Waarom KLM en Schiphol een voorkeursbehandeling krijgen

Nu heel Nederland met zomervakantie is en de eerste vakantietripjes alweer achter de rug zijn, rijst de vraag weer: waarom geldt die 1,5 meter eigenlijk niet in het vliegtuig? Vanwege die ijzersterke luchtvaartlobby of iets heel anders?

Misschien bent u het al een beetje vergeten, alle ophef over die losgelaten anderhalvemeter­­regel in vliegtuigen. Postte u net zelf op Instagram, met mondkapje en al, het allereerste ­vakantiekiekje vanuit uw Transaviatoestel. #Onderwegnaaribiza. Met over uw schouder uw reisgenoot meekijkend. Die wilde ook graag op de foto. Nog maar anderhalve maand geleden een doodzonde.

Het is 3 juni als een journalist tijdens de ­wekelijkse coronapersconferentie een beetje per ongeluk ontdekt dat de strenge afstandregels in de lucht niet gelden. “Maar dat is toch een beetje gek ...”, begint ze. “Wij moeten met z’n allen 1,5 meter afstand houden, maar in het vliegtuig zou het niet gelden?” Premier Mark Rutte’s antwoord: luchtvaartmaatschappijen hebben zich te houden aan strenge internationale regels. Het kabinet, de adviseurs van het tot dan toe zo vaak geraadpleegde Outbreak Management Team; ze lijken zich er niet al te veel mee te bemoeien. ­Bekend en onbekend Nederland buitelt over elkaar heen om kritiek te uiten. Altijd maar die uitzonderingspositie van de luchtvaart, hekelt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger stelt er ­Kamervragen over: waarom wel die strenge ­regels in theater en niet in de lucht? Staan Schiphol en KLM boven de wet, vragen mensen op sociale media zich af.

Ophef die sinds een week of twee weer de kop opsteekt, nu bekend is dat luchtvaartmaatschappij KLM kan rekenen op een pakket aan leningen ter waarde van 3,4 miljard. Essentieel om het gunstige vestigingsklimaat in Nederland en ruim 30.000 banen in stand te houden, benadrukken ministers Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) en Wopke Hoekstra (financiën). De cultuursector moet het doen met 300 miljoen. Heeft het kabinet ook maar een schijntje besef van het belang van de sector, vroeg cabaretière Sanne Wallis de Vries zich onlangs in ‘Op1’ af.

Het nationale-trots-imago

De NS, die andere grote noodlijdende werkgever, ontvangen 1,5 miljard. Een ­bedrag dat wel gedeeld moet worden met alle andere spelers in het openbaar vervoer. Of ook de NS, net als KLM, op ruimhartige kabinetssteun kunnen rekenen, wilde NRC eind mei weten van het bedrijf. Financieel topman Bert Groenewegen antwoordde: “Wij zijn ook heel belangrijk voor de economie, we zijn ook een grote werkgever, we doen ook aan reizigersvervoer, we hebben ook duur materieel. (...) Wij rijden door omdat de overheid het wil. En dat nationale-trots-imago hebben wij niet, helaas.”