Waarom is er voor Oekraïense vluchtelingen wel plek?

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (Coa) benadrukte het zondagmiddag in een persbericht: er zijn op dit moment, zonder de extra instroom van mensen uit Oekraïne, nog ruim zevenduizend extra bedden nodig in de asielopvang. Het was een oproep aan gemeenten: open snel asielzoekerscentra en zorg dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar een woning kunnen verhuizen.

Het is een oproep die het Coa al ruim anderhalf jaar doet, met wisselend succes. Maar nu er meer dan een miljoen mensen op drift zijn geraakt aan de grenzen van de Europese Unie, komen veel gemeenten met verklaringen waarin ze aangeven dat ze graag vluchtelingen uit Oekraïne opvangen en gaf premier Mark Rutte (VVD) donderdag aan hoe de Veiligheidsregio’s onder coördinatie van het ministerie van veiligheid en justitie de grootschalige opvang gaan regelen voor Oekraïners.

Over dat contrast wil het Coa niet te veel zeggen, behalve dat het ‘fantastisch’ is dat mensen bijspringen en ‘dat er ook nog een stevige opgave ligt voor mensen die van iets verder weg komen’.

Geen asielzoekers

Volgens Rutte is de opvang van Oekraïners makkelijker te regelen dan die voor andere vluchtelingen, omdat zij in principe geen asiel hoeven aan te vragen. Donderdag kwamen de EU-landen overeen dat Oekraïners een speciale verblijfsstatus krijgen. Ze kunnen straks tot drie jaar in de Europese Unie verblijven.

Dat betekent dat zij in principe niet de verantwoordelijkheid zijn van het Coa, en dat betekent weer dat gemeenten voor de opvang geen rekening hoeven te houden met de eisen van die organisatie.

Kleinschalige opvang

Dat kan de opvang inderdaad makkelijker maken voor gemeenten. Contacten tussen het Coa en gemeenten liepen de afgelopen jaren nogal eens stuk omdat gemeenten graag kleinschalige opvang willen in de wijk, terwijl dit voor het Coa eigenlijk niet te betalen is.

In de moeizame zoektocht van het Coa naar opvanglocaties speelt bovendien vaak mee dat gemeenten en omwonenden liever alleen gezinnen willen opvangen, en geen alleenstaande mannen. Dat is voor het Coa niet te garanderen, omdat er nu eenmaal ook mannen asiel aanvragen en zij niemand opvang mogen weigeren.

In dit geval zijn de mensen die uit Oekraïne vluchten vooral vrouwen met kleine kinderen en ouderen, omdat de mannen blijven om te vechten.

Voor gemeenten kan het dus fijn zijn dat ze nu kunnen aanbieden wat ze zelf juist achten. Daarbij is het wel belangrijk aan te tekenen dat het Coa de partij is die in Nederland de meeste ervaring heeft met de opvang van grote groepen vluchtelingen. Ook belangrijk om te onthouden: de Oekraïners die wel asiel aanvragen, worden gewoon opgevangen door het Coa. Inmiddels hebben zich 235 Oekraïners in Ter Apel gemeld.

Racistisch taalgebruik

Dat is de organisatorische kant van de verklaring. Onder meer de Vereniging van Arabische journalisten en journalisten uit het Midden-Oosten ziet ook een andere verklaring voor het welkom dat Oekraïners ontvangen in Europa. Namelijk dat Oekraïners niet alleen Europees zijn, maar vaak ook wit, en niet-moslim.

De warme woorden voor Oekraïners staan in schril contrast met de behandeling van andere vluchtelingen, stelt de vereniging in een verklaring. Daarin beschuldigt de organisatie Europese journalisten van racistisch taalgebruik, met zinnen als ‘dit zijn geciviliseerde mensen’ en ‘we hebben het over mensen die op ons lijken’. Zijn gevluchte yezidi’s, Syriërs of Irakezen in de ogen van Europeanen dan niet geciviliseerd, vragen ze zich af. Burgerdoden en ontheemden zijn altijd verschrikkelijk, schrijven ze verder, ook als die niet Europees zijn.

NEW: AMEJA’s full statement on the comments about “civilized” countries, people that don’t “look like refugees” and the like in recent coverage of the war in Ukraine. pic.twitter.com/e9DpmyJT4S — AMEJA (@AMEJA) 27 februari 2022

Het is een oude journalistieke wijsheid: alles wat dichtbij is en op ons lijkt, trekken we ons meer aan. En hoewel veel Nederlanders zich inzetten voor asielzoekers uit alle windstreken, valt het inderdaad op dat de demonstraties die gepaard gingen met de komst van zowel de Syriërs in 2015 als die van de Afghanen eind vorig jaar vooralsnog uitblijven. Bij de kazerne in Harskamp bijvoorbeeld werd na de aankondiging van de komst van Afghaanse evacués fel geprotesteerd door omwonenden. Nu diezelfde kazerne klaar is gemaakt om achthonderd Oekraïners op te vangen, blijven die geluiden uit. De eerste Oekraïense vluchtelingen zijn er donderdag aangekomen.

