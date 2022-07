Waarom protesteren nu ook vissers tegen stikstofbeleid?

Uitstoot door visserij

De visserij veroorzaakt minder dan 1 procent van de totale stikstofuitstoot op land, blijkt uit de emissieregistratie van de overheid. Via de verbrandingsmotoren van de kotters komen de stikstofoxiden vrij in de lucht. Wind brengt de stikstofoxiden vervolgens in regenwolken boven land, waarna de oxiden door regen op het land terechtkomen, legt Martijn Schaap uit, specialist in luchtkwaliteit van TNO.

Kottervissers kunnen tot enkele honderden kilometers in zee voor uitstoot zorgen die uiteindelijk het land bereikt. Het grootste deel van de stikstof die de kotters uitstoten, komt terecht in zee. Die uitstoot in water is net als op land schadelijk voor de biodiversiteit, zegt Schaap.

Hoewel het aandeel in de totale stikstofuitstoot marginaal is, heeft de uitstoot grote gevolgen voor de kottervissers. Die krijgen zoals het er nu voor staat geen verlenging van de vergunning om te vissen in onder meer de Voordelta. Dat is naast een visrijkgebied tevens een Natura 2000-zone die een deel van Zeeland en Zuid-Holland bestrijkt.