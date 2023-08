Waarom wagen mensen zich aan deze 500 kilometer lange route?

Het Pieterpad bestaat deze zomer veertig jaar. Trouw loopt een stukje mee met de mensen die zich aan de route wagen. ‘Je wordt overvallen door een gevoel van vrijheid.’

Bijna vijfhonderd kilometer slingert het Pieterpad van het uiterste noorden van Nederland naar het zuiden. Dit jaar is het veertig jaar geleden dat vriendinnen Toos Goorhuis-Tjalsma en Bertje Jens het pad oprichten. Sindsdien hebben duizenden mensen het pad afgelegd, vaak te voet, soms per fiets. Op zoek naar de beweegredenen van de Pieterpad-reizigers aan de twee begin- en eindpunten van de route.

Pieterburen, 09.57 uur

In de bus naar Pieterburen blikken de paar wandelaars die vandaag onderweg zijn al vol verwachting naar buiten. Hier in het uiterste noorden van Groningen kun je zo ver kijken dat je er haast duizelig van wordt: het grasland wordt slechts sporadisch onderbroken door een dappere boom. De aarde is rond, zeker, maar wie hier loopt gaat toch anders vermoeden.

Op het Pieterplein in het midden van het dorp staat in gele grote letters ‘Start Pieterpad’ aangekondigd. Vanaf hier is het nog 482 kilometer naar Maastricht. Ewoud van der Koogh (61) en Desiré de Vries (57) maken een foto. Ze gaan het Pieterpad per elektrische fiets afleggen. Van der Koogh: “Het is de langste enkele reis die je kan maken in Nederland. Meer breedtegraden overschrijden kan niet.”

De Vries: “Met e-bikes kunnen we echt grote afstanden afleggen. Nederland is zo divers. Je komt langs zoveel verschillende landschappen.”

Van der Koogh: “Desiré, ik wil je niet onderbreken, maar daar jaagt een blauwe kiekendief!” In de verte vliegt inderdaad een roofvogel. Het lichte verendek steekt af tegen de grijze lucht.

Pieterburen, 10.30 uur

Wim (74) en Willie Klaassen (72) hebben al heel wat van de wereld gezien. Zo reisden ze al eens van Utrecht naar Singapore met het openbaar vervoer. Hun bruine busje, dat vandaag in Pieterburen staat geparkeerd, hebben ze al veertig jaar. Maar het stel wil eigenlijk “af van het gemotoriseerde toerisme”. “Nu willen we langzaam Nederland gaan verkennen”, zegt Wim.

Het stel wil binnen een jaar het Pieterpad in etappes lopen. Hoewel ze gepensioneerd zijn, hebben ze het erg druk, vooral met vrijwilligerswerk. Zelfgekozen drukte, waar ze ook energie van krijgen, benadrukt Willie. “Maar je moet je er soms ook even van losmaken.”

Oege en Suzanne Bosch en Willemien en Maurits van Uhm feliciteren elkaar met het behalen van het eindpunt van het Pieterpad. Beeld Roger Dohmen

Winsum, 12.06 uur

Op een terras aan het water zit Jan Leenders (75). Gisteren, op zijn eerste dag Pieterpad, is hij tot op het bot nat geregend. Maar hij gaat wel het hele pad lopen. “Ik voel me niet oud, maar in principe ben ik het wel. Er zijn bepaalde dingen die ik toch graag nog een keer wil doen.”

Wandelen geeft hem rust. “Als je Pieterburen uit bent, is er die oorverdovende stilte. Je wordt overvallen door een gevoel van vrijheid. Geen radio, geen tv, laat mij maar lekker lopen. Met de wind door mijn haren, of wat er van over is.”

Als je ouder wordt komt het verleden dichterbij, ervaart hij. Het wandelen geeft ruimte om na te denken. Al Leenders’ voorouders werkten op de binnenvaart, een bestaan van “beschermde eenzaamheid”, noemt hij het. Tot de leerplichtwet ervoor zorgde dat alle schipperskinderen aan de wal naar school moesten. Negen jaar zat Leenders als jongetje op een internaat. Soms zag hij drie maanden zijn ouders niet. Toen hij zelf kinderen kreeg, wist hij daarom één ding zeker: die zouden nooit naar een internaat gaan. En dus nam hij afscheid van de binnenvaart.

Zijn verdere werkende leven bracht hij in een fabriek door. “Maar ik heb nog steeds een bootje, want je blijft toch iets met het water hebben.” Zijn volwassen dochter ging een tijd terug nog mee varen. “Ze zei: ik heb toch een fijne jeugd gehad.”

Sint-Pietersberg, 17.40 uur

Met zijn bijna mediterraans aandoende heuvels had Limburg niet minder op het andere uiteinde van het Pieterpad kunnen lijken. De warmte blijft hangen boven de velden. Sommige wandelaars gaan pootjebaden in de Geul.

Bovenop de Sint-Pietersberg kun je uitkijken over de oude steengroeve, waar tegenwoordig oehoe’s broeden. Ter ere van het veertigjarige bestaan van het pad is op de berg een grote fotolijst geïnstalleerd. Wie het pad hier begint, of heeft voltooid, kan dat moment op die manier inlijsten.

Willemien van Uhm, haar man Maurits en hun vrienden Oege en Suzanne Bosch fietsen het laatste stukje omhoog. De stemming is uitgelaten. In etappes hebben ze het hele Pieterpad gefietst. Om genoeg energie te hebben begon iedere dag met koffie en appeltaart. De lange fietstocht beviel erg goed. “Je ziet hoe mooi Nederland is. Onvoorstelbaar”, zegt Suzanne Bosch. Willemien van Uhm: “Je ziet alles, je ruikt alles, je spreekt allerlei mensen onderweg.”

Veertig jaar zijn de twee stellen al bevriend. Vanavond gaan ze in Maastricht vieren dat ze het Pieterpad bedwongen hebben. Met een biertje en een groot glas spa rood. “En eerst een lekkere douche.”

