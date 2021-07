Waar wordt het nog spannend? ‘De situatie is onzeker. Het water is ongelooflijk grillig’

De hoogwaterpiek in de Maas is Zuid-Limburg voorbij, en ligt nu ter hoogte van Roermond. Ook rondom Venlo staat het water hoog. In de dorpen Haelen en Horn, tussen Roermond en Venlo, vonden zaterdagochtend haastige evacuaties plaats, vanwege de hoge waterstand. In en rondom Venlo werd vrijdagavond al geëvacueerd. Ook de patiënten van het VieCurie Medisch Centrum in die stad moesten elders worden ondergebracht.

De verwachting is dat de piek, veroorzaakt door de hevige neerslag van eerder deze week, in Midden- en Noord-Limburg lang zal aanhouden. Vermoedelijk zal Venlo bijvoorbeeld tot en met zondagmiddag te maken hebben met extreem hoog water. De Veiligheidsregio Limburg-Noord spreekt daarom niet meer van een piek, maar van een ‘langgerekt plateau’.

Een kind bekijkt hoe hard het water van de Maas stijgt bij een tijdelijke waterkering in een tuin in Arcen. Beeld ANP

“De situatie is nog onzeker”, zei de voorzitter van de veiligheidsregio, burgemeester Antoin Scholten van Venlo zaterdag. “Het water is ongelooflijk grillig.” Duidelijk is wel dat de langdurige waterdruk gevaren met zich meebrengt. De dijken in het gebied raken verzadigd en vertonen op sommige plaatsen al zwakke plekken. Om die reden werd zaterdagmiddag in Venlo ook een bedrijventerrein ontruimd, liet de burgemeester weten.

Het waterschap Limburg en Rijkswaterstaat houden de situatie nauwlettend in de gaten, zo benadrukte Scholten tijdens een persconferentie. Ook staat er een interventieteam van Defensie gereed om bij te springen indien nodig.

Gelderland en Brabant

Na Limburg zullen ook de provincies Noord-Brabant en Gelderland te maken krijgen met hoge waterstanden in de Maas en de Waal. Op een kaart van Rijkswaterstaat waarop actuele waterstanden worden weergegeven is te zien dat het waterpeil bij Sambeek (gemeente Boxmeer) met 1241 cm NAP nu al in de categorie ‘hoogwater/stormvloed’ valt. Rijkswaterstaat verwacht dat de hoogwatergolf maandag Limburg zal verlaten en andere delen van Nederland zal bereiken.

Toch gaat de veiligheidsregio Brabant-Noord, waar onder meer Maasgemeenten Boxmeer, Cuijk en Grave onder vallen, er vooralsnog vanuit dat overstromingen de provincie gespaard zullen blijven. “We verwachten dat de piek bij Roermond afvlakt. In onze regio is het landschap vlakker dan in Limburg, waardoor de Maas meer ruimte heeft”, is te lezen op de website van de veiligheidsregio. “Uiteraard blijven we alert en scherp, en werken we verschillende scenario’s uit.”

Ook Gelderland gaat ervan uit dat grootschalige wateroverlast in de regio uit zal blijven. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waar onder meer Nijmegen, Maasdriel en Culemborg onder vallen, schrijft op haar website dat de waterstanden in de Maas en de Waal niet zodanig zijn dat er reden is tot zorg in de regio. “Hoe verder stroomafwaarts hoe kleiner het risico wordt. In Gelderland-Zuid blijven we gelukkig ruim onder de kritische waterhoogten.” Wel lopen de uiterwaarden vol. “Maar daar zijn ze ook voor bedoeld”, schrijft de veiligheidsregio. “Boeren en campingeigenaren zijn op tijd geïnformeerd en hebben zo voldoende tijd gehad om daar weg te gaan.”

Inwoners maken schoon na de wateroverlast in Valkenburg aan de Geul. Beeld ANP

Zuid-Limburg

In het zuiden van Limburg, waar de wateroverlast begon, is het grootste gevaar intussen geweken. Ook de inwoners van de getroffen dorpen rondom Meerssen, waar vrijdag een dijk doorbrak, mochten zaterdagochtend weer naar huis. In het zwaar getroffen Valkenburg wordt inmiddels gepoogd ondergelopen kelders te legen en de schade te herstellen.

Toch zal het nog even voordat daar de situatie weer bij het oude is. De veiligheidsregio Zuid-Limburg roept iedereen op om voorlopig nog zeer waakzaam te blijven. “Ga als de straat nog vol water staat nog niet de weg op”, zei woordvoerder Samantha Wisniewski op de calamiteitenzender van 1Limburg. “Het is dan niet te zien of ergens een putdeksel open staat, en dat kan gevaarlijk zijn.” Ook waarschuwde ze bewoners om niet direct gebruik te maken van elektriciteit en gas, maar eerst te controleren of er sprake is van waterschade. “Controleer eerst of de meterkast onder water heeft gestaan. Is dat zo? Raak die dan niet aan en bel een storingsnummer. Ga vooral niet zelf aan de stoppen zitten.”

