Wallen en een flubberbuikje: deze ‘momfluencer’ geeft een (iets) realistischer beeld van het moederschap

Het moederschap is niet alleen maar rozengeur en maneschijn, en dat begint langzaam maar zeker ook door te dringen tot Instagram. Sommige ‘momfluencers’ kiezen er bewust voor om ook de slapeloze nachten en lichamelijke ongemakken te documenteren.

Zondag is het Moederdag en dat betekent dat er niet alleen voor de kinderen werk aan de winkel is. Ook veel moeders zullen hun best doen om de jaarlijkse feestdag zo mooi mogelijk te documenteren voor ­sociale media. Nederland telt steeds meer ‘momfluencers’, moeders die op Instagram laten zien hoe het ouderschap ze vergaat. Vaak gaat het daarbij om gelikte plaatjes van het gezinsleven, waarbij ook de nodige gesponsorde cosmetica of kleding wordt aangeprezen.

Maar de laatste tijd lijkt er een kentering gaande, zien experts op het gebied van sociale media. Er ontstaat iets meer ruimte voor het ‘eerlijke verhaal’ van het moederschap en gaat het niet alleen maar over de mooie kanten en de geluksmomenten. Op Instagram zijn wallen en zwangerschapsstriemen niet langer taboe. Sterker nog, ze doen het juist goed bij een bepaald publiek. Best verfrissend immers, zo’n vrouw die wél op je lijkt.

De andere kant van het moederschap

Neem Lotte Laan, die onder de naam @mama.lotje (36.000 volgers) over haar leven vertelt. Natuurlijk, de kinderen zijn het allerbelangrijkste, maar het is ook: ‘Veel geven, nog meer geven, en precies op het moment dat je niet meer kunt: geven’. En daar zijn haar volgers getuige van. Zo zien we Laan ’s ochtends in alle vroegte met de kinderen door het bos sjokken, terwijl ze liever een keer goed had bijgeslapen. Ook laat ze zien dat haar lichaam na twee zwangerschappen niet meer zo strak is, maar getekend door zwangerschapsstriemen en een flubberbuikje.

“Om me heen zie ik steeds meer jonge moeders die niet langer het halve verhaal willen vertellen”, zegt Laan. “Ze kiezen er vaker voor om niet alleen over de ups te vertellen, maar ook over de downs.” Zo kreeg collega-influencer Erin Ameling (15.000 volgers) bijvoorbeeld bekendheid met verhalen over haar baby Senn, die in de eerste maanden soms wel twintig uur per dag huilde.

Sociale media vergroten gevoel van onzekerheid

Deze realistische moederschapsverhalen hebben een positieve invloed op andere vrouwen met jonge kinderen, denkt socioloog Kaitlynn Mendes van de Western University in Canada, die onderzoek doet naar vrouwenemancipatie en sociale media. “Uit onderzoek weten we dat blootstelling aan een onrealistisch rooskleurig beeld vaak een negatieve impact heeft. Wie op sociale media veel wordt geconfronteerd met het zogenaamd perfecte leven van anderen, kan daar angstiger van worden of hier een lagere eigenwaarde aan overhouden.”

Mendes verwijst naar een onderzoek dat ze uitvoerde in het Verenigd Koninkrijk tijdens een van de corona-lockdowns. Daar bleken tieners minder tevreden over hun eigen lichaam naarmate zij meer tijd op sociale media doorbrachten. Doordat deze tieners elkaar in de lockdown nauwelijks in le­ven­den lij­ve troffen, dachten ze dat hun leeftijdsgenootjes er echt zo goed uitzagen als in hun Instagram- of TikTok-posts, terwijl die beelden vrijwel altijd sterk gestileerd of bewerkt zijn. Dat maakte de jongeren onzeker over hun eigen uiterlijk.

Advertentie-inkomsten

Precies dat was voor Laan reden om haar moederschap met de wereld te delen. Ook zij had tot kort voor haar zwangerschap een nogal rooskleurig beeld van het moederschap, bij gebrek aan andere geluiden. “Ik dacht: dit wordt geweldig, ik ga een hecht gezinnetje stichten en met mijn kind in de draagdoek rondlopen. Maar in werkelijkheid is het ook hard werken, en die draagdoek ­bezorgde me rugpijn.” Met haar ­Instagram-pagina wil ze dan ook de online gemeenschap vormen die ze zelf miste tijdens haar zwangerschap.

De opkomst van eerlijke ‘momfluencers’ wil overigens niet zeggen dat Instagram plotseling een feministisch paradijs is geworden, nuanceert Mendes. Een goedbezochte ­Instagrampagina is een verdien­model, en authenticiteit verkoopt nu eenmaal. In dat opzicht is het dus de vraag of progressieve influencers de emancipatie bevorderen, of dat ze slechts een afspiegeling zijn van de veranderende opvattingen. “Ik kan me voorstellen dat echt heftige beelden zoals striae (zwangerschapsstriemen, red.) en tepelkloven voor veel volgers een brug te ver zijn, en dat kan ten koste gaan van de advertentie-inkomsten.”

Influencer Laan heeft – ondanks haar striae-foto’s – inmiddels zoveel volgers dat ze goed kan leven van de advertentie-inkomsten. Ze heeft dan ook niet het idee dat haar idealisme een negatieve invloed heeft op de sponsoring, integendeel zelfs. “Ik post waar ik zin in heb.”

