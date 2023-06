Waarom het CDA vluchtelingen wil meten met twee maten

Het kabinet praat al maanden over manieren om het aantal asielzoekers dat zich in het opvangcentrum in Ter Apel meldt naar beneden te krijgen. Met het idee onderscheid te gaan maken tussen de vluchtelingen en hen in te delen in twee typen, doet het CDA een duit in het zakje. Vijf vragen over die optie.

Wat wil het CDA?

Het CDA stelt voor een onderscheid te maken tussen vluchtelingen die tijdelijk bescherming nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een oorlog, en vluchtelingen die waarschijnlijk nooit meer veilig in hun eigen land kunnen wonen, bijvoorbeeld omdat zij homoseksueel zijn in een land waar dat verboden is.

In jargon: tussen vluchtelingen met ‘subsidiaire bescherming’ en vluchtelingen die een status krijgen op basis van het vluchtelingenverdrag uit 1951.

Dat onderscheid maakt de Europese Unie nu al in haar regels, en daarmee doen veel Europese landen dat ook. Vluchtelingen met subsidiaire bescherming hebben minder rechten dan ‘echte’ vluchtelingen. Zo krijgen zij in veel landen kortere tijdelijke verblijfsvergunningen, hebben zij minder recht op sociale zekerheid of kunnen zij hun gezin niet laten overkomen.

Waarom wil het CDA dat?

“Het is een rechtvaardiger stelsel”, zegt Kamerlid Bart van den Brink, asielwoordvoerder van de CDA-fractie. “We moeten het draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving behouden. Dat kan door die mensen die tijdelijk onveilig zijn, ook tijdelijk bescherming te bieden.”

Daarnaast zou een twee-statusstelsel moeten leiden tot minder asielzoekers. De coalitie heeft afgesproken dat Nederland ‘grip moet krijgen op migratie’, wat zoveel betekent als dat er minder asielzoekers onaangekondigd moeten aankloppen. Dit is volgens het CDA een manier om die grip te krijgen.

Welke rechten vluchtelingen met subsidiaire bescherming straks niet meer zouden moeten krijgen, is nog open voor debat. Van den Brink: “Ik zou me kunnen voorstellen dat zij niet direct gezinsleden kunnen laten overkomen. In andere Europese landen moeten zij daarvoor eerst een eigen huis hebben.” Ook denkt hij dat migranten nu voor Nederland kiezen, juist omdat er hier geen verschil bestaat tussen die twee typen vluchtelingen.

Beeld Bart Friso

Zou het plan inderdaad kunnen leiden tot minder asielzoekers?

Waarom asielzoekers precies kiezen voor welk land, is van veel factoren afhankelijk. Wat het precieze effect is van zo’n nieuw stelsel is dus moeilijk te zeggen, maar de cijfers kunnen wel een indicatie geven.

Op papier bestaat het onderscheid namelijk al. In de praktijk maakt het niet uit en weten vluchtelingen zelf niet eens wat voor soort status ze hebben. Nederland geeft die echter wel door aan de Europese Unie.

Uit de cijfers van het Europese statistiekbureau blijkt dat in 2022 grofweg twee derde van de mensen die asiel kregen, dat kreeg op basis van het vluchtelingenverdrag. Een derde kreeg subsidiaire bescherming. Dat waren ruim 5.000 mensen.

Wat vindt de rest van de coalitie eigenlijk van dit plan?

Coalitiepartner VVD steunt het CDA-plan, maar ChristenUnie en D66 staan er vooralsnog afwijzend tegenover. Kamerlid Don Ceder van de ChristenUnie noemde het zelfs ‘een pestmaatregel’. Van den Brink vindt dat een flauw verwijt. “We moeten gezamenlijk zoeken naar een oplossing voor het migratieprobleem. We zullen onze verschillen toch moeten overbruggen.”

De critici vinden het echter een onrechtvaardig plan. Ze zijn bovendien bang dat het stelsel tot veel meer werk gaat leiden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en bij rechters, omdat vluchtelingen hun status gaan aanvechten als ze minder rechten krijgen dan een ander. Werk dat de IND en rechterlijke macht er op dit moment helemaal niet bij kunnen hebben.

Dus? Heeft Nederland straks twee typen vluchtelingen?

Dat is nog moeilijk te zeggen. Het kabinet moet met een plan komen om migratie te beteugelen en in goede banen te leiden. Dat is een afspraak in het coalitieakkoord en VVD-partijleider Mark Rutte beloofde vorige week zijn eigen achterban om dat voor de zomer te regelen.

Het CDA-plan is juridisch gezien geen groot risico, omdat het aansluit bij bestaande Europese regelgeving. Aan de andere kant zal zo’n twee-status-stelsel op de korte termijn weinig invloed hebben op de asielinstroom, terwijl Nederland op dit moment met een acuut opvangprobleem zit. De route via Europa, en een mogelijke migratiedeal met Tunesië, zal veel eerder kunnen zorgen voor minder asielzoekers.

Lees ook:

Spreiden van asielzoekers kan integratie moeilijker maken

Bied bij spreiding van vluchtelingen ook een reëel perspectief op integratie ‘in de regio’, vinden Elina Jonitz, Maria Schiller and Peter Scholten.