Waarom krijgen ook gezonde, jonge mensen opeens een oproep voor de coronaprik?

‘Volledig onverwacht’ kreeg Danitsja Koster (36) de brief op de mat met daarin een uitnodiging voor een coronaprik. “Daarin stond dat ik meer risico had om ernstig ziek te worden van corona. Maar ik wist niets van een medische indicatie, ik heb alleen vijftien jaar geleden een keer bronchitis gehad. Ik schrok dus wel een beetje.”

Ook Nynke Wassing-Van IJzeren (44) had niet verwacht dat ze al aan de beurt zou zijn. “Ik heb wel een chronische darmziekte, maar daar heb ik maar heel weinig klachten van. Ik krijg ook bijvoorbeeld nooit de griepprik. En ook qua leeftijd ben ik nog niet de doelgroep voor het coronavaccin.”

Sommige jonge, gezonde mensen kregen de afgelopen tijd al een uitnodiging voor het coronavaccin, terwijl de vaccinatiecampagne zich momenteel op zestigers en kwetsbaren richt. Dat jongere mensen toch worden opgeroepen, heeft te maken met de definitie van die laatste groep, zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). “De mensen die nu een oproep krijgen, worden in principe uitgenodigd voor de griepprik. Dat zijn jaarlijks zes miljoen mensen en dat gaat via de huisarts.”

Volgens de LHV nemen veel mensen de griepprik evenwel niet, ook al komen ze er wel voor in aanmerking. “Er zijn daarbij ook mensen die zeggen: ik ben weliswaar 60-plus of chronisch ziek, maar ik voel me gezond, ik hoef zo’n prik niet. Zij krijgen geen griepprik-oproep meer.” Die mensen kregen nu wél een oproep voor het coronavaccin. “Het zou kunnen dat de verwarring daar vandaan komt”, oppert de LHV.

Wie heeft er verminderde weerstand?

Bovendien hebben huisartsen zelf wel enige ruimte om te bepalen wie er in aanmerking komt voor de griepprik. In de richtlijnen, opgesteld door het Nederlands Huisartsgenootschap, staat dat onder andere mensen met luchtweginfecties, hiv, hartklachten, nierklachten of een verminderde weerstand een griepprik kunnen halen. Maar wie er dan bijvoorbeeld in die laatste categorie valt, moet de huisarts zelf inschatten.

Ook met de coronavaccins ligt er veel verantwoordelijkheid bij de huisartsen, zegt de LVH. “Huisartsen maken zelf een selectie, op basis van de richtlijnen. Hoe huisartsen precies uit hun patiëntenbestand selecteren wie een vaccin nodig heeft, bepalen zij zelf.”

Els te Loo, praktijkmanager bij een huisartsenmaatschap in Duiven, legt uit hoe de lijst van mensen die een griepprik krijgen tot stand komt. “In ons informatiesysteem krijgen patiënten een soort vinkje als ze in aanmerking komen voor een griepvaccinatie. De groep die dit jaar een griepprik zou krijgen, is in het najaar samengesteld. Omdat er sindsdien mogelijk mensen bij zijn gekomen, bijvoorbeeld vanwege een coronabesmetting, hebben de huisartsen handmatig een groep aan het patiëntenbestand toegevoegd. Dat zijn er per praktijk een stuk of vijftien geweest. Er zijn negen praktijken bij onze maatschap aangesloten.”

Te Loo heeft niet veel op met het idee om huisartsen te laten beslissen over de coronavaccins. “Wij worden helemaal gek van het vaccineren. De overheid bedenkt allemaal dingen die in de praktijk niet werken.” De groep ‘kwetsbaren’ is ruim, vindt ze. “Die groep is heel breed: wie kanker heeft, of astmatisch is, krijgt een oproep.”

Nynke Wassing-Van IJzeren heeft inmiddels een afspraak voor de coronavaccinatie. “Ik voelde me wel een beetje bezwaard, omdat anderen kwetsbaarder zijn dan ik. Maar, dacht ik, zij krijgen hun prik niet eerder als ik niet ga.”

Ook Danitsja Koster gaat de prik halen. “Het is een beetje dubbel, maar ik heb nu maar besloten dat ik gewoon mazzel heb.”

