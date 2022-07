Waarom de lockdowns in China een probleem opleveren voor Nederlandse ziekenhuizen

Nederlandse ziekenhuizen kampen met een tekort aan medisch materiaal, mede veroorzaakt door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat ziekenhuizen op dit moment ‘duizenden bestellingen’ hebben uitstaan die niet kunnen worden geleverd.

Om wat voor materiaal gaat het?

Er is onder andere een tekort aan katheters, wondverband, naalden, vaatprotheses, knie-implantaten en beademingsbuisjes. Ook ontbreekt het aan zogeheten in-vitro diagnostica, testmateriaal waarmee artsen bijvoorbeeld bloed of urine kunnen onderzoeken in het laboratorium.

Hoe nijpend is het tekort?

Er is ‘over de hele lijn’ een tekort, waarschuwen de twee koepelorganisaties van ziekenhuizen. In Drenthe leidde dit al tot het uitstellen van operaties, bijvoorbeeld als er een onderdeel mist van een knie-implantaat. Dat is volgens Erwin Kikkers van de Drentse Treant Zorggroep ‘zorgelijk’, maar het leidt nog niet tot grote problemen. “Het overgrote deel van de operaties kan gewoon doorgaan.” Een landelijk overzicht van uitgestelde zorg ontbreekt.

Wie is schuldig?

Vooral de strenge coronamaatregelen in China gooien roet in het eten. Doordat Chinese steden nog altijd regelmatig in lockdown gaan, stokt de productie en levering. Dat treft Nederlandse ziekenhuizen extra hard, omdat deze kleine voorraden aanhouden, zegt gezondheidseconoom Xander Koolman van de Vrije Universiteit. “Nederlandse kent een stelsel van private ziekenhuizen. Het is voor deze ziekenhuizen vaak niet rendabel om grote voorraden op te bouwen, want opslag kost geld. Dat gaat goed in tijden van economische stabiliteit, maar kan tijdens oorlogen en epidemieën tot problemen leiden.”

Belemmert dit de inhaalzorg uit coronatijd?

Nog zeker 100.000 mensen wachten volgens de Nederlandse Zorgautoriteit op een uitgestelde operatie. Die zorg kan extra vertraging oplopen, waarschuwen inkopers van ziekenhuismateriaal. Dat lijkt in de praktijk nog mee te vallen, omdat het vrijgekomen personeel elders wordt ingezet. “We zorgen ervoor dat de operatietafel niet leeg blijft”, zegt Kikkers. En duurt het wachten op een operatie toch te lang, dan zijn ziekenhuizen verplicht om hun patiënten door te verwijzen naar een andere kliniek.

Hoe nu verder?

Nederland moet meer voorraden opbouwen, meent Koolman, en het kabinet moet daarin de leiding nemen. “Dat kun je niet alleen overlaten aan ziekenhuizen die zelf weinig financiële prikkels voelen om grote voorraden op te bouwen.” Volgens Koolman kan de overheid zelf opslag aanleggen (“zoals in de Koude Oorlog”), maar kan het kabinet ook de ziekenhuizen stimuleren om de voorraadkasten beter te vullen. “Dat is in Nederland extra belangrijk, want wij hebben weinig eigen maakindustrie.”

