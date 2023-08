Waarom de gaswinning in Groningen stopt, maar in Friesland gewoon doorgaat

Het was een bittere pil voor de Groninger Bodembeweging: de Raad van State gaf de belangenorganisatie woensdag ongelijk in een zaak tegen staatssecretaris Vijlbrief van mijnbouw. Vijlbrief had de Nederlandse Aardoliemaatschappij toestemming gegeven om in het ‘gasjaar’ 2022-2023 een hoeveelheid van 2,3 miljard kubieke meter aardgas uit de Groningse bodem te halen. Dat is een fractie van de hoeveelheid die in eerdere jaren soms werd gewonnen, maar volgens de belangenorganisatie is het nog altijd te veel om de veiligheid van inwoners van het gasgebied te waarborgen.

De Groninger Bodembeweging wijst op de parlementaire enquête naar de gaswinning. In het eindrapport daarvan, dat dit voorjaar verscheen, staat dat de belangen van de Groningers jarenlang structureel zijn genegeerd. “Als je de uitkomsten van de parlementaire enquête écht serieus neemt, dan is er wat ons betreft maar een besluit mogelijk: de staatssecretaris moet op 1 oktober 2023 het gasveld definitief sluiten”, aldus een woordvoerder van de belangenorganisatie.

Geen Russisch gas door de oorlog in Oekraïne

De regering heeft evenwel besloten om het gasveld pas volgend jaar te sluiten. Na 65 jaar komt er dan een einde aan de gaswinning in Groningen. In de laatste twee jaar wordt het gasveld op de ‘waakvlam’ gehouden. Dat is bedoeld om in geval van nood toch extra Gronings gas te kunnen gebruiken. Dat is van belang omdat de import van gas uit Rusland is weggevallen door de oorlog in Oekraïne. De Raad van State vindt dat Vijlbrief de veiligheid van inwoners van Groningen voldoende heeft meegewogen.

Ondertussen worden in Friesland de ontwikkelingen rond het Groningse gas met argusogen gevolgd. Want waar in Groningen de gaswinning stopt, wordt die in Friesland juist opgevoerd. Mijnbouwbedrijf Vermilion legt op dit moment een 14 kilometer lange pijpleiding aan tussen de dorpen Toppenhuizen en Bozum, waar het het bedrijf volgend jaar een nieuwe boorlocatie opent. “Het is vreemd dat je hier doorgaat met boren, terwijl er in Groningen om heel moverende redenen mee is gestopt”, zei de Friese gedeputeerde Friso Douwstra woensdag.

Beeld Ted du Bois

Friesland is nogal anders dan Groningen

Toch is dat minder vreemd dan het lijkt, omdat de situatie in Friesland nogal anders is dan die in Groningen. De gasvelden die Vermilion in Friesland aanboort zijn tot wel duizend keer kleiner dan het ene Groningenveld. En hoe kleiner het gasveld is, zo stelt het Staatstoezicht op de Mijnen, hoe kleiner de kans op bodemdaling en aardbevingen. In Friesland zijn tot op heden geen aardbevingen geweest, wel hebben bevingen in Groningen ook schade veroorzaakt over de grens met Friesland.

De nieuwe boringen van Vermilion zijn geen antwoord op het sluiten van het Groningen-veld. Nederland haalt ongeveer de helft van zijn aardgas uit meer dan tweehonderd kleine velden, waaronder die in Friesland. Het openen van enkele nieuwe boorlocaties in Friesland kan het wegvallende Groningse gas niet compenseren.

De Nederlandse regering geeft geen nieuwe vergunningen meer af voor het zoeken naar gasvelden op land. Vermilion kan zijn nieuwe locaties in gebruik nemen omdat het hiervoor eerder al een vergunning had gekregen. Hoelang het bedrijf nog gas uit kleine velden zal winnen, is onzeker. De Rijksoverheid wil dat Nederland in 2050 geen CO 2 meer uitstoot. Huishoudens en bedrijven kunnen vanaf dan niet meer koken en stoken op aardgas.

Stikstoffabriek gaat eindelijk produceren Gasunie verwacht dat een nieuwe fabriek voor het bewerken van geïmporteerd aardgas in september de eerste stikstof kan produceren. Dat is belangrijk om van het Groningse gas af te kunnen stappen. De bouw van de stikstofinstallatie in het Groningse Zuidbroek liep – door onenigheid tussen de opdrachtgever en de aannemer – meerdere keren vertraging op en zal ruim een jaar later dan gepland operationeel zijn. De installatie is nodig om stikstof toe te voegen aan geïmporteerd gas, dat zo geschikt wordt gemaakt voor de verwarming van Nederlandse huizen. Het gas uit het buitenland moet het gas uit het gasveld in Groningen volledig vervangen, omdat de winning daar aardbevingen veroorzaakt.

Lees ook:

Door val kabinet komt Rutte niet naar aardbevingsgebied. ‘Om wanhopig van te worden’

De kansenongelijkheid voor jongeren en kinderen in Groningen neemt als gevolg van de aardbevingsschade steeds verder toe. ‘Het wordt moeilijk om een gezonde positie in de samenleving te verwerven.’