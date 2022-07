Waarom een ‘blik extra huisartsen’ opentrekken het tekort niet oplost

Huisartsen laten hun praktijk niet graag in de steek – hun laatste demonstratie is meer dan tien jaar geleden. Maar deze vrijdag verwacht beroepsvereniging LHV zo’n 7500 tot 10.000 huisartsen, medewerkers van praktijken en patiënten op het Malieveld. Volgens de huisartsen staat de toegankelijkheid van de huisartsenzorg op het spel. Er zijn te weinig huisartsen, en dat tekort loopt op.

Een kwestie van meer huisartsen opleiden, zou je denken. Maar daar zit volgens de actievoerende artsen hooguit een deel van de oplossing. Wat maakt het oplossen van het huisartsentekort zo ingewikkeld?

Dit jaar 850 plekken voor nieuwe huisartsen-in-opleiding

Allereerst dat extra opleiden: dat gebeurt. Het aantal nieuwe opleidingsplekken voor huisartsen lag rond 2015 op 720 per jaar. Dit jaar zijn er 850 plekken. Dat is ongeveer het aantal dat nodig is, volgens berekeningen van het Capaciteitsorgaan, de overheidsorganisatie die daarover gaat. Het houdt daarbij rekening met maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing, waardoor er meer huisartsen nodig zijn. Maar bijvoorbeeld ook met een verwachte verdere toename van het aantal mensen dat met psychische problemen bij de huisarts terecht komt, omdat de maatschappij steeds complexer wordt. Het een een voorspelling met veel onzekerheden: of die juist is, moet later blijken.

Bij de opleiding stromen twee keer per jaar studenten in, voor het laatst afgelopen maart. Toen kwamen rond de zestig kandidaten niet door de selectie. Vierhonderd mochten wel meedoen aan een loting. Van hen werden er 36 uitgeloot. Tegelijkertijd bleven er ook 18 minder gewilde opleidingsplekken leeg. De reden? Studenten solliciteerden vooral op opleidingsplekken in de Randstad.

Stel dat het ministerie van volksgezondheid de opleidingen zou vragen om voor alle zekerheid meer studenten op te leiden. Dan nog is het aantal kandidaten dat belangstelling heeft, geschikt is en op de juiste locatie wil studeren, waarschijnlijk beperkt.

Vooral in Zeeland en het noorden zijn te weinig huisartsen

Ook de spreiding van die eenmaal opgeleide huisartsen over het land is niet gelijkmatig. In Zuid-Holland en het midden van het land zijn de voorziene tekorten kleiner. Vooral in het noorden en in Zeeland zijn ze groot. In die laatste provincie zijn volgens de Landelijke Huisartsenvereniging in 2028 mogelijk dubbel zoveel huisartsen nodig als beschikbaar op dat moment.

Pijnlijk is dat huisartsen vroegtijdig, voor hun vijftigste, het vak verlaten. Landelijk zijn dat er volgens artsenfederatie KNMG elk jaar rond de 45. Maar vorig jaar was het aantal plotseling veel hoger: 138. Een groot deel van de huisartsen twijfelt of ze wel door wil gaan, zo bleek eerder uit een enquête van journalistiek collectief Spit.

Bovendien blijven jonge artsen vaker waarnemer. Ze zien er geen brood in een eigen praktijk te beginnen, vanwege de zware werkdruk en de onregelmatige werktijden. Ook kunnen ze als waarnemer hogere tarieven rekenen, die ten laste komen van de vaste huisarts. Vanuit de sector klinkt de waarschuwing dat de eigen vaste huisarts dreigt te verdwijnen.

Huisartsenorganisaties: zorg dat het vak aantrekkelijk blijft

Het vak van praktijkhoudend huisarts moet aantrekkelijk blijven, zo vinden de huisartsenclubs die de demonstratie organiseren. Ze willen daarom het aantal avond-, nacht- en weekenddiensten terugdringen. Alleen echte spoedgevallen moeten nog terecht kunnen op de huisartsenspoedpost.

Ook willen ze meer tijd per patiënt: een kwartier voor een standaardconsult, in plaats van tien minuten. Die tijd moet vrijkomen door minder administratieve lasten. Huisartsen hebben bovendien grote moeite om praktijkruimte te vinden. Gemeenten moeten hen daarbij helpen, zo vinden ze.

Maar het probleem van de huisartsen is ook een probleem van de hele zorg – waarbij de huisarts fungeert als de kanarie in de kolenmijn. Als het elders in de zorg vastloopt, neemt de druk op de huisartsen toe. De huisartsen noemen de geestelijke gezondheidszorg: de wachttijden daar zijn lang, en in de tussentijd blijven ze vaak aankloppen bij de huisarts. Hetzelfde geldt voor mensen die op de wachtlijst staan voor andere zorg, of bij een ander type hulpverlener in het sociale domein.

Op veel plekken in de zorg zijn tekorten en de verwachting is dat die de komende jaren alleen maar oplopen. Dat alles maakt dat het oplossen van het huisartsentekort een strijd die op meerdere fronten moet worden uitgevochten.

De huisartsenzorg staat onder grote druk, blijkt uit een enquête onder ruim 600 huisartsen. Huisartsen twijfelen of ze hun vak willen voortzetten en moeten zorgtaken uitvoeren waarvoor zij onvoldoende zijn toegerust.