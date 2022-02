Waarom is er nog geen plan voor een veilig carnaval? ‘Het is geen last minute vakantie’

Gooi het gewoon los, knalt Ad Baelemans van het Bredase biercafé Catch 22 er kordaat uit. “Net als omliggende landen. Carnaval coronaproof vieren met blijven zitten op je plek en afstand houden? Dat is niet te doen. Dan moet ik tegen iemand zeggen die bier op heeft: ‘Ga zitten’. Daarna zet ik Arie Ribbens op met Polonaise Hollandaise en niemand blijft zitten. Mensen luisteren niet meer na hun tweede pilsje. Ik ben geen politieagent. Hiervoor heb ik niet gestudeerd.”

Hossen, zingen, dansen – het hoort er allemaal bij tijdens carnaval. Begin deze week liet het Veiligheidsberaad weten dat half februari een besluit volgt hoe dit jaar carnaval gevierd kan worden. De ‘carnavalsburgemeesters’ buigen zich met name zich over de coronamaatregel die tijdens carnaval het moeilijkst is op te volgen: het houden van anderhalve meter afstand.

Zittend carnaval vieren is hartstikke leuk, zegt Johan de Vos van café Boerke Verschuren in Breda. “Maar dan wel alleen de eerste vijf minuten. Zitten en carnaval is als water en vuur.” En afstand houden is niet mogelijk, geeft hij toe. “Anderhalve meter afstand houden is een utopie. In carnaval zit zo veel ziel en zaligheid. Het is verbroedering. Dat doe je nooit op afstand.”

Rekening houden met elk scenario

Enthousiast stuurt De Vos (33) foto’s van zijn versierde café in de afgelopen twee jaar: het ene jaar een praktijk voor Ginnekelogie met een vrouw wijdbeens als afbeelding en het andere jaar De stamwigwam van Breda met indianen. Met zulke thema’s is Boerke Verschuren hét carnavalscafé van Breda, vindt De Vos zelf. Het thema voor dit jaar blijft nog even geheim.

De Vos, vicevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Breda, houdt nog met elk scenario rekening: van een verbod op carnaval, wat de burgemeesters zelf niet zien zitten, tot volle bak met stralend weer en drommen carnavalsvierders. Eigenlijk kun je carnaval niet verbieden, meent hij. “Carnaval gaat altijd door. Net als Kerst. Als een restaurant vol zit met eters en er komen 25 man binnen in carnavalskleding, dan is het carnaval.”

Niks leukers dan carnaval, zegt Baelemans (56), Brabander in hart en nieren. “Naast de lol, de leut en de gein hoop ik ook nog een financieel gat te kunnen dichten van 24 maanden.”

‘Waarom ligt er geen plan klaar?’

Baelemans is sinds oktober bezig met de voorbereidingen: de inkopen, het inroosteren van personeel en de versieringen. Het is van de zotte, zegt hij daarom dat “de overheid over twee weken komt met een verklaring en dan is het nog negen dagen tot carnaval begint. We zijn nu twee coronajaren verder. Waarom ligt er geen plan klaar? Carnaval is geen last minute vakantie.”

De Vos ziet als mogelijkheid om met toegangskaarten te werken voor cafés, met binnen het coronatoegangsbewijs, en voor pleinen die je afzet met hekken. Zo hou je controle over de hoeveelheid mensen en ontmoedig je bezoekers van boven de rivieren.

Alles loslaten is wat hem betreft ook een optie. De Vos wijst naar landen als Denemarken en Engeland waar de maatregelen niet meer gelden. “Je kunt je afvragen of het kantelpunt niet al is bereikt als je de hoeveelheid besmettingen afzet tegenover het geringe aantal dat hiervan in het ziekenhuis belandt.”

Afsluiting van alle ellende

De Vos hoopt dat komend carnaval het einde betekent van twee jaar coronaleed. “Met carnaval is voor veel mensen corona begonnen, laten we deze carnaval gebruiken als afsluiting van alle ellende.”

