Waarom het Openbaar Ministerie de dodelijke zaak uit Mallorca overneemt

Normaal gezien zou de Gooise vriendengroep die verdacht wordt van de dodelijke mishandeling van een Nederlandse toerist op Mallorca in Spanje worden vervolgd. Maar op verzoek van de Spaanse onderzoeksrechter neemt het Nederlandse Openbaar Ministerie het onderzoek alsnog over.

Het 27-jarige slachtoffer uit Waddinxveen werd op het Spaanse eiland zodanig toegetakeld, dat hij na een paar dagen bezweek aan zijn verwondingen. Op camerabeelden is te zien dat de mannen, allemaal tussen de 18 en 20 jaar oud en afkomstig uit onder meer Bussum en Hilversum, in de vroege ochtenduren van 14 juli verschillende voorbijgangers te lijf gaan in de badplaats El Arenal.

Niet snel nog even langs op de plaats delict

Strafrechtadvocaat Bob Kaarls had verwacht dat de zaak in Spanje zou plaatsvinden. Het risico van de overdacht is dat informatie en bewijs verloren gaat, zegt hij. “De Nederlandse politie gaat niet snel even kijken bij het plaats delict in Spanje, of nog even langs bij de discotheekeigenaar die het zag gebeuren. Het plaats delict, het onderzoek, de gehoorde getuigen; die zijn allemaal daar.”

Er valt ook wat te zeggen voor de keuze voor Nederland, zegt Kaarls. “Zowel de verdachten, het slachtoffer als de nabestaanden zijn Nederlanders. Ook is de mishandeling vastgelegd op videobeelden, wat maakt dat het bewijs gemakkelijk kan worden overgedragen, en er zijn veel Nederlandse ooggetuigen.”

Gearresteerd en vrijgelaten

De vriendengroep vertrok na de mishandeling halsoverkop naar Nederland. Een van de jongsten van het groepje bleef achter en werd gearresteerd op Mallorca, maar werd weer vrijgelaten nadat bleek dat hij niet betrokken was bij de vechtpartij. De vlucht van zijn vrienden kan het onderzoek in Spanje hebben bemoeilijkt, stelt Kaarls. “Als een van de hoofdverdachten in Spanje was gebleven, dan was deze zaak daar begonnen en niet in Nederland. Nu moesten de Spanjaarden de Nederlanders dagvaarden of een arrestatiebevel uitschrijven.” Dat is ingewikkeld met meer dan tien verdachten, die allemaal een andere en nog vast te stellen rol hebben gespeeld bij de mishandeling.

Harmen van der Wilt, hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, begrijpt dat Spanje dat arrestatiebevel liever liet zitten. Wat hem betreft ligt de overdracht van de zaak voor de hand. “De verdachten kennen de rechtsorde hier beter. En mochten ze in voorlopige hechtenis geplaatst worden, dan kunnen hun familie en vrienden hen makkelijker bezoeken. Ook voor de nabestaanden is het fijner.”

Ook de Nederlandse taal speelt een rol, denkt de hoogleraar. “Maar wel een kleine rol. In internationale zaken is vertaling altijd nodig, van getuigschriften, of dossiers. En het gaat hier tenslotte niet om Mandarijn, maar om Spaans. Dat spreken ze bij de Nederlandse rechtbank bij bosjes.”

