meter. Sneeuwkanonnen dan maar? Onder de 1000 meter zijn die volgens de Oostenrijkse klimaatwetenschapper Robert Steiger sowieso niet zinvol, omdat ook kunstsneeuw daar snel wegsmelt. Die grens zal waarschijnlijk opschuiven naar 1600 meter.

25 keer één week

Nederlandse vakantiegangers laten zich er vooralsnog niet door afschrikken. De vroege maanden van het skiseizoen, van november tot en met januari, bieden de minste sneeuwzekerheid, maar toch is het volgens Muller van Skiinformatie.nl in de kerstvakantie weer ouderwets druk. Vóór corona gingen per jaar grofweg één miljoen mensen op wintersport, en nu de pandemie voorbij is “wil iedereen weer”, zegt Muller. Van uitstel tot de voorjaarsvakantie, met een grotere kans op sneeuw, is geen sprake. “Integendeel, gewoonlijk is het in januari, tussen de twee vakanties in. Maar nu hoor ik uit meerdere skigebieden dat die januaridip veel kleiner is.”

Voor Muller reden genoeg om nog maar eens te waarschuwen. Volgens cijfers van de Nederlandse Skivereniging komt ook in gewone omstandigheden één op de zeventien wintersporters geblesseerd thuis. “Nederlanders skiën meestal maar één week per jaar. Wie dat al 25 jaar doet, overschat zich al snel. Want ook dan heb je dus niet veel ervaring.”

