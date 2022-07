Waaraan Suzanne (32) stierf in haar cel weet haar familie niet. ‘Ik kan niet rouwen om mijn dochter’

Vier maanden geleden overleed de 32-jarige Suzanne de Vries in haar cel. Tot frustratie en verdriet van de familie is nog altijd is onduidelijk wat de oorzaak is, onder meer omdat het Nederlands Forensisch Instituut te veel zaken moet afhandelen.

Zodra ze vrij zou komen, stond Suzanne de Vries een mooie toekomst te wachten. Dat had een andere gedetineerde haar voorspeld na het lezen van het koffiedik in haar kopje. Zelf hoopte Suzanne na haar detentie ook op een rustig bestaan, samen met haar nieuwe partner en drie jonge kinderen.

Want rust was wat ze nodig had na een loodzware tijd. Twaalf jaar lang werd Suzanne door haar partner mishandeld. Ze werd geschopt, geslagen en vernederd. In mei 2016 escaleerde de situatie en bracht Suzanne haar partner met een hamer om het leven.

In hoger beroep kreeg de jonge moeder voor doodslag zeven jaar gevangenisstraf opgelegd. Ergens was de familie opgelucht: “Na twaalf jaar in een hel te hebben geleefd, is ze nu eindelijk veilig”, dacht haar zus Jennifer de Vries.

Onverwachts overleden

Voor de familie kwam het daarom als een grote schok toen er in maart onverwachts twee agenten voor de deur stonden. Suzanne was dood in haar cel aangetroffen, vertelden de agenten, maar de doodsoorzaak was niet bekend.

Sindsdien zit de familie met vragen: “We kunnen niet beginnen met rouwen, want iedere dag zitten we in onzekerheid,” vertelt vader Herman de Vries geëmotioneerd. Herman had een hechte band met zijn dochter en belde haar vrijwel iedere dag. “We vertelden elkaar alles.” Hij kan zich niet voorstellen dat Suzanne zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt.

Wel bestaat het vermoeden dat Suzanne een niet-natuurlijke dood is gestorven. Bij zo'n vermoeden is het gebruikelijk dat er een autopsie wordt uitgevoerd en dat de officier van justitie een onderzoek start. In april kreeg familie De Vries een brief dat dit onderzoek ongeveer acht weken in beslag zou nemen.

Toxicologisch onderzoek

Inmiddels zijn er zestien weken voorbijgegaan en heeft de familie nog altijd geen antwoord op de vragen. In een mail aan Johan Oosterhagen, de advocaat van de familie, schrijft de officier van justitie dat de lange duur van het onderzoek onder andere te maken heeft met het toxicologische onderzoek. Dat is het onderzoek naar lichaamsvreemde stoffen, zoals drugs en medicijnen in het bloed.

Vader Herman en zus Jennifer de Vries van de overleden Suzanne de Vries (op de foto achter de stoel). Beeld Roger Dohmen

Volgens Martin van den Berg, emeritus hoogleraar toxicologie hoeft dit onderzoek niet zo lang te duren, zeker als er een vermoeden bestaat om welke stoffen het gaat. Van Suzanne was bekend dat zij morfine spoot tegen clusterhoofdpijn. “Onderzoekers kunnen vaststellen of de concentratie morfine in het bloed zodanig hoog is dat ze daardoor is overleden”, legt Van den Berg uit.

Het zou ook kunnen dat een combinatie van medicijnen tot een overdosis heeft geleid. In dat geval kan het onderzoek langer duren, omdat ook het gebruik van andere stoffen moet worden uitgesloten. “Dan wordt er langer gepuzzeld en meerdere deskundigen geraadpleegd”, zegt de hoogleraar.

Capaciteitsgebrek

Na herhaaldelijke verzoeken om opheldering over de trage voortgang van het onderzoek antwoordde de officier van justitie aan advocaat Oosterhagen dat de lange wachttijd vooral komt door capaciteitsgebrek bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het NFI is in deze zaak verantwoordelijk voor de uitvoering van het toxicologisch onderzoek. “Door krapte bij het NFI speelt de lange doorlooptijd in vele zaken", schrijft de officier.

Een woordvoerder van het NFI laat weten niet in te kunnen gaan op deze concrete zaak. Wel bevestigt ze dat complexere onderzoeken meer tijd in beslag nemen. “Op dit moment is de instroom van dit type zaken hoger dan de uitstroom. Het kan zijn dat in dergelijke zaken de afgesproken levertijd niet wordt gehaald”, aldus de woordvoerder.

Calamiteitenonderzoek

Wat het lange wachten voor de familie extra pijnlijk maakt, is dat door het ontbreken van de doodsoorzaak ook het werk van de commissie is opgeschort die dit soort calamiteiten onderzoekt. Die moet in deze zaak bijvoorbeeld in kaart brengen hoe het gevangenispersoneel en zorgverleners hebben gehandeld in de uren voor en na het overlijden van de gedetineerde.

De familie vermoedt dat er nalatig is gehandeld door het gevangenispersoneel. Zo zou Suzanne op de avond van haar overlijden om hulp hebben geroepen, maar daar zouden bewakers niet op hebben gereageerd. Zelfs niet nadat andere gevangenen ook om hulp begonnen te roepen.

In een reactie laat de gevangenis weten: “De landelijke calamiteitencommissie – waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op toeziet – geeft aan dat het onderzoek nagenoeg gereed is, maar niet kan worden afgerond omdat de doodsoorzaak niet bekend is. Andere partijen moeten op deze belangrijke vraag antwoord geven.”

Als er voor volgende week vrijdag geen antwoorden zijn, dan wil de advocaat van de familie een kort geding aanspannen om de uitkomsten van het calamiteitenonderzoek op te eisen. “Wij willen gewoon dat de waarheid boven tafel komt”, zegt vader Herman vastberaden.

