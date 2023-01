Waarom doen we niet aan Holocaust Memorial Day in Nederland?

De datum voor Holocaust Memorial Day is niet voor niets gekozen: op 27 januari 1945 bevrijdde het Russische Rode Leger het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau, waar ruim een miljoen mensen, vooral Joden, zijn vermoord. De herdenkingsdag groeide sindsdien uit tot een begrip in verschillende VN-lidstaten, vooral in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

In Nederland vinden van oudsher op en rond 27 januari allerlei herdenkingsactiviteiten plaats, maar een nationale gedenkdag werd het nooit. Hoeveel zin zou dat hebben? Emile Schrijver, directeur van het Joods Historisch Kwartier, twijfelt. “We hebben al de jaarlijkse Holocaustherdenking in het Amsterdamse Wertheimpark, op de laatste zondag van januari, de 4 mei-herdenking natuurlijk, het initiatief Open Joodse huizen en Theater na de Dam. Nederland is verder volgelegd met Stolpersteine, er is het online Joods monument en er zijn legio lokale herdenkingen, waarin scholieren een rol kunnen spelen. De Holocaust moet gewoon een stevige plek krijgen in het onderwijs.”

Dat is Eddo Verdoner, de eerste Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, met hem eens. “Iedere scholier zou een bezoek moeten brengen aan een historische plek. Bijvoorbeeld aan het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam, dat is heel leerzaam.” Verder hangt herdenken voor hem niet aan één datum en mag het ‘best meer zijn, het hele jaar door’. Verdoner publiceerde daarom vorig jaar een plan om ‘breder’ te herdenken, met doorlopende campagnes.

Lees ook:

Antisemitismebestrijder Eddo Verdoner: ‘Het taboe op antisemitische uitingen gaat eraf’

Er rust niet langer een taboe op antisemitisme, merkt Eddo Verdoner, de eerste Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Daardoor ontstaat een klimaat waarin Joden hun identiteit soms verborgen houden.