Waarom moet Rutte het juist nu over Zwarte Piet hebben, vragen ze zich in Schijndel af

“Als de premier een kant kiest, brengt dat iets teweeg. Ik vind het opmerkelijk dat Rutte zich in deze emotionele periode hierover uitlaat. Iedereen linkt zijn mening nu aan het Floyd-verhaal. Waarom nu, vraag ik me af. Weinig Sinterklaascomités in het land zijn zo actief als dat in Schijndel. Het produceert behalve de intocht jaarlijks een eigen film, voor alle scholen in de gemeente is er een lespakket inclusief Pietenvlogs. 2500 kaarten voor drie shows raken in een mum van tijd uitverkocht.”

‘In de Brabantse cultuur zijn tradities heel belangrijk’

De Pieten hebben opmerkelijke karakters. Schijndel heeft Fuégo, Keukenpiet en een Kluspiet, maar ook Glitterpiet, Hartjespiet en Hippiepiet: allemaal een eigen rol, allemaal even vrolijk, allemaal even zwart. Over dat laatste wordt voorzichtig gesproken binnen de stichting. Maar, zegt Gevers: “Houd hier een enquête en tachtig tot negentig procent is vóór Zwarte Piet. Wij hebben jaarlijks honderd vrijwilligers, zij staan er anders in dan Rutte. Volgens hen is Zwarte Piet nooit discriminerend bedoeld, maar in de Brabantse cultuur zijn tradities heel belangrijk.”

“Ik verwacht dat er bij ons wel verandering in komt, ik sta daar ook open voor. Maar ik vraag tijd, het moet niet opgelegd worden. Daarom had ik liever dat Rutte dit onderwerp had afgewimpeld.” Hoeveel tijd? Drie tot vijf jaar, denkt Gevers, in het dagelijks leven basisschooldirecteur en daarnaast actief in de lokale politiek. “Vorig jaar had ik een gesprek met twee ouders, ze vroegen me of het niet wijs was om toch al eerder stappen te zetten. Ik denk dat we dan veel mensen verliezen.”

Bij de gemeentelijke subsidieaanvraag is de kleur van Piet nog nooit onderwerp van discussie geweest. Gevers hoopt dat dat zo blijft. “Er hoeft maar één partij vragen te stellen en het wordt een onderwerp. Alleen zal die partij de eerste tijd dan wel aan populariteit inboeten.”

