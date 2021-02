Waarom een debat over het coronabeleid zo moeilijk is

Hoogleraar publieksfilosofie en voormalig arts Marli Huijer ondervond aan den lijve hoe moeilijk het is om een ander coronabeleid voor te stellen. Na een interview waarin ze de lockdowns buitenproportioneel noemde, kreeg ze allerlei mails van mensen die vielen over haar uitspraken. “Zij dachten dat ik vond dat ouderen en kwetsbaren maar gewoon moesten sterven. Terwijl ik voorstelde om beter te kijken naar mogelijkheden voor jongeren.”

Yoeri Albrecht, directeur van het Amsterdamse cultuurcentrum De Balie, merkt inmiddels dat ‘ook mensen met een lange staat van dienst’ schroom hebben om hun ongezouten mening over de corona-aanpak te geven in de debatten die zijn instelling via internet uitzendt. “Ze zijn bang voor de polarisatie, om te worden geassocieerd met complotdenkers. Dat zien we dagelijks.”

Marli Huijer Beeld Maartje Geels

Risicomijdend

Waar komt die schroom vandaan? Huijer denkt dat de risicomijdende manier waarop de overheid haar beleid voert maakt dat er weinig ruimte is voor kritiek. “Het beleid is nu gericht op zo weinig mogelijk risico. Daardoor ontstaat er een effect dat ook wel precautionisme wordt genoemd: risico moet steeds verder worden uitgebannen. Maar daardoor verdwijnen vragen over de maatschappelijke kosten van de lockdown eigenlijk meteen uit beeld.”

“De overheid heeft vanaf het begin gekozen om vooral te zenden in plaats van open te staan voor gesprek. De Duitse overheid koos zelfs voor de strategie om angst aan te jagen, en het lijkt alsof Nederland het niet bepaald anders heeft aangepakt”, zegt Albrecht. “Daarmee wordt het publieke debat ernstig ondermijnd. Terwijl dat juist cruciaal is voor de solidariteit die we nodig hebben om uit deze crisis te komen; mensen willen pas iets voor de ander opgeven als ze zijn betrokken bij de besluitvorming en zich gehoord voelen.”

Gebrek aan ideeënstrijd

Daan Roovers, de huidige Denker des Vaderlands, ziet vooral een gebrek aan ideeënstrijd in het debat over corona. “In het politieke debat zijn eigenlijk alle middenpartijen het eens over het beleid. Kritiek komt alleen van de politieke flanken, zoals Forum voor Democratie.” Ook in de media wordt niet echt gediscussieerd, stelt ze. “Je ziet eigenlijk alleen lobbyclubs die aan de talkshowtafels mogen verkondigen waarom hun branche open moet, of waarom hun achterban eerder gevaccineerd zou moeten worden. Het is veel meer een onderhandeling in plaats van een discussie.”

DAAN Roovers Beeld rv

Ze hekelt het crisisdenken, dat volgens haar ook een jaar na het eerste coronageval in Nederland nog steeds doorslaat. “Het is logisch dat er aan het begin van de crisis werd gezegd: we moeten nú handelen, we praten achteraf wel over of het goed is geweest wat we hebben gedaan. Maar dat is een jaar na dato niet meer houdbaar. Het leidt tot tunnelvisie en ideeënarmoede.”

Kritisch geluid

Kan het anders? Roovers: “De fundamentele fout die nu wordt gemaakt is dat het kabinet andersdenkenden buiten het team houdt. Maar je kunt een kritisch geluid niet uitbesteden.” Een initiatief als een online dialoogtafel, zoals de overheid die nu organiseert, is niet genoeg. “Een uur met mensen met andere ideeën praten werkt niet. Kritisch denken moet je met je eigen mensen doen.” Huijer: “Op het moment is er nauwelijks een publieke ruimte, dat is zorgwekkend. Een goed publiek debat is daarmee eigenlijk onmogelijk. En bij publieke ruimte moet je niet alleen denken aan parlementen, debatcentra en bibliotheken, maar ook aan kroegen en cafés. Ook daar kun je een publiek gesprek voeren, waarbij je goed moet nadenken, weerwoord krijgt. Politici doen alsof het café alleen maar om gezelligheid gaat, maar het is veel meer dan dat.”

Albrecht heeft ook nog wel ideeën over hoe het beter kan. “Maak de notulen van het Catshuis-overleg openbaar. En sta bijeenkomsten waarin er over het coronabeleid wordt gepraat toe, organiseer en financier fysieke samenkomsten, denktanks. De macht moet de tegenmacht gaan organiseren, dat is één van haar belangrijkste taken.”

