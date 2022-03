Waarom storten we meer geld voor Oekraïne dan Syrië?

Het is een vertrouwd beeld op de Nederlandse televisie: BN’ers met een telefoon in de bankjes van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Ze proberen live op tv en radio zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers van natuurrampen, oorlogen of hongersnoden.

De nationale hulpacties worden in Nederland al jaren georganiseerd door Giro 555. Het begon in de jaren tachtig met hulpacties voor hongersnoden in Afrika, in de decennia daarna volgden nog ruim veertig acties, de een geslaagder dan de ander. Wat maakt een hulpactie tot een succes?

Herkenning

“Mensen moeten veel over de ramp weten en geld willen en kunnen geven”, zegt Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit, over slagingskans van hulpacties. Hij legt uit dat het belangrijk is dat Nederlanders zich herkennen in de slachtoffers van een ramp of oorlog. “Lijken ze op ons? herkennen we ons in het probleem? Dan zijn we bereid te helpen”, zegt Schuyt.

Ook is een actie volgens hem succesvoller als mensen het idee hebben dat de ramp niet te voorkomen was, zoals bij een invasie met burgerslachtoffers in Oekraïne. “De burgers kunnen er niks aan doen en we voelen met ze mee, dat heet verwantschaps-altruïsme”, zegt Schuyt.

Hij voegt daaraan toe dat mensen moeten weten wat er speelt in het rampgebied. “De aandacht van media voor het doel van de actie speelt ook mee, we zien nu al dagen beelden en verhalen over de oorlog in Oekraïne.”

Tsunami 2004

Al deze zaken kwamen na de kerstdagen in 2004 bij elkaar toen Giro 555 na de tsunami in Zuidoost-Azië een recordbedrag van 203 miljoen euro ophaalde. Schuyt zegt dat Nederlanders zich destijds verwant voelden met de slachtoffers, mede vanwege de historische band met Indonesië.

Ook is een tsunami een typisch voorbeeld van een niet te voorkomen ramp, die veel aandacht kreeg van media. Schuyt: “Dagenlang was de schade van de tsunami op tv, de slachtoffers waren weerloos en overvallen, en het was ook nog eens kerst.”

‘Mensen gooien oorlogen in het Midden-Oosten op een hoop’

De hulpactie voor de oorlog in Syrië in 2013 was een stuk minder succesvol, er werd vijf miljoen euro opgehaald. Paul Smeets, hoogleraar filantropie aan de Universiteit van Maastricht, denkt dat dit vooral kwam omdat de oorlog minder acuut was dan bijvoorbeeld een zeebeving. “We weten dat mensen oorlogen in het Midden-Oosten op een hoop gooien. Het is daar vaker onrustig, mensen zijn eraan gewend. Helaas is dat zo.”

Volgens Smeets is het belangrijk dat donateurs het idee hebben dat er ogenblikkelijk hulp moet komen, hij verwacht daarom dat de actie voor Oekraïne een succes zal worden. “Voor veel mensen voelt dit als een nieuw fenomeen, oorlog in Europa is acuut en dichtbij.”

Theo Schuyt onderschrijft dat en vergelijkt de sfeer rond de actie voor Oekraïne met het Oranjegevoel op een voetbaltoernooi. “Er ontstaat een warme gloed, waar mensen graag bij willen horen. Het gevoel dat wij als klein landje iets groots voor elkaar kunnen krijgen.”

Lees ook:

Hulp bieden aan Oekraïners? ‘Praat ook met je Russische collega’

Je hoeft niet alleen de portemonnee te trekken om hulp te bieden aan Oekraïners. “Vraag aan je Oekraïense collega hoe het met hem of haar gaat.”