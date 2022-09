Wachten in de stromende regen, en wie de bus mist slaapt buiten

Honderden mensen hebben donderdag in de regen moeten wachten voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze zaten samengepakt onder bruine luifels op het grasveld. Er waren ook vrouwen en kinderen aanwezig.

De afgelopen dagen is het weer drukker geworden in het kamp met vluchtelingen. Gezinnen worden pas na uren wachten het terrein van het AZC opgelaten. Alleenstaande mannen verblijven buiten.

Het lukt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tot nu toe om de meeste mannen ‘s avonds met bussen naar opvanglocaties, zoals in Stadskanaal, te brengen om daar de nacht door te brengen. Sommigen worden ‘s ochtends echter weer afgezet in Ter Apel, waar ze gedurende de dag de volgende stap in hun aanmeldtraject moeten afwachten.

De luifels bieden amper bescherming: de regen waait via de zijkant de tenten binnen. Beeld Kees van de Veen

Tenten

Het aantal vluchtelingen past donderdag nauwelijks meer onder de luifels, die maar weinig bescherming bieden. De regen waait via de zijkant de tenten in, met plastic zeiltjes proberen asielzoekers zelf wat beschutting te regelen. In de loop van de dag deelt hulporganisatie MiGreat honderden poncho’s uit.

De organisatie stelt tevens dat er de afgelopen nacht ook weer tientallen mensen buiten hebben geslapen. Dat kan gebeuren omdat vluchtelingen dagelijks de bus missen. Aan het begin van de avond hebben ze eenmalig de kans om in te stappen, maar mensen weten vaak niet dat de bus eraan komt. Zeker vluchtelingen die nog maar net in Ter Apel zijn aangekomen. Ook nadat de laatste bus is vertrokken, komen er nog vluchtelingen aan op het grasveld. Verder zijn er volgens het COA nog altijd mannen die alle hulp weigeren en in het kamp willen blijven.

Zoutkamp

Het COA weet niet of er de komende dagen genoeg plek is in crisisnoodopvanglocaties. “Tot nu toe is het gelukt, maar we blijven afhankelijk van bereidwillige gemeenten”, zegt een woordvoerder.

Toch lijkt het er op dat er de komende dagen wellicht meer plekken vrijkomen voor asielzoekers. In het Groningse Zoutkamp kunnen maximaal zevenhonderd mensen worden opgevangen, de locatie opent waarschijnlijk zaterdag.

Over een aantal weken zal ook een opvanglocatie in Boxtel met 450 plekken opengaan. Op termijn moeten twee grote cruiseschepen ruimte creëren in het asielsysteem. De boten komen in Velsen-Noord en Amsterdam te liggen, maar het is niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. De opvangschepen zijn nog niet in Nederland.

