‘Waarom nu pas onderzoek doen, terwijl die rotzooi al 31 jaar in de grond zit?’

Johan Veenhof wijst naar een autowrak op de verkleurde luchtfoto die op tafel ligt. “Mijn rode Golfje belandde door de druk aan de overkant van de straat. Het dak was eraf geschraapt, als de deksel van een blik sardientjes.” Veenhof schudt met zijn hoofd als hij terugdenkt aan de neergestorte straaljager die zijn hoekhuis op een haar na miste. “De krater ontstond daar, achter de schutting. Alsof een bom was ontploft.”

Op 11 februari 1992 stort een F-16 gevechtsvliegtuig neer in de Hengelose wijk Hasseler Es, kort na het opstijgen vanaf vliegbasis Twenthe. Ondanks de enorme ravage vallen er geen slachtoffers bij wat later het ‘wonder van Hengelo’ is gaan heten. Zelfs de jonge piloot, die de schietstoel gebruikt, blijft ongedeerd. “Alles brandde”, vertelt de 67-jarige Veenhof. “Als ik in de tuin had gestaan, was ik er niet meer geweest. Maar waar praten we over? De Bijlmerramp in datzelfde jaar was veel erger.”

Blusschuim met giftige stoffen

De herinneringen aan de crash kwamen weer naar boven, toen Veenhof en zijn buren afgelopen week een brief kregen. De gemeente Hengelo start binnenkort met een uitgebreid bodemonderzoek in 24 tuinen in de wijk, vanwege de straaljagercrash. Reden is dat de brandweer de wrakstukken destijds bluste met schuim waarin pfas zat, een verzameling schadelijke chemische stoffen.

Een wrakstuk van de F-16 die door motorproblemen neerstortte in de woonwijk. Beeld NIHM

Uit het eerste verkennende onderzoek in de wijk blijkt dat op sommige plekken ruim negen keer zoveel pfas-stoffen in de grond zitten als is toegestaan. De link met het blusschuim is overduidelijk. Niet zo gek, op oude beelden is te zien hoe het witte schuim als een dikke deken over de wrakstukken ligt. Aanvullend onderzoek is nodig om de risico’s voor het milieu en de gezondheid in kaart te brengen.

‘Hengelo aan ramp ontsnapt’

Buurtbewoner Johnny Klister woont iets verderop en laat een paar gaten zien in zijn muur. “Afkomstig van de munitie van dat vliegtuig”, zegt hij. Klister en zijn vrouw kregen geen brief, omdat ze te ver van de crashplek wonen. “Ik heb nog niets gehoord, terwijl die cockpit hiervoor op het pleintje lag.” Hij haalt ondertussen het vergeelde Hengelo’s Dagblad van 11 februari 1992 uit een la. ‘Hengelo aan ramp ontsnapt’, kopte de krant. “Als je niet in God geloofde, deed je dat wel na het ongeluk.”

Hoewel de meeste omwonenden zich weinig zorgen maken over het bodemonderzoek, is buurtbewoner Bennie Hilberink er niet gerust op. Zijn tuin is onderdeel van het onderzoek. “Het is best eng en maakt mij ook kwaad. Waarom nu pas onderzoek doen, terwijl die rotzooi al 31 jaar in de grond zit?”

Potentieel risicovol

Het is de vraag die bodemexpert Stephan Euverink van de gemeente Hengelo goed kan begrijpen. Hij legt uit dat de laatste jaren steeds duidelijker is geworden dat pfas-stoffen schadelijk zijn, onder andere voor het immuunsysteem.

Anders dan de meeste gemeenten pakt Hengelo het voortvarend aan. Al in 2020 maakten ambtenaren een inventarisatie van vijftien plekken waar mogelijk sprake is van pfas-vervuiling. “Toen kwam het F-16 ongeluk naar voren, omdat duidelijk was dat de brandweer daar veel blusschuim gebruikte”, zegt Euverink.

Een autowrak op de plek waar de F-16 neerstortte. Beeld Onbekend

De gemeente kon tot mei 2022 niets doen, omdat toen pas normen zijn vastgesteld. Daarna is direct actie ondernomen. “We wilden niet langer wachten, omdat het hier om een woonwijk gaat.”

De vraag is hoe schadelijk de vervuiling is. Het zit immers in de bodem en het is onduidelijk of mensen die stoffen binnen hebben gekregen. Daarnaast is kort na het ongeluk al grond afgegraven vanwege andere schadelijke stoffen. “Onderzoek moet uitwijzen wat de risico’s zijn.”

Donderdag organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst met allerlei partijen waaronder de GGD. De verwachting is dat in april duidelijk is òf er maatregelen nodig zijn, en zo ja, welke. Omwonende Veenhof haalt zijn schouders erover op. “Als ze in de tuin gaan graven, dan is dat zo. Die tuin komt er wel weer bovenop.”

Vanaf 2025 verbod op pfas-blusschuim De brandweer werkte in het verleden regelmatig met pfas-houdend blusschuim om branden te blussen. Vanwege de schadelijke gevolgen voor het milieu is dat vanaf 2025 volledig verboden. Het is de bedoeling dat de overheidsbrandweer voor die tijd volledig overstapt op pfas-vrij blusschuim. In veel veiligheidsregio’s gebruikt de brandweer geen schadelijk schuim meer. Op plekken waar dat nog wel wordt gedaan, maakt de brandweer de afweging tussen noodzaak en eventuele negatieve (milieu)gevolgen van de inzet.

Ook via het drinkwater krijgen we het giftige pfas binnen

De hoeveelheid pfas in het drinkwater moet omlaag. Ook via allerlei andere routes krijgen mensen de hardnekkige chemische stoffen binnen die het immuunsysteem aantasten.