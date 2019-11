Waarom hebben de kleine onderwijsorganisaties wel succes?

Twee organisaties verenigden afgelopen dagen met succes boze leraren: PO in Actie en Leraren in Actie. Zelfs de gevestigde bonden schaarden zich achter hen, en de staking van overmorgen gaat tóch door. Waarom zijn PO in Actie en Leraren in Actie zo succesvol? Wat zijn hun bezwaren tegen het akkoord? Een opsomming.

1. De achterban

Het is een van de belangrijkste troeven van PO in Actie: de achterban peilen. De organisatie die sinds vorig jaar geen vakbond meer is, heeft een grote facebookgroep met veel leden en een achterban van 44.000 mensen. Zij krijgen tal van onderwijsinitiatieven voorgelegd, variërend van geld dat ingezet wordt om de werkdruk te verlagen tot de verdeling van bevoegdheden in het onderwijs.

Direct nadat vakbonden, werkgevers en minister Arie Slob (onderwijs) afgelopen vrijdag een akkoord hadden bereikt over de 460 miljoen euro die wordt geïnvesteerd in het onderwijs, peilde PO in Actie de stemming onder de leraren. Tienduizend leraren gaven hun mening, 99 procent was ronduit negatief. Daarop besloot PO in Actie om woensdag een delegatie naar de Tweede Kamer te sturen, als daar de onderwijsbegroting wordt besproken. “Het is vrij eenvoudig de achterban te raadplegen”, zegt Jan van de Ven, die een ­adviserende rol heeft bij PO in Actie. “Leraren voelen zich niet vertegenwoordigd in dit akkoord. Dat blijkt wel uit onze poll.”

Hulde aan alle leraren, directeuren en besturen die een rechte rug en voet bij stuk hebben gehouden! #nietonsakkoord #nudoorpakken #lerarenstaking https://t.co/3Z3Oum9jxw Bernolf Kramer

Leraren in Actie pakte het anders aan. Deze kleine vakbond, die vrijdag niet aan tafel zat met Slob, maakte vanaf het begin duidelijk dat wat hen betreft de staking woensdag doorging. Ze hadden al een programma in elkaar gedraaid voor op het Korte Voorhout in Den Haag. Er zijn cabaretiers uitgenodigd en op de achtergrond wordt een livestream van het debat in de Tweede Kamer getoond. Zo kunnen de stakers Slob zijn onderwijsbegroting zien verdedigen.

Die vasthoudendheid heeft er­toe geleid dat de kleine vakbond haar ledental zag stijgen van 1240 vrijdag tot meer dan 1800 gistermiddag. “Terwijl ik meestal tien nieuwe aanmeldingen per week krijg”, zegt voorzitter Peter Althuizen.

2. Het akkoord

“Dit akkoord doet meer kwaad dan goed”, zegt Van de Ven van PO in ­Actie. Dat klinkt raar, dat beseft hij ook. “Het is een ingewikkeld verhaal.” Van de 460 miljoen euro is 16,5 miljoen structureel geld, dat gaat voornamelijk naar het passend onderwijs. 97 miljoen gaat naar het verlagen van de werkdruk. Volgens Van de Ven was dit geld al beloofd en wordt het nu eerder uitgekeerd. Dan blijft over: 150 miljoen voor het basisonderwijs en 150 miljoen voor

het voortgezet onderwijs. Dat bedrag is bedoeld voor de cao. “Maar geen bestuurder gaat dit jaar – eenmalig – salarisverhoging geven. Wat doe je dan het jaar erna?”

Ik ben benieuwd naar alle schoolbesturen die de staking introkken en vanavond of morgenochtend een heel goed verhaal moeten hebben richtig personeel en ouders #lerarenstaking #onderwijsstaking #NIETONSAKKOORD Coen Nijland

Van de Ven vreest dat een deel van het geld in een potje terechtkomt. “Want bestuurders krijgen het nooit meer uitgegeven in dit boekjaar. En dan krijgen schoolbesturen vervolgens weer de zwartepiet toegespeeld, omdat ze geld op de plank laten liggen.”

Althuizen van Leraren in Actie: “Dit akkoord gaat er echt niet voor zorgen dat er geen schoolklassen meer naar huis worden gestuurd, het doet niets aan het lerarentekort”.

3. Structureel geld

PO in Actie en Leraren in Actie blijven vasthouden aan hun eis: alleen met structureel geld kan het lerarentekort worden opgelost. De bedragen variëren van 400 tot 600 miljoen euro. PO in Actie wil dat basisschoolleraren en docenten op middelbare scholen evenveel gaan verdienen. Dat ‘structurele geld’ zit diep. Grote vakbonden CNV en AOb blijven er naar eigen zeggen ook voor strijden, maar ze hadden niet in de gaten dat de eenmalige geste van het kabinet zo veel kwaad bloed zou zetten. PO in Actie en Leraren in Actie waren scherper.

Het probleem is niet incidenteel maar structureel. Leraren werken niet incidenteel. Salaris is niet incidenteel. De loonkloof is niet incidenteel. Het tekort is niet incidenteel. @MarjoleinMoor @LokaalBestuur @PvdA #NIETONSAKKOORD https://t.co/xUWbjwNCcx Ruben Otemann

