Waarheen na de 18de verjaardag? Een kwart van uit huis geplaatste jeugd weet het de maand ervoor nog niet

Het was voor een enkeling een opluchting om 18 jaar te worden en de jeugdzorg de rug te kunnen toekeren. Maar van de 176 uit huis geplaatste jongeren die Het Vergeten Kind recentelijk ondervroeg, zag twee derde er ook als een berg tegenop om achttien te worden. Het volwassen worden brengt veel onzekerheid met zich mee: moet je je pleeggezin, jeugdinstelling of gezinshuis echt verlaten? En waar kun je dan terecht? Een kwart van de jongeren wist het een maand voor de verjaardag nog steeds niet, blijkt uit de enquête. Zo'n 92 procent van de jongeren meldt paniek, stress en angst over de aanstaande verjaardag en de mogelijke verhuizing die dat met zich meebrengt.

Jongeren die ‘jeugdhulp met verblijf’ krijgen, hebben op de achttiende verjaardag in principe weinig keuze: vanaf dat moment houdt het budget op en moet je op eigen benen staan. Terwijl jongeren in ‘gewone’ gezinssituaties pas gemiddeld op 23,7 jarige leeftijd uit huis gaan wonen, moet een groot deel van de jaarlijks 3300 uit huis geplaatste jongeren die volwassen worden dus al vroeg zelfstandig zijn. En dat terwijl het juist deze groep ontbreekt aan een netwerk en financiële middelen om hen daarbij te helpen.

Een jeugdinstelling in het Brabantse Veldhoven waar meisjes tussen de 12 en 18 jaar oud wonen. Beeld Trouw

Verlengde jeugdzorg is mogelijk, maar verschilt zeer per gemeente

Van de 176 ondervraagde jongeren meldt 65 procent dat zij hun leef-, crisis- of behandelgroep op hun 18de vanwege hun leeftijd moeten verlaten. Van de kinderen in pleeggezinnen is dat de helft, en bij begeleid wonen 37 procent. Voor jongeren die niet toe zijn aan zelfstandig wonen kan verlengde jeugdhulp worden aangevraagd tot 21 of 23 jaar. Maar de procedure hiervoor is ingewikkeld en onzeker. Gemeenten gaan heel wisselend om met het toewijzen van verlengde jeugdhulp; de een vertrouwt op het advies van de jeugdhulpverlener, de ander vraagt om een pakket aan verklaringen en een derde biedt (tijdelijk) helemaal geen verlengde jeugdhulp aan. Het kan voorkomen dat in een instelling de ene jongere wel tot 21 of 23 mag blijven, en de ander niet omdat die uit een andere gemeente afkomstig is.

Om de kans op succes te vergroten, doen jeugdhulpverleners per jongere gemiddeld bij drie gemeenten een aanvraag. Het Vergeten Kind ondervroeg ruim 100 jeugdhulpverleners. Zij verklaren altijd maar weer te moeten afwachten hoe goed een ambtenaar op de hoogte is van de wet- en regelgeving en de mogelijkheden voor een jongere. In plaats van verlenging van de jeugdhulp kan een gemeente ook doorverwijzen naar de (vaak goedkopere) Wet maatschappelijke ondersteuning of Wet langdurige zorg. Het zou voor de jongeren beter zijn, vinden zowel hulpverleners als de jongeren zelf als de jeugdhulp automatisch zou doorlopen tot 21 of 23 jaar. Ook moet meer naar het kind zelf gekeken worden wanneer het op eigen benen kan staan.

Van de jongeren die geen jeugdhulp meer krijgen, komt slechts 55 procent op een goede alternatieve plek terecht, schatten de ondervraagde zorgverleners. 15 procent van de jongeren meldt dakloos te zijn geworden, en 7 procent verbleef op verschillende logeeradressen. 17 procent keerde terug naar de ouders. De overige jongeren vonden zelf een huis, of een plek in een begeleid wonen- huis of kamertrainingshuis.

