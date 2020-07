Wacht Hillegom een lokale lockdown? ‘Iedereen kijkt nu in spanning naar ons’

Als de Hillegomse uitbraak na dit weekeinde niet bedaart, staat het dorp een lokale lockdown te wachten. Horeca en winkels moeten dan weer dicht en mensen moeten zo veel mogelijk thuis blijven. Het dorp afsluiten voor in- en uitreizigers is voorlopig niet aan de orde. Dat zegt Arie van Erk, burgemeester van Hillegom. “Ik hoop vooral dat we over een week kunnen zeggen: de schade is meegevallen.”

Het zou de eerste regionale lockdown zijn sinds die van de provincie Noord-Brabant, aan het begin van de coronacrisis. Dat is niet zonder reden: het Zuid-Hollandse dorp is de nieuwste brandhaard in Nederland. In dorpscafé de Kleine Beurs zijn afgelopen zaterdagavond ten minste 28 mensen met het virus besmet. Op vrijdag stond de teller nog op vier besmettingen.

Henri Lenferink, Leidse burgemeester en voorzitter van Veiligheidsregio Hollands Midden, zei nog tegen Omroep West dat ‘we dicht tegen een regionale lockdown aanzitten’. Wanneer is het moment om in te grijpen? Burgemeester Van Erk: “Als de besmette groep door het bron- en contactonderzoek niet meer te overzien is, of als het virus naar andere dorpen trekt. Dan moeten we naar de noodrem grijpen. Dat is nu nog niet aan de orde.”

Een hek rond het dorp?

Voor een heringevoerde lockdown zou de voorzitter van de veiligheidsregio uiteindelijk de knoop moeten doorhakken. Ook zal afgestemd worden met het ministerie van volksgezondheid. In het uiterste geval kunnen de maatregelen voor meerdere veiligheidsregio’s gelden, zegt Van Erk, of zelfs voor de hele provincie. “Hillegom zou terugkeren naar hoe de rest van Nederland er de afgelopen maanden bij lag.”

Een hek rond Hillegom komt er niet, zegt de burgemeester, die daarover in nauw overleg is met de Veiligheidsregio Hollands Midden. “De ingang tot het dorp versperren is voor nu uitgesloten. Het moet wel heel erg uit de hand lopen willen we dat überhaupt gaan overwegen.” Een dorp afsluiten heeft bovendien weinig zin, vindt Van Erk. “In de Kleine Beurs kwamen ook veel mensen die niet in Hillegom wonen.”

Bewoners Haarlemmermeer ongerust

In Haarlemmermeer, een gemeente verderop, loopt het aantal besmettingen ook fors op. Daar zijn nu 33 gevallen bekend. Die komen deels voort uit een huisartsenpraktijk in Nieuw-Vennep, maar ook uit het Hillegomse café de Kleine Beurs.

“Ik snap dat Hillegom zich zorgen maakt,” zegt Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer en voorzitter van bijbehorende veiligheidsregio Kennemerland. Bewoners uit haar gemeente zijn ook ongerust. “We hebben hier veel ‘dubbeldorpen’ aan de rand van de gemeente. Die hebben veel contact met dorpen aan de overkant, zoals met Hillegom.”

Schuurmans zet dan ook de nodige vraagtekens bij een eventuele lockdown. “Dan moeten we heel erg oppassen dat mensen niet heen-en-weer gaan, omdat de cafés en winkels bij ons wél open zijn. Dat zagen we in Noord-Brabant ook: mensen gingen in Nijmegen naar de kroeg.”

Voorlopig doet de Hillegomse burgemeester een beroep op eigen verantwoordelijkheid. Ondernemers hebben zelf al hun maatregelen aangescherpt, zegt hij. Het getroffen café heeft de deuren gesloten, net als een kapper waar een medewerker is besmet. Ook op straat ziet hij dat mensen de regels nauwgezet volgen. Helemaal gerust is hij echter niet. “Onder de besmettingen zit een flinke groep jongvolwassenen, die vaak weinig of geen klachten hebben. Zonder dat ze het weten, kunnen zij het virus verspreiden. Daar zijn wij het lijdend voorwerp van.”

