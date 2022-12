Wandelingen, kinderboeken en een tentoonstelling: zo leer je je kind over het slavernijverleden

Wie deze kerstvakantie met het gezin meer te weten wil komen over het slavernijverleden van Nederland kan terecht in vele musea en verschillende stadswandelingen maken. Zes tips.

Stadswandelingen

Duizenden mensen lopen er elke dag argeloos voorbij. Een sculptuur in Utrecht, onder het straatniveau bij de werfkelder ter hoogte van de Oudegracht nummer 20. Daarop dragen vier geketende mannen een andere man die geniet van een pijp. Nergens anders zie je de onderdrukking en uitbuiting van tot slaaf gemaakten zo goed terug als op deze plek in de historische stad. De wandeling gaat ook langs de Winkel van Sinkel, die producten verkocht waarvoor de grondstoffen uit de koloniën afkomstig waren, zoals zijde en katoen. Daar kwam waarschijnlijk slavenarbeid aan te pas. Tijdens speciale stadswandelingen in verschillende steden, van Middelburg tot Enkhuizen en Utrecht, kun je op zoek naar de wonden uit het slavernijverleden.

Rijksmuseum

Wie voor de Nachtwacht in het Rijksmuseum staat, ziet niet direct een link met het slavernijverleden. Toch is die er. Waarom staan er bijvoorbeeld geen gekleurde mensen op het schilderij? In de buurt van het gebouwencomplex waar de Nachtwacht ooit hing, de Kloveniersdoelen, woonde vanaf 1630 namelijk ook een groep Afrikaanse mensen. Zij worden zelden afgebeeld op de schilderijen uit de 17de eeuw. Op 77 speciale slavernij-informatiebordjes die tijdelijk in het museum hangen, worden dit soort feiten verteld.

Wie niet tot een bezoek in staat is kan trouwens ook naar de online tentoonstelling van het Rijksmuseum over slavernij. Deze is ontstaan in coronatijd en nog steeds te vinden op de website. Jong en oud wordt daarin meegevoerd langs plantages in Suriname, en op verre eilanden zoals Curaçao en Sint Maarten.

Museum aan de A/Stedelijk Museum Alkmaar

De ene Groninger werd stinkend rijk van de slavernij, de ander zette zich in voor de afschaffing ervan. Hoe dat precies zit, is te zien in de tentoonstelling Slavernij. En de Groningers? in Museum aan de A. Voor de jongsten is er in het kader van dat project Welkom in 1672, waarbij kinderen zich kunnen verkleden als mensen uit die tijd.

Ook in Alkmaar is deze weken aandacht voor het slavernijverleden van de stad. In het Stedelijk Museum Alkmaar wordt onder meer verteld hoe de Alkmaarders aanwezig waren bij de veroveringen in Afrika, Amerika en Azië.

Tropenmuseum

Welke boodschappen heb je in de toko nodig voor een Surinaams gerecht? En wat hebben de Surinaamse verzetshelden gedaan? In Sabi Suriname, een tentoonstelling over de band van het land met Nederland en de wereld, kunnen jonge kinderen het Suriname ontdekken. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen elders in het gebouw ook terecht bij Onze koloniale erfenis, waar je te weten komt over hoe mensen kolonialisme doorstonden. Leer hoe mensen in opstand kwamen en de baas probeerden te blijven over hun eigen leven.

Scheepvaartmuseum

Nergens wordt het slavernijverleden van Nederland zo zichtbaar als in het Scheepvaartmuseum, waar 500 jaar Nederlandse maritieme geschiedenis te zien is aan de hand van schilderijen, scheepsmodellen, navigatie-instrumenten en zeekaarten. Het museum ziet het als een taak om bij te dragen aan een groeiend collectief bewustzijn tegen alle vormen van racisme. Dat wordt gedaan door ook de verhalen onder de aandacht te brengen waar in het verleden de ogen voor werden gesloten, zoals de verstrekkende gevolgen van slavernij, slavenhandel, overzeese oorlogsvoering en kolonialisme.

Kinderboeken

Ook thuis valt genoeg te leren over slavernij, bijvoorbeeld via kinderboeken. De klassieker uit 1852, De hut van oom Tom (geschikt vanaf 12 jaar) vertelt over Tom, een tot slaaf gemaakte man die op de katoenplantage van meneer Shelby werkt. Als hij door de schulden van meneer Shelby verkocht wordt begint een leven vol ellende. Hij moet zijn gezin achterlaten en wordt op een veiling verkocht. Een recenter boek, Slaven zijn net kippen, geeft kinderen vanaf ongeveer 10 jaar inzicht in wat de slavernij zoal inhield, met 18 verhalen en gedichten over slavernij in de Cariben.

