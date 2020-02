Waarom het wél leuk is om in Almere te wonen

“Daar wil je nog niet dood gevonden worden”, is een bekende reactie van de elite op de naam Almere. Veel Almeerders hebben daar lak aan, zij vinden dat stigma achterhaald. Inmiddels is 20 procent van de bewoners er geboren. Deze eerste generatie is gewoon trots op haar stad en verzon de kreet ‘036 dat is Ally’.

Deze leus naar het Almeerse kengetal komt van Kamp Seedorf, een anonieme kunstenaarsgroep uit ­Almere. Hun kreet werd opgepikt als koosnaam. ‘Ally’ staat nu officieel voor Almere. Het is te zien als kunstwerk op een tribune in het winkelcentrum, en op hoodies. Er is zelfs Ally-bier, groen gebrouwen met restbrood.

Almere heeft 212.000 inwoners, tegen 10.000 in 1980. Over tien à twintig jaar zijn het er 350.000. Wat zijn de grote trekkers van 036?

1. Water

Een kustlijn van 42 kilometer, zes strandjes en diverse plassen. Daar kun je waterskiën, wakeboarden, zeilen, surfen of barbecuen op een ‘donut’, een ronde huurboot. En: Almere heeft 800 bruggen.

2. Natuur en ruimte

De Oostvaardersplassen zijn bekend, maar Almere heeft ook de Lepelaarsplassen en stadslandgoed de Kemphaan waar stichting Aap is neergestreken. Er is 440 kilometer vrijliggend fietspad.

Zelfs aan kunst in het groen is ­gedacht. De nu beroemde architect Daniel Libeskind werd al begin jaren negentig gestrikt voor een bijdrage. Zijn ontwerp heet Tuin van liefde en vuur, met een aluminium labyrinth in een weiland, dat tot mediteren stemt. De ‘Groene Kathedraal’ van populieren in de wijk Oosterwold is ook een bezoekje waard.

3. Architectuur

Rondleidingen trokken vorig jaar duizend wandelaars. De VVV-winkel vol streeklekkernijen en 036-koopwaar ligt in het prijswinnend winkelcentrum naar het plan van Rem Koolhaas. De bouw op een ‘heuvel’ geeft een on-Nederlands gevoel. De bovenkant van de Citadel met kantelen bestaat uit woningen. Ook de felgroene flat Smaragd valt op.

Aan het winderige Weerwater ligt de schouwburg naar Japans ontwerp te glimmen met zijn glazen muren. Vlakbij is The Wave met de gewelfde gevel, waarin appartementen naar buiten bollen. Het Apollo hotel op poten verslaat met gemak zijn Amsterdamse naamgenoot, de uitnodigende bibliotheek heeft unieke ronde, geïllustreerde tapijten. Zelfs de Media­Markt oogt vrolijk met zijn ­geblokte, kleurrijke entree. Graaf­machines werken aan een groenere Esplanade, het stuk tussen Weer­water en stadshart.

Beeld Louman & Friso

4. Wonen

Architecten uit allerlei landen hebben bijgedragen aan Almere. Wat uniek is: ook bewoners hebben altijd kunnen experimenteren met nieuwbouw. Wedstrijden waren zo succesvol dat de huizen mochten blijven staan, ­zoals in De Fantasie, De Realiteit en de Eilandenbuurt. De ‘vrije’ ruimte wordt ook steeds groter. Neem het ­gebied Oosterwold, waar onlangs blokhutten en designhuizen naast bakstenen villa’s zijn verrezen.

Stadsgids en VVV-winkelmanager Paul Meekel rijdt langs een tiny-house-expositie, en de nieuwere wijk Nobelhorst. Het resultaat van alle creativiteit in die buurten is een totale bouwwildernis. “Maar de mensen zijn heel tevreden als ze kunnen realiseren wat ze willen.”Makelaars hebben Almere-Poort al Nieuw Amsterdam gedoopt. Het heet in gemeentejargon een hokwijk vanwege alle jonge gezinnen. Een derde van de nieuwkomers in Almere komt uit de buurstad.

Het Almere van Jörgen Raymann In 2001 kwam cabaretier Jörgen Raymann naar Almere. Het grootste pluspunt is de ligging. “Voor mijn werk kom ik via A6 en A27 makkelijk op mijn werk in Amsterdam en optredens in Nederland.” Raymann begon in Almere-Hout, verhuisde toen naar Overgooi en woont nu in Duin. Wat vindt hij van Amsterdammers die zeggen in Almere ‘nog niet dood gevonden te willen worden’? “Typisch Amsterdams om een mening te hebben zonder geïnformeerd te zijn. Wij doen het prima ­zonder chagrijnige lijken op straat.” De tijden zijn voorbij dat Raymann regelmatig in zijn matzwarte Porsche werd aangehouden door de politie. Agenten leerden bij en hij rijdt nu ‘een bescheiden Mercedes’. Zijn boodschap voor nieuwkomers: “Zorg dat je blijft leven, dan word je in ­ieder geval niet dood gevonden.”

De nieuwste buurt Duin lijkt wel op Texel, met rijtjeshuizen en zandheuvels waar helmgras en naaldboompjes proberen te wortelen. Drie meisjes springen op een ­verzonken trampoline in de voortuin van Marlein Bakker (42). Nooit had zij gedacht in Almere te gaan wonen, maar toen haar vriend haar meenam naar een kijkdag, was ze verkocht. In augustus is het gezin verhuisd. Vanuit de woonkamer geeft het zicht op een zandduin een vakantiegevoel. Bakker: “Het is hier heel mooi. Vanaf IJburg fietste ik 20 minuten naar mijn werk in Amsterdam-Noord. Nu is het even lang met de auto.”

Duin ligt naast de beoogde nieuwe woonwijk Pampus. Daar staat een ­bemodderde bestelbus aan de voet van een van de negen windmolens. Verder niets dan gras en dijk. Maar als ‘Ally’ iets goed kan, is het snel ­bouwen.

5. Evenementen

De jaarlijkse Libelleweek trekt 80.000 vrouwen, en strandfestival Zand groeit, net als de Regatta-zeil­wedstrijden. En misschien gaat u ook wel naar de Floriade in 2022.

6. Amsterdam is nabij

Vanuit Almere-Poort is het slechts 23 kilometer wandelen naar de Dam.

Lees ook:

‘Bouw de vetste brug van de wereld in het IJmeer’

CDA en D66 presenteerden deze week een plan voor een grote nieuwe woonwijk in Almere en een snelle metrolijn naar Amsterdam, als oplossing voor de woningnood in de regio. Die visie mag best wat breder, vindt deze stedenbouwkundige.