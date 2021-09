Waarom de experts zich geen zorgen maken over de basisscholen

Enkele weken na de heropening van scholen in februari, doken in de media zorgelijk kijkende experts op. Het grote aantal coronabesmettingen op basisscholen voorspelde weinig goeds. Terecht, want het bleek de voorbode van de piek in het aantal besmettingen van maart en april.

Hoe anders is het nu. Met de start van het schooljaar nam het aantal besmettingen onder 5- tot 14-jarigen weer fors toe. Maar volgens epidemiologen is er weinig aan de hand. Komen we dankzij de vaccinaties in een nieuwe corona-werkelijkheid, waarin stijgende cijfers onder schoolkinderen geen reden meer zijn voor paniek?

Geen verrassing dat kinderen besmet raken

Dát basisschoolkinderen weer vaker besmet raken, is geen verrassing. 12-minners krijgen geen vaccin en zijn dus niet beschermd, tenzij ze het virus al hebben gehad. Ondertussen gaat het virus in Nederland nog altijd flink rond: niet gek dus dat het al snel weer op de scholen opduikt. De gezondheidsrisico’s voor de groep onder de twaalf zijn beperkt.

In juni bracht de Gezondheidsraad naar buiten dat sinds het begin van de pandemie 44 kinderen in de leeftijd tussen de 6 maanden en 16 jaar in het ziekenhuis terechtkwamen met een ‘matig ernstig of ernstig’ verloop van de ziekte.

Juist een daling bij middelbare scholieren en studenten

Over andere leeftijdsgroepen stond er vooral goed nieuws in de cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag naar buiten bracht. Bij de (deels gevaccineerde) groep 15- tot 19-jarigen daalde het aantal positieve testen juist flink, van rond de 2000 een week eerder tot 1600 vorige week. En dat ondanks de heropening van het voortgezet onderwijs.

Hetzelfde geldt voor de leeftijdsgroep van de studenten (20 tot 24 jaar): een daling van rond de 2200 naar rond de 1800 positieve testen. Steeds meer jongeren en jongvolwassenen zijn gevaccineerd, en dat heeft effect.

Ook in andere leeftijdsgroepen daalt het aantal besmettingen juist. Ondanks de heropening van de basisscholen, bleef het aantal positieve testen nagenoeg gelijk: 17.890 tegen 17.575 een week eerder. Laat je de toename bij de kinderen in de basisschoolleeftijd buiten beschouwing, dan daalde het aantal positieve testen juist met ongeveer 1500. Goed nieuws.

Een infectie levert vaak betere bescherming dan vaccinatie

Experts verwachten dat iedereen die niet gevaccineerd is, vroeger of later het coronavirus krijgt. In een periode van weken of maanden zullen waarschijnlijk alle kinderen besmet zijn geraakt. Daarmee hebben ze een streepje voor op de rest van de maatschappij, want een doorgemaakte infectie levert vaak betere bescherming op dan vaccinatie.

Voor een deel van de kinderen betekent dit wel dat ze zich ziek zullen voelen, en een klein deel zal langer last houden van klachten. Volgens onderzoek van onder andere de Londense universiteit King’s College houdt zo’n 3 procent van de 5- tot 11-jarigen langer dan een maand klachten, en rond de 1 procent langer dan twee maanden. Dit is volgens experts onvermijdelijk, tenzij we alle kinderen gaan vaccineren. Op dit moment is nog geen van de coronavaccins in Europa goedgekeurd voor jonge kinderen.

Zorgen over clusters ongevaccineerden

De druk op de ziekenhuizen is in Nederland bepalend voor het coronabeleid. De ziekenhuizen maken zich vooral zorgen over clusters van ongevaccineerden in bepaalde wijken, onder Nederlanders met een migratieachtergrond, mensen met een lager inkomen en op de Biblebelt.

In zo’n omgeving kan het virus zich via de basisschoolkinderen nog net zo snel verspreiden als vroeger. Maar als die clusters zich lokaal voordoen, hoeft dat niet tot grote problemen te leiden. Ziekenhuizen uit de rest van het land kunnen bijspringen. Het wordt pas een probleem als op meerdere plekken tegelijk grote besmettingshaarden komen.

Als het goed is, duiken die haarden op in de testcijfers. Een nieuw piek(je) in ziekenhuisopnames, twee weken later, is dan al niet meer te voorkomen. Maar met regionaal of landelijk ingrijpen kan de overheid wel zorgen dat die piek niet te hoog wordt of te lang aanhoudt.

Kortom: besmettingen onder basisschoolkinderen zijn inderdaad geen reden voor paniek, zelfs niet als dat aantal de komende weken verder oploopt. Pas als ook in andere leeftijdsgroepen de cijfers omhooggaan, zullen we weer gefronste wenkbrauwen zien bij de corona-experts.

Lees ook:

OMT: Stuur bij coronabesmetting niet meer hele klassen weg

Het OMT adviseert het ministerie van volksgezondheid om per 20 september de corona-maatregelen voor het primair onderwijs te versoepelen. Dat zegt kinderarts en OMT-lid Károly Illy.