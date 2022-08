Wachtenden in Ter Apel hopen dat er deze avond wél een bed voor ze is

“Weet jij waar ik iemand van het Coa kan vinden?”, vraagt Mohammed Alil uit Jemen aan een vrijwilliger van welzijnsorganisatie Huize Henricus die limonade staat uit te delen. De vrijwilliger schrikt en kijkt om zich heen. “Nee”, klinkt het antwoord. Er is niemand van het Coa in de buurt. Ze wijst naar een medewerker van Vluchtelingenwerk Nederland. “Misschien weet zij het.”

Alil overnacht sinds een paar nachten voor de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Naast Alil staat een jongen, hij zegt dat hij 16 jaar oud is. Dat staat ook op zijn geboortecertificaat, maar in zijn paspoort staat dat hij 22 is. Om Jemen te kunnen verlaten, moet je meerderjarig zijn en daarom liegen veel minderjarigen daar over hun leeftijd. In Nederland moeten ze vervolgens weer bewijzen wat hun echte leeftijd is. Maar Alil en de jongen worden al de hele dag heen en weer gestuurd. Ze weten niet bij wie ze terecht kunnen.

Er zou nu wel een plek zijn

Dat lijkt tekenend voor de zoveelste chaotische dag in Ter Apel. Er is vrijdag wat meer reuring dan donderdag, mensen staan in de rij te wachten voor het aanmeldcentrum. Het verhaal gaat dat alle vluchtelingen die in de sporthal op het terrein sliepen, nu opgehaald zijn. Dat zou betekenen dat er daar plek is voor een paar honderd mensen die tot nu toe nog buiten slapen. Iedereen hoopt op een bed vanavond. Want, zo vertelt Ali, “slapen gaat bijna niet hier, in de buitenlucht, allemaal naast elkaar”.

Er zijn vrijdag wel meer ‘hulptroepen’, die de mensen zo goed mogelijk proberen te helpen, maar uiteindelijk zijn die mensen toch vooral aan het wachten. De zorgcoördinator van Artsen zonder Grenzen vertelt dat het opnieuw een hele drukke dag was op de zorgpost. Het personeel had nauwelijks tijd om te eten of naar de wc te gaan. In de loop van de middag is een minderjarig meisje vanuit het azc naar een ziekenhuis gebracht. Verder zijn er tachtig mensen behandeld, de meesten met geïnfecteerde wonden.

Ook de psycholoog van Artsen zonder Grenzen heeft het druk. Mensen zijn in de war, de onzekerheid over het aanmeldproces doet pijn.

Islamitische asielzoekers houden buiten het aanmeld­centrum in Ter Apel het vrijdagmiddaggebed. Beeld © Kees van de Veen

Ondertussen proberen de wachtenden, die over hekken hangen, een beetje te scrollen door hun telefoon en met elkaar te kletsen, door te gaan met een ‘normaal’ leven, zover mogelijk. Tegen twee uur komt er een man uit het azc, die de jongens en mannen voorgaat in het vrijdagmiddaggebed.

Alil loopt terug naar de rij. Moedeloos, hulp voor zijn jonge vriend kan hij niet vinden. Hij loopt terug naar zijn vrienden. Ze lopen allemaal met een opgerolde deken in hun handen, die zijn net uitgedeeld. Dat scheelt, een beetje, want de jongens verwachten dat het kan gaan regenen vanavond.

