Waarom het kabinet (iets) sneller durft te versoepelen

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van volksgezondheid durven het aan om de strengste coronaregels vier dagen eerder los te laten. De belangrijkste cijfers laten een dalende lijn zien, met waarden die we niet meer hebben gezien sinds september vorig jaar.

Het kabinet wil de volgende stap met versoepelingen daarom eerder laten ingaan, melden Haagse bronnen aan omroep NOS en persbureau ANP. De horeca mag dan langer openblijven en meer gasten ontvangen.

Maximale groepsgrootte gaat naar acht

Ook het advies voor thuisbezoek wordt minder streng: het kabinet vindt vanaf dan acht gasten verantwoord. Ook de groepsgrootte buiten gaat dan naar acht. De vervroeging betekent een extra weekend met meer mogelijkheden voor de horeca. Een weekend bovendien waarin de eerste achtste finales van het EK worden gespeeld. Een definitief besluit valt vrijdag in de ministerraad.

Het kabinet wil eerder versoepelen omdat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen sneller afneemt dan gedacht. Maandag was er een lichte stijging naar 681 patiënten, waarvan 263 op de intensive care, maar de meerdaagse trend is dalend. Sinds eind september is het aantal bezette bedden niet zo laag geweest als nu. De daling verloopt snel: een maand geleden behandelden de ziekenhuizen nog 2250 patiënten met Covid-19.

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames nog nooit zo laag

Het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen is op het laagste punt sinds het Landelijk Coordinatiecentrum Patienten Spreiding (LCPS) begon met het bijhouden en delen van die informatie. Het ging om 24 nieuwe patiënten in een etmaal. Het betekent dat ziekenhuizen steeds meer gewone zorg kunnen laten doorgaan. De meest urgente zorg (ingrepen die binnen zes weken moeten plaatsvinden) gaat daarbij voor.

Die daling in de ziekenhuizen zet de komende weken door, want het aantal positief geteste mensen daalt ook. Maandag waren dat er 899 (het laagste aantal sinds 10 september), en gemiddeld afgelopen week 1340 per dag. Ook het dagelijkse aantal overleden aan corona is lager dan het in maanden is geweest. Sinds woensdag komt het niet meer boven de vijf uit (maandag waren het er drie).

Deze week zijn 1,5 miljoen prikken gezet

Er zijn 12,4 miljoen prikken met coronavaccins gezet (eerste en tweede prikken samen), waarvan ongeveer 1,5 miljoen in de afgelopen week.

De besmettelijker in India ontdekte deltavariant van het coronavirus zou in Nederland op termijn weer roet in het eten kunnen gooien. Het RIVM test de positieve coronatesten steekproefsgewijs, om te zien om welke varianten het gaat. De delta- en de verwante kappavariant zijn tot dusver veertien keer in Nederland gevonden. Belangrijker: er zit al weken geen groei in.

