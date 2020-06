Waarom ‘bloemenmeisje’ Wendy Kroeze (41) tussen de hooligans stond. ‘Willem-Alexander motiveerde mij’

Toen de Nijmeegse psycholoog Wendy Kroeze (41) zondag in de trein richting Den Haag stapte, had ze niet kunnen bedenken dat ze enkele uren later met twee mondkapjes over haar borsten, gerbera’s in haar handen en hooligans om zich heen, een wapenstok van de Mobiele Eenheid in haar buik zou voelen landen. Ze was nota bene op haar teenslippers gekomen.

En terwijl ze met haar bosje bloemen in de treincoupé zat, had ze al helemaal niet kunnen bedenken dat ze de dag daarna haar schreeuwende hoofd zou aantreffen in vrijwel elke krant, als iconisch beeld van een breekpunt in de coronacrisis: het moment dat het verzet tegen de beperkende maatregelen van het kabinet serieus en zichtbaar werd. Haar foto's gingen al gauw rond op sociale media, waar ze de bijnaam ‘bloemenmeisje’ kreeg.

Een paar dagen later zit Kroeze in haar ruime tuin, die via openslaande deuren zicht biedt op haar modieus ingerichte jarendertighuis in. De verslaggever geeft ze – voor die er erg in heeft - demonstratief een hand. “Bloemenmeisje? Ik ben 41, dus zeg maar gerust bloemenvróúw.”

Wij zijn Nederland

In het dagelijks leven is Kroeze behandelcoördinator bij een gesloten jeugdzorginstelling. Ze kwam min of meer per ongeluk in de voorhoede van de betogers terecht die van het Malieveld richting Den Haag Centraal liepen, vertelt ze. Ze stond aan de zijkant van het veld toen de hooligans begonnen te bewegen. Veel andere demonstranten volgden. Ook zij, en al gauw stond ze vooraan.

“Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland”, scandeerde ze met de voetbalsupporters mee. Toen ze ter hoogte van het station de ME op zich af zag komen, bleef ze vooraan de groep staan en stak haar bloemen de lucht in. “Ik riep: Wij komen in vrede. Ik wilde niet dat de supporters en de politie slaags met elkaar zouden raken. Ik voelde mij een moeder die voor haar kinderen gaat staan.”

Het was een onverwacht persoon die Wendy Kroeze motiveerde om naar het Malieveld te gaan: koning Willem-Alexander. Op 4 mei zei hij: “We moeten niet normaal maken wat niet normaal is.”

Kroeze: “Ik dacht: inderdaad. Ik stop met winkelwagens desinfecteren en afstand houden, want dit is niet normaal. Dit is niet het land waarin ik wil leven.”

Stellig: “Corona is een hoax. Niet dat het niet bestaat, maar wat hier gebeurt, is van ongekende proporties.” Ze doelt op de zwakke wetenschappelijke basis die er volgens haar is voor de maatregelen van het kabinet – ze is van de school Maurice de Hond - en vindt de beperkende maatregelen daarom disproportioneel. “Er liggen nog maar 55 mensen op de intensive care, en wij leggen een heel land plat?”

Wendy Kroeze, de 'bloemenvrouw'. Beeld Koen Verheijden

Vrijheid versus veiligheid

Dat de demonstratie verboden werd, vormde voor Kroeze een extra motivatie om naar Den Haag te gaan. “Het was een demonstratie voor de vrijheid! Dat die verboden werd, legitimeerde de demonstratie juist.” Ze ging niet omdat ze antivaxxer is - hoewel ze heel kritisch is op de farmaceutische industrie - en nee, ze is ook geen extreemrechts type of hooligan. Ze was altijd een linksige D66-stemmer, ook wel liberaal. Nu overweegt ze Wilders, omdat hij zich sterk uitspreekt tegen de beperkende maatregelen. “Als je dat een half jaar geleden tegen mij had gezegd, had ik je vierkant uitgelachen.”

Uiteindelijk ging het Kroeze, toen ze tegen de ME stond te schreeuwen, vooral om zelfbeschikking, legt ze uit. “Er zijn twee waarden die lijnrecht tegenover elkaar staan op dit moment: vrijheid versus veiligheid. Het kabinet heeft ervoor gekozen veiligheid te laten prevaleren boven vrijheid. In een democratie zou je mensen zelf moeten laten beslissen welke waarde voor hen zwaarder weegt.”

Maar gaat ze niet totaal voorbij aan het feit dat het gedrag van het ene individu van invloed is op dat van de ander? “Waarom?” reageert Kroeze. “Als jij veiligheid belangrijker vindt, blijf je toch lekker thuis? Er zijn ik weet niet hoeveel mensen van tachtig in verpleeghuizen die zeggen: ik wil dit niet. Waar halen we het lef vandaan om mondige mensen die niets kwaad hebben gedaan, tegen hun wil op te sluiten? De arrogantie!”

Strijden voor liefde en verbinding

Ze wapende zich met bloemen om aan te geven dat ze strijdt voor liefde en verbinding, zegt ze. “Dat ontneemt de overheid ons door de maatregelen. Als psycholoog weet ik als geen ander wat sociale deprivatie met mensen doet. En dan zeggen mensen dat ik egoïstisch ben, omdat ik geen afstand houd. Nou, ik vind het egoïstisch om oude mensen te laten verpieteren in hun eentje.”

Ze denkt even na en zegt dan: “Wat ik mooi vond aan Nederland, tot januari dit jaar, was dat de overheid zei meer uit te willen gaan van vertrouwen in burgers, van eigen verantwoordelijkheid. Maar sinds corona wil deze overheid controle en dwang. Als we niets doen, verandert Nederland in een soort politiestaat.”

Daarom gaat ze komend weekend weer protesteren met een bosje gerbera's. “Ik hoop dat bij de volgende demonstratie ook boeren komen, hooligans, huisvrouwen, Satudarah, opa's en oma's: dit moet een protest van het hele volk worden.”

