Waarom Nederland later begint met vaccineren dan België en Duitsland

Laat Nederland zich opnieuw verrassen in de coronacrisis? Eerst was de testcapaciteit niet op orde, nu komt het vaccinatieprogramma traag op gang. Althans, andere landen doen het sneller. Waarom kan Nederland pas beginnen met vaccineren op 8 januari, terwijl buurlanden Duitsland en België dit jaar al beginnen?

Het moet zorgvuldig en veilig, zei minister Hugo de Jonge van volksgezondheid donderdag in de Tweede Kamer. Waarom Nederland er langer over doet om zorgvuldig en veilig te vaccineren, daarop had De Jonge geen concreet antwoord. Wel zijn er bekende hobbels die nog genomen moeten worden. Het registratiesysteem is daar een van. Technisch is dat systeem op orde, stelt GGD GHOR, de koepelorganisatie van GGD’en. Maar dat systeem moet nog worden gevoed met nieuwe informatie over het vaccin. Over bijwerkingen bijvoorbeeld.

Die nieuwe informatie gebruiken de GGD’en ook om zogeheten belscripts te maken. Vanaf 4 januari krijgen medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en in de wijkverpleging als eerste groep een oproep om telefonisch een afspraak te maken. Aan de andere kant van de lijn zitten medewerkers van callcenters die een antwoord paraat moeten hebben als zij vragen krijgen. Die antwoorden staan in de belscripts. Zo’n belscript schrijven kan pas als de fabrikant van een vaccin met gedetailleerde informatie komt, bijvoorbeeld over de gevaren bij zwangerschap. Die gegevens komen maandag vrij, als het Europees medicijnenagentschap EMA het vaccin van Pfizer goedkeurt.

Nederland veranderde van strategie

Eerder hebben de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada het vaccin al goedgekeurd. Het was dus best mogelijk iets eerder aan de benodigde informatie te komen, ook al is dit niet de officiële route.

Dat Nederland pas op 8 januari begint, kan ook te maken hebben met de strategie die enkele keren is gewijzigd. In november stonden de ouderen in verpleeghuizen nog vooraan om een prik te krijgen. Op 8 december veranderde deze strategie. Het Pfizervaccin is namelijk minder geschikt voor een prikactie in verpleeghuizen omdat het tot -70 graden gekoeld moet worden. Deze informatie is overigens al maanden bekend. Dat Pfizer als eerste op de markt verschijnt, is evenmin een verrassing. Zij kwamen begin november ook als eerste met hun onderzoeksresultaten, kort daarop gevolgd door Moderna. Nog altijd zijn Pfizer en Moderna de enige twee farmaceuten die al gegevens hebben gepubliceerd.

Toen duidelijk werd dat vaccineren van ouderen op problemen zou stuiten, verlegde het kabinet de aandacht naar de medewerkers van de instellingen. Bedrijfsartsen zouden de prikken geven. Dat kunnen we niet alleen, zeiden bedrijfsartsen. Zij zien meer in toezicht houden op de vaccinaties en bijspringen bij calamiteiten. Dus kreeg de GGD ineens de opdracht om ruim 260.000 medewerkers in te enten, terwijl de GGD’en een week eerder nog dachten dat zij pas in augustus vol in actie moest komen, als de niet-kwetsbare groepen aan de beurt zouden zijn.

