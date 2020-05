Waarheen met de Wallen?

Veel contactberoepen mogen opstarten, maar op de Wallen blijven de ramen tot 1 september stijf gesloten. Dat verzekerde burgemeester Femke Halsema van Amsterdam donderdag in een digitale gemeenteraadsvergadering. Ondertussen gaat de discussie over de toekomst van die Wallen heftig door. Daarover praten was lang taboe in vrijzone Amsterdam. Maar de overlast nam dusdanig toe dat Halsema vorig jaar de kussens opschudde met scenario’s die variëren van alle 330 prostitutieramen sluiten, tot méér ramen erbij.

Alternatieven : een prostitutiehotel

De lokale politiek is flink verdeeld, net zoals bewoners en prostitutiebranche fel tegenover elkaar staan. Halsema kreeg de opdracht alternatieven uit te werken. In februari toverde zij een konijn uit haar hoed: een nieuw erotisch centrum of een prostitutiehotel. Dat moet elders in de stad komen, bijvoorbeeld langs de Noord-Zuidlijn. De keuze is een eroscentrum met veel horeca plus entertainment om extra klanten (‘de feesttoerist’) te trekken. Of een hotel voor sekswerkers die bij honderd inpandige ramen zitten en via internet werven.

De meeste partijen zien dit laatste idee wel zitten, ook als veilig alternatief voor onzichtbare thuiswerksters. Want de meeste klanten van ramen en bordelen zijn allang naar online en escortbureaus vertrokken. Door die verschuiving kampen raamexploitanten met leegstand en raken prostituees in de schulden.

Vooral toeristen en nauwelijks Amsterdammers

De laatste vijf jaar is op de Wallen ook door het toerisme de klandizie fundamenteel veranderd. Voorheen klaagden sekswerkers dat de kijkende massa geld kostte. Maar de nieuwe bond van raamwerkers Red Light United wil méér ramen en méér toeristen. Want uit een enquête onder 170 vrouwen bleek volgens de Roemeense woordvoerster dat voor twee derde de toeristen de voornaamste inkomstenbron zijn geworden.

Amsterdammers zouden nog maar 8 procent van de klanten vormen, in het weekend dalend naar 4 procent. GGD-onderzoek toonde die trend al aan: in 2014 was 28 procent van de klanten Amsterdammer, de helft kwam van buiten de hoofdstad. Sindsdien heeft het toerisme een grote vlucht genomen: in 2019 kwamen er negen miljoen toeristen naar de hoofdstad waarvan het overgrote deel uit het buitenland.

Red Light United bestaat grotendeels uit Oost-Europese vrouwen. Verreweg de meeste prostituees zijn buitenlands. Zo is op de Wallen een grootschalige prostitutiemarkt ontstaan van expats voor toeristen, de zogeheten ‘sexpats'. Diverse bronnen in het gebied bevestigen dit nieuwe patroon.

De Wallen als Unesco Werelderfgoed

PvdA-raadslid Dennis Boutkan werpt de vraag op of de Wallen als Unesco Werelderfgoed het meest geschikte gebied is om internationale prostitutie te faciliteren. Alle ramen sluiten kost de gemeente honderden miljoenen euro’s aan het opkopen van vastgoed. Daarom wil hij, net als de SP, de ramen geleidelijk opdoeken om de leefbaarheid voor de Amsterdammers te vergroten. “Waarom staan wij toe dat de seksindustrie op de Wallen de boel bepaalt? Voor hen is de drukte een goudader, en zij houden ons in een houdgreep.”

Toeristen met mondkapjes lopen over de Zeedijk, nabij de Wallen. Beeld ANP

Boutkan noemt het negatieve effect dat deze ‘sexpats’ hebben op de leefomgeving het nieuwe taboe: “Van geen enkele andere expat accepteren wij schreeuwende, zuipende en zich misdragende bezoekers. Hoezo zouden buitenlandse prostituees recht hebben op raamprostitutie in het historische hart van de hoofdstad?”

Christenunie en CDA vinden dat vrouwen niet als vleeswaar achter ramen horen, maar hebben amper zetels. GroenLinks en D66 hameren op de rechten van sekswerkers. Zij willen juist meer ‘vergunde’, ofwel officiële en veilige werkplekken voor diverse soorten prostitutie elders in de stad. “Het is er en het is groot, daar moet je mee dealen. Mijn ideaal is prostitutie zonder ramen aan de straat. Maar Amsterdam heeft de plicht de beste werkplekken te maken en te voorkomen dat zij ondergronds gaan”, zegt D66-raadslid Alexander Hammelburg.

Lees ook:

Amsterdam maakt eind aan rondleidingen op de Wallen

Amsterdam kondigde vandaag een eind te maken aan de groepsrondleidingen in The Red Light District. “Sekswerkers zijn geen toeristische attractie”.