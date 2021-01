Wanneer krijgen Nederlandse ME’ers versterking uit het buitenland?

De politie overweegt om mobiele eenheden uit onze buurlanden naar Nederland te vragen, zei politiechef Willem Woelders dinsdagavond in talkshow Op1. Ook demissionair minister Ferd Grapperhaus van justitie en veiligheid haalde deze optie aan in een brief aan de Tweede Kamer. Maar hun komst is nog niet aan de orde, zegt een woordvoerder van de landelijke korpschef in een reactie. Het is een noodgreep die de politie achter de hand houdt, maar die nu nog niet nodig is. Dat roept vragen op, zijn er bijvoorbeeld wel voldoende ME’ers? Vier vragen over de inzet de Mobiele Eenheid.

1. Wat is de mobiele eenheid eigenlijk en wanneer zet de politie die in?

De Mobiele Eenheid (ME) heeft als voornaamste taak verstoringen van de openbare orde te voorkomen of te bestrijden, staat op de website van de politie. Onderdeel van de ME uitmaken is geen volledige baan, politiemensen doen dit naast hun reguliere werk. Zij gaan op pad bij grote gebeurtenissen als demonstraties en risicovolle voetbalwedstrijden. Wanneer en hoe ze ingezet worden, beoordeelt de zogeheten driehoek (politie, het Openbaar Ministerie en een lokale overheid) per situatie.

2. Hoeveel mobiele eenheden zijn er in Nederland en zijn dat er genoeg?

De politie wil niet zeggen hoeveel van hun mensen onderdeel zijn van de ME. Dat zou een veiligheidsrisico zijn omdat daar conclusies over hun werkwijze uit getrokken kunnen worden. Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch wil een onderzoek naar de inzet van de ME in zijn stad op maandagavond, omdat die te laat ter plaatse zou zijn. Dat kwam niet door een gebrek aan politiemensen, maar door een lange aanrijtijd, zegt een woordvoerder van de landelijke korpsleiding. De ME heeft volgens hem geen tekort aan menskracht. Dit kan veranderen als de rellen nog lang aanhouden, dan komen op een gegeven moment de roosters van de agenten in de knoop. Duitsland of België bellen is dan een van de opties om toch de aanwezigheid van de ME op te schalen.

Leden van de mobiele eenheid in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

3. Kunnen we niet beter ons eigen leger inzetten in plaats van politie uit het buitenland te halen?

Het leger is ‘niet getraind en uitgerust voor openbare orde handhaving in vredestijd’, schrijft minister Grapperhaus in de eerdergenoemde Kamerbrief. De inzet van het leger is dus niet aan de orde. De Koninklijke Marechaussee – militaire politie – helpt daarentegen wel rellen onder controle te houden. Zij vormen ook ME-pelotons.

4. Hebben wij eerder Duitse of Belgische eenheden in Nederland gehad?

Nee, het is nooit eerder voorgekomen dat er mobiele eenheden uit Duitsland of België naar Nederland kwamen. Het tegenovergestelde is wel eens gebeurd, vertelt een woordvoerder van de korpsleiding. In september 2015 trokken Nederlandse ME’ers naar Brussel om daar een boerenprotest in goede banen te leiden. Het Belgische persbureau Belga berichtte destijds dat het om 140 politiemensen ging. Tijdens dit protest voor een beter inkomen kwamen boeren uit heel Europa naar de Europese hoofdstad. Zij blokkeerden straten met hun tractors en bekogelden politie met stenen en eieren.

Lees ook:

Hoge straffen voor relschoppers? Het strafrecht vereist nuance

De eerste verdachten van coronarellen moeten al voorkomen. Er word geroepen om hoog en snel straffen, maar het strafrecht vereist nuance.

Met jeugdwerkers op pad door Venlo: ‘We moeten niet te vroeg juichen’

Twee avonden na de rellen maakt Johnny Driessen zijn preventieve ronde door zijn stad. ‘Zoveel agressie. Dat was echt ongekend.’