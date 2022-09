Waarom de consument er pas wat van merkt als de gasprijs langere tijd daalt

Het zijn welkome geluiden. De afgelopen weken daalde de Europese gasprijs weer iets, onder meer omdat Europese landen de gasvoorraden voor de winter inmiddels grotendeels op orde hebben. Eind augustus piekte de gasprijs op 346 euro per megawattuur. Afgelopen maandag lag die prijs op 190 euro.

Dat is een groot verschil. Toch zit de consument de gasrekening voorlopig alleen maar stijgen. “Met gas werkt het anders dan aan de benzinepomp”, zegt Melanie Poort van Vattenfall. “Waar tanken direct goedkoper is als de benzineprijs daalt, treedt er bij gas een vertragend effect op.”

Inkopen voor langere periode

Dat komt, zegt Poort, doordat energiebedrijven van tevoren voor een langere periode inkopen. “Het volume dat we inkopen is heel groot, Vattenfall heeft twee miljoen klanten. We kunnen niet per dag kijken wat er beschikbaar is en hoeveel het kost.”

Toen in het voorjaar de gasprijzen heel snel opliepen duurde het ook even voordat de consument dat ging merken, legt Poort uit. Op dezelfde manier zal de daling van de gasprijs op de groothandelsmarkt ook langer aan moeten houden wil de consument dat op de rekening terugzien.

Daar komt bij dat de gasprijs ondanks de daling nog steeds erg hoog ligt, benadrukt Poort. Ook Rianne de Voogd van Eneco wijst daarop. “De gasprijs is nu terug op het niveau van begin augustus.” Maar dat is nog steeds bijna twee keer zo hoog als voor de oorlog in Oekraïne.

Optimisme bij Goldman Sachs

Of de daling van de gasprijs door zal zetten is afwachten. Sinds maandag steeg de prijs juist weer iets, tot iets meer dan 200 euro per megawattuur, maar analisten van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs kwamen eerder deze week met een optimistische voorspelling. Volgens de economen zou, bij een winter met gemiddelde temperaturen, de gasprijs in het eerste kwartaal van 2023 kunnen dalen tot onder de 100 euro per megawattuur, het niveau van vlak voor de oorlog in Oekraïne.

De energieleveranciers zijn voorzichtiger. “We zien dat de markt nog heel beweeglijk is, en sterk wordt beïnvloed door de geopolitieke ontwikkelingen”, zegt Eneco-woordvoerder De Voogd. Het verloop van de oorlog en de maatregelen die de Europese Unie neemt om de energiecrisis te bedwingen zijn van invloed op de gasprijzen. “Wij hopen ook dat de gasprijs naar beneden gaat. Dat zou voor iedereen goed zijn. Maar er is nog heel veel onzekerheid.”

Prijsstijging volgende zomer

Overigens verwachten ook de analisten van Goldman Sachs dat de daling van de gasprijs naar vooroorlogse niveaus tijdelijk zal zijn. De bank verwacht voor de zomer van volgend jaar een gasprijs van 223 euro per megawattuur. Ook dan zullen de Europese landen gasreserves voor de winter moeten aanleggen. Dit jaar konden ze daarvoor deels nog gebruik maken van Russisch gas, maar het is onzeker of dat volgend jaar weer kan. Dat kan de prijzen opnieuw opdrijven.

