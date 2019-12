Waarom Ridouan T. zo lang zijn gang kon gaan

Na de trots, volgt de ontnuchtering. Ridouan T. (41), hoofdverdachte in een megaproces rond verschillende moorden en pogingen daartoe, is gevonden. Maar wel pas nadat hij, althans volgens het Openbaar Ministerie, jarenlang leiding kon geven aan een ‘geoliede moordmachine’. Hoe kon hij zo lang zijn gang gaan?

Duidelijk is dat de naam van T. bij de recherche voor het eerst in de zomer van 2015 opduikt in een onderzoek naar een wapenvondst in Nieuwegein. Hij wordt door anderen genoemd als een grote speler in de drugshandel, met name cocaïne. Hoe lang hij die handel dan al heeft, is moeilijk te zeggen.

Zeker is wel dat T. heus niet de enige veronderstelde drugshandelaar is die uit het zicht van politie en justitie weet te blijven. Zo concludeerde de Inspectie van justitie en veiligheid maandag nog dat de recherche zo veel capaciteit kwijt is aan incidenten dat de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en ondermijning maar beperkt van de grond komt. Met andere woorden: er moeten keuzes worden gemaakt achter wie er wordt aangegaan en wie niet de volledige aandacht krijgt.

Duidelijk is dat Ridouan T. vanaf maart 2018 prioriteit wordt bij politie en justitie. Zeg maar gerust topprioriteit, gezien het grote bedrag dat voor de gouden tip over zijn verblijfplaats wordt beloofd: 100.000 euro. In zekere zin heeft hij die aandacht van justitie aan zichzelf te danken. T. zou zich niet alleen met drugshandel bezighouden, maar wordt door het OM ook gezien als opdrachtgever van een reeks moorden in het criminele circuit. Dat zijn vaak uiterst gewelddadige liquidaties, niet uitzonderlijk met zware wapens midden in een gewone woonwijk. Liquidaties die het OM alleen al om dat geweld zo snel mogelijk wil stoppen.

Overigens kun je ook andersom redeneren. Het OM maakte T. tot topprioriteit vanwege het geweld, maar mogelijk zorgde datzelfde geweld er ook juist voor dat hij lang onder de radar wist te blijven. Tot nu toe blijkt uit het onderzoek naar de bende waar T. aan het hoofd zou staan, dat wie zijn mond opendeed, zelf op de dodenlijst terechtkwam. Zo werd volgens justitie een cultuur van zwijgen in stand gehouden. En dat maakte het politieonderzoek er niet makkelijker op.

Vanaf wanneer justitie de naam van T. precies aan de liquidaties koppelt, kan de woordvoerder van het OM niet zeggen. Wel dat de kroongetuige vanaf 2017 belastende verklaringen tegen hem aflegt.

Heeft het vervolgens te lang geduurd om T. te vinden? Ook dat is maar net hoe je ernaar kijkt. Er is een jaar en negen maanden verstreken sinds T. op de internationale opsporingslijst werd gezet. Om een vergelijking te maken: Willem Holleeder, die afgelopen zomer in eerste aanleg tot levenslang werd veroordeeld, werd in 2014 opgepakt voor twee liquidaties die toen al zo’n negen jaar oud waren.

Wel had de vrijheid van T. van de afgelopen jaren mogelijk flink wat consequenties. Het geweld ging door. Zo werd de broer van de kroongetuige vermoord. Officieel is de naam van T. daar (nog) niet aan gekoppeld. Wel zei het gerechtshof in Amsterdam, die de uitvoerder van die moord maandag tot 28 jaar cel veroordeelde, dat het er op z’n minst alle schijn van heeft dat de dood van de broer samenhangt met de bereidheid van de kroongetuige om te verklaren tegen de criminele bende van T.

