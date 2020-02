Waarom het debat over voltooid leven pas net begint

‘Eerder een pas op de plaats maken dan een nieuwe wet’

‘Doe ik er nog wel toe?’ Die vraag zal vaker opkomen als ‘voltooid leven’ wettelijk geregeld wordt , denkt Daan Roovers, de Denker des Vaderlands.

Hoe kan de filosofie helpen bij dit vraagstuk?

“Het onderwerp is te complex om er vanuit de filosofie een eenduidig antwoord op te geven, want het raakt het hart van het menselijk bestaan, waartoe zijn we op aarde? De term ‘voltooid leven’ vind ik problematisch. Filosofie gaat over concepten die iets zeggen over de werkelijkheid, maar het concept ‘voltooid leven’ is een eufemisme dat niet bij de werkelijkheid past.

‘Voltooid leven’ roept het beeld op van mensen die gezond van lijf en leden in een stoel zitten terug te blikken op hun leven en het wel genoeg vinden. Het klinkt mooi, als iets zachts, iets wat nastrevenswaardig is. Maar dat klopt niet met de werkelijkheid die uit dit rapport naar voren komt. Alle mensen die dood willen, mankeren wel iets wat hun doodswens versterkt.”

Heeft dit rapport uw mening over voltooid leven bijgesteld?

“Ik was altijd al terughoudend, en het onderzoeksrapport heeft dat versterkt. Het rapport biedt eerder aanleiding voor een pas op de plaats dan voor het invoeren van nieuwe wetgeving. Wanneer je ‘voltooid leven’ in de wet verankert gaan meer mensen zich de vraag stellen: ‘Doe ik er nog wel toe?’ Wanneer je die doos eenmaal openmaakt is het onvermijdelijk dat alle 75-plussers zich die vraag gaan stellen, niet alleen ouderen die al een doodswens hadden. Daar moeten we niet te lichtvaardig over denken, want dan verschuiven onze morele, existentiële grenzen.

“De euthanasiepraktijk is de afgelopen twintig jaar al behoorlijk uitgebreid. We zijn van de terminaal zieken opgeschoven naar chronisch zieken en dementerenden. Daarbij gaat het om onomkeerbare ziektes. Maar bij voltooid leven is het onduidelijk of het wel zo onomkeerbaar is, de doodswens kan ook weer verdwijnen.”

Hoe kunnen we het onderzoeksrapport het beste gebruiken in het publieke debat?

“Met dit rapport hebben we een beter beeld gekregen van wat er achter de term ‘voltooid leven’ schuilgaat, dat is goed. Mij valt op dat we het gemakkelijk vinden om het hier in de kranten en in de politiek over te hebben. We praten er in opiniërende zin over, moet het kunnen of niet? Dat is tamelijk veilig en abstract. Maar het heeft nog niet opgeleverd dat er ook laagdrempelig over wordt gesproken in de privésfeer. Tussen ouders en kinderen of voor partners blijft het een moeilijk onderwerp. Daar is denk ik de grootste winst te boeken.”