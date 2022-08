Waardetransport zoekt zelfde personeel als Schiphol. ‘Je bent hier veel vrijer’

Op het kantoor van geldtransportbedrijf Brink’s in Capelle is het koel. De gangen zijn vergrendeld met zware beveiligingsdeuren, je kunt nergens zomaar doorlopen. Beneden staan de bekende blauw met paarse geldwagens te wachten tot er geld weggebracht moet worden. Want Nederland blijkt weer meer contant geld te gebruiken.

Dagelijks rijden vanuit Capelle ongeveer 160 geldtransporteurs de regio in om winkels en geldautomaten van biljetten of munten te voorzien en geld op te halen. Maar Brink’s kampt al maanden met een personeelstekort, waardoor geldautomaten soms langer leeg staan dan gewenst. En dan blijkt Nederland – tegen de verwachting in – ook nog meer contant geld te gebruiken dan voor de coronacrisis.

Cash booming

“Cash is booming”, zegt Leen Lommerse (62), supervisor geldtransport van Brink’s. Dit voorjaar ging de grootste geldtransport-concurrent van Brink’s failliet. “En dus staan we voor een uitdaging, we hebben meer te doen en personeel is niet zomaar te vinden”, zegt Lommerse. Het bedrijf is op zoek naar dezelfde jonge beveiligers als Schiphol en de evenementenbranche. Daarom is Brink’s doorlopend bezig personeel te werven; sinds kort is het waardetransportbedrijf ook zeer actief op sociale media.

De campagne werkt goed volgens Lommerse, maar er stoppen ook geldtransporteurs, waardoor het tekort blijft. Op een duidelijke toon met stevig Rotterdams accent legt hij uit dat rijden op de geldwagen fantastisch is. “Vraag maar aan Samantha”, zegt Lommerse, “die werkt hier al twaalf jaar”.

Samantha de Wit (36) glimlacht als ze gevraagd wordt haar ervaringen te delen. Ooit begon ze bij Brink’s omdat haar voetbaltrainer bij het bedrijf werkte en De Wit wel geschikt vond voor het werk op de geldtransportwagen. En dat bleek wel. De Wit is ijverig en leert na jaren dienst nog steeds ieder type geldkluis uit haar hoofd. “Ze zijn allemaal net verschillend”, licht ze toe. “Je wil niet staan klieren bij zo’n apparaat.”

Snel werken

Een werkdag op de geldwagen begint vroeg in Capelle aan de IJssel. De Wit en haar collega’s laden ’s ochtends tussen zes en negen pakketten geld in de wagens. Vervolgens beginnen ze aan een route van 8,5 a 9 uur langs winkels en geldautomaten. “Overal waar je binnenkomt ga je snel te werk”, zegt De Wit. “Direct naar de kluis om geld neer te leggen en op te halen, dat is veiliger. Het moet niet onnodig lang duren.”

Het snelle werken is slechts een van de vele veiligheidsvoorschriften om risico’s op aanslagen te minimaliseren. De wagens staan in constante verbinding met een meldkamer en alle waarde wordt vervoerd in een beveiligingskoffer. Er is weinig te halen en dat weten criminelen; in de afgelopen twaalf jaar heeft De Wit nog nooit een onveilige situatie meegemaakt.

“Mijn ouders vonden het aan het begin wel spannend dat ik dit werk ging doen, ik mocht er op verjaardagen ook nooit over vertellen”, zegt De Wit. “Maar na zoveel jaar werk zijn de geldbiljetten gewoon papiertjes geworden. Ik denk er niet meer over na.”

Hyperbeveiligde wagens

Dat was in de tijd dat locatiemanager Lommerse begon bij Brink’s wel anders. “Vroeger werd nogal eens gebeld met de melding dat er een overval was geweest, maar dat is allang niet meer zo.” Dat komt volgens Lommerse omdat er flink is geïnvesteerd in hyperbeveiligde wagens “Je kunt ergens anders veel makkelijker geld halen”

Daar is De Wit tijdens haar werk in ieder geval niet mee bezig. “Ik probeer rust uit te stralen zodat winkelpersoneel ook rustig blijft.” Verder voelt ze zich op de weg vooral vrij en geniet ze nog altijd van het werk. “Je hebt een grote verantwoordelijkheid en je rijdt geen rondjes op een saai bedrijventerrein”.

Gevraagd: 50 geldtransporteurs Salaris beginnend geldtransporteur: Het salaris is vastgelegd conform de cao particuliere beveiliging. Minimaal 1.718 en maximaal 2.562 euro bruto per maand Opleiding: Afgeronde mbo-2 opleiding beveiliging. Een rijbewijs C is een pre maar geen must. Ook is kun je een bbl-opleiding (werken en leren) doen bij Brink's Kwaliteitseisen: zelfstandig, fysiek zwaar werk is geen probleem, tegen stress kunnen. Veiligheid hoog in het vaandel

