Waarom wordt Sywert van Lienden beschuldigd van witwassen?

Waarvan wordt Van Lienden nu precies verdacht?

Behalve van oplichting en verduistering verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) opiniemaker Sywert van Lienden en zijn twee zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel nu ook van witwassen. Volgens NRC blijkt uit het strafdossier dat de mannen miljoenen aan dividend uitkeerden aan zichzelf, geld dat verkregen is door een misdrijf.

In de aanloop naar het OM-onderzoek dat de naam Full Sutton draagt is al beslag gelegd op 11,5 miljoen euro van de bankrekeningen van de drie. Daarnaast loopt een civiele zaak, waarbij het OM en vrijwilligers van Hulptroepen Alliantie de rechter vragen om Damme en Van Lienden te ontslaan als bestuurders van die stichting.

Waarom heeft justitie het gemunt op het drietal?

Van Lienden en zijn partners importeerden vanaf maart 2020 een grote hoeveelheid mondkapjes. De grootste bestelling kwam van de overheid, dat bij het drietal 40 miljoen mondkapjes bestelde. In die periode richtten ze de stichting Hulptroepen Alliantie op, dat “om niet” beschermingsmiddelen leverde aan de zorg.

In werkelijkheid sluisden zij betalingen van klanten via hun commerciële bv door naar henzelf, bleek uit onderzoek van de Volkskrant en Follow the Money. Aan de deal met de overheid hielden de mannen ruim 20 miljoen euro over. “De stichting had direct vanaf de geboorte al een eigen belang”, stelde het OM tijdens de behandeling van de civiele zaak dinsdag.

Hoe is de zaak aan het rollen gekomen?

De Fiod doorzocht eind februari twee huizen en een kantoor in het kader van het onderzoek naar de stichting Hulptroepen Alliantie. Van Lienden en zijn partners werden daarbij aangehouden, maar kwamen al snel weer op vrije voeten. De directe aanleiding voor het onderzoek was de aangifte die Randstad deed van oplichting. Later volgde een soortgelijke aangifte van Coolblue. De bedrijven stelden kosteloos personeel beschikbaar, omdat ze dachten dat Van Lienden en zijn partners bezig waren met een non-profitproject “in dienst van de samenleving.”

Naast het strafrechtelijk onderzoek loopt ook nog een civiele zaak. Hoe zit dat precies?

Dinsdag was in de rechtbank in Amsterdam een zitting in een civiele zaak. Van Lienden en Damme verzetten zich in die zaak tegen een dreigend ontslag als bestuurders van de stichting Hulptroepen Alliantie. Eind april werden ze al geschorst. Het OM vroeg ook om ontslag. De advocaten van Van Lienden zeiden tijdens de zitting dat hun cliënt de overheid geen rad voor ogen wilde draaiden. Sterker nog: “Ze hadden nooit het streven om de hele wereld non-profit van spullen te voorzien”.

Hoe kijkt Van Lienden zelf naar de beschuldigingen?

Van Lienden trekt al sinds de publicaties vorig jaar fel van leer tegen de beschuldigingen. Op Twitter liet hij als reactie op de uitbreiding van de verdenking weten dat dit ‘geen nieuws is’. “Iemand die verdacht wordt van verduistering krijgt daar ‘automatisch’ witwassen bij”, stelt hij. Verder noemt hij het “goed dat we ons verhaal kunnen doen”, verwijzend naar de civiele zaak. “Na een jaar lang informatie lekken, (anoniem) beschuldigingen insteken bij de media en kwaadsprekerij is het fijn om eens zelf de feiten op tafel te kunnen leggen.”

Lees ook:

Onderzoek mondkapjesdeal opnieuw vertraagd, waarschijnlijk niet voor zomerreces af

Het Deloitte-rapport over de omstreden mondkapjesdeal tussen het ministerie van Volksgezondheid en Sywert van Lienden en kompanen is waarschijnlijk toch niet klaar voor het zomerreces van de Tweede Kamer, schrijft zorgminister Conny Helder.