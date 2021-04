Waarom willen zo weinig mensen op proef naar de Efteling?

Onder normale omstandigheden is pretparkvlogger Bart Baan (17) uit het Brabantse Drunen zo’n drie tot vier keer per week in de Efteling te vinden. Dus toen dat park maandag de toegangskaartjes voor het Fieldlab-experiment van aanstaande zaterdag vrijgaf, was hij om zes uur opgestaan. “Dit voelt goed”, zei hij – een grijns van oor tot oor – in de camera van Omroep Brabant toen hij zijn ticket binnen had. “Na een half jaar geen Efteling begon het toch wel te knagen.”

Maar er bleken te weinig enthousiastelingen als Baan te zijn. Woensdagavond maakte Fieldlab bekend dat de testdag in de Efteling zaterdag niet doorgaat. Hoewel er was gerekend op 8000 bezoekers, meldde slechts 4000 mensen zich voor het experiment aan. Te weinig om nog een betrouwbaar onderzoek te verrichten, concludeerde de organisatie.

Kritiek uit medische hoek

De Efteling zelf vindt het ‘vooral erg jammer’, zo laat een woordvoerder weten. “We hebben ernaar uitgekeken om weer wat gasten te mogen ontvangen.” Het park vreest dat onder meer de ontstane ophef rondom het geplande 538-evenement in het nabijgelegen Breda heeft gezorgd voor minder animo. Na een petitie van een longarts, in totaal door ruim 400.000 mensen ondertekend, besloot de gemeente Breda geen vergunning af te geven voor dat festival, waarbij 10.000 bezoekers aanwezig zouden zijn.

De kritiek van de medische wereld richtte zich overigens niet alleen op het geplande Koningsdagfeest. Ook de plannen op de Efteling te openen voor 8000 bezoekers stuitten op kritiek. Dinsdag nog noemde het hoofd van de ic-afdeling van het Jeroen Bosch-ziekenhuis in Den Bosch de proef in het pretpark ‘onverstandig’, vanwege het hoge aantal mensen dat nu nog in de ziekenhuizen ligt met covidklachten.

Demonstraties gepland bij de Efteling

Ook de voorwaarden voor de toegang waren voor sommige mensen reden van een bezoek af te zien, denkt de Efteling. Ophef was er namelijk ook onder tegenstanders van wat in de volksmond de ‘testsamenleving’ is gaan heten. Op sociale media uitten mensen hun onvrede over het feit dat ook kleine kinderen vooraf een coronatest zouden moeten ondergaan om aan de test deel te nemen. Volgens burgemeester Hanne van Aart, van Loon op Zand, waren er zelfs signalen dat er een demonstratie werd gepland bij het pretpark, zo zei ze tegen het Brabants Dagblad.

Tot slot zal het vermoedelijk ook belemmerend hebben gewerkt dat alleen mensen met een abonnement op de Efteling (in totaal ongeveer 90.000) en mensen die in een hotel of vakantiehuisje van het park logeerden een toegangskaartje konden reserveren. Het park heeft wel even overwogen het evenement ook open te stellen voor andere pretparkenthousiastelingen. “Maar er is bewust gekozen voor abonnementhouders, omdat zij loyaal aan ons zijn gebleven”, aldus een woordvoerder. “Daarnaast was deze groep goed registreerbaar in een kort tijdsbestek. Op korte termijn was het geen optie meer om voor een andere doelgroep te gaan.”

De Efteling hoopt vanaf 11 mei weer open te kunnen voor iedereen. Dat is de datum die vooralsnog in het stappenplan van het kabinet wordt genoemd. Voor trouwe fans is het desalniettemin een teleurstelling dat ze nog even moeten wachten. Bart Baan fietste woensdag nog een rondje om het pretpark, zei hij tegen Omroep Brabant. “Medewerkers waren de bloemetjes water aan het geven en de attracties aan het proefdraaien. Dat doet wel zeer, ja.”

