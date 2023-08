Waar staat de ‘extreemrechtse’ Groot-Nederlandse Studentenvereniging voor?

De studenten van de Groot-Nederlandse Studentenvereniging (GNSV) dragen grijze wollen, platte petten met een rood-wit-groen lint. Ze hebben eenzelfde soort band als sjerp om de borst. Op hun Instagram-pagina is te zien hoe ze biertjes drinken, les krijgen over ‘rechtse studentikoziteit’ en een zangavond bijwonen met als thema ‘boer lives matter’ - een leus die veel gebruikt wordt door mensen die opkomen voor de rechten van witte Zuid-Afrikanen.

Vorige week raakte een aantal leden slaags met linkse activisten, nadat ze voor het eerst met een kraampje op de introductieweek van de Radboud Universiteit in Nijmegen hadden gestaan. Het politieonderzoek naar de vechtpartij loopt nog.

De GNSV is sinds september 2021 actief in Leiden en heeft inmiddels een afdeling in Nijmegen. Een aantal leden is ook actief in de extreemrechtse jongerenbeweging de Geuzenbond, vertelt Willem Wagenaar, die bij de Anne Frank Stichting onderzoeker is naar rechts-extremisme. Hij houdt de groep al een tijdje in de gaten en stelt dat de twee bewegingen een gedachtegoed delen. De Geuzenbond is een groep jongeren die het liefst een samenleving voor zich ziet die is opgebouwd op basis van één volk, zegt Wagenaar. “Met een gezamenlijke etniciteit, geschiedenis, taal en cultuur en waar geen ruimte is voor externe invloeden als immigratie.”

In de grondslagen van de Geuzenbond wordt verwezen naar het solidarisme

De GNSV is volgens Wagenaar extreemrechts te noemen, omdat de vereniging onderscheid maakt op etnische gronden. Daarnaast ziet de deskundige dat de Geuzenbond, en volgens hem ook de GNSV, impliciet afstand neemt van de liberale democratie – volgens hem een ander kenmerk van rechts-extremisme.

In de grondslagen van de Geuzenbond wordt naar het solidarisme verwezen. “Het solidarisme is een Vlaamse variant van het klassieke Italiaanse fascisme. Dat wijst democratie en grondrechten af en ziet een staat als het lichaam van volk.”

De naam van de Groot-Nederlandse Studentenvereniging is volgens Wagenaar nationalistisch te noemen. “Grootneerlandisme is een politieke stroming die betoogt Vlaanderen, Nederland, delen van Frankrijk en Zuid-Afrika te verenigen in één Nederlandstalige staat.”

De GNSV laat zelf in een reactie per mail weten dat de organisatie niet antidemocratisch is. Ook zegt ze tegen het gebruik van geweld te zijn. Volgens de vereniging staat de Geuzenbond als organisatie los van de GNSV. Ook zegt de GNSV dat haar leden geen klassiek Italiaans fascisme aanhangen.

Niet een direct gevaar

Op sociale media zeggen GNSV-studenten dat ze hun ‘studentikoziteit’ baseren op gebruiken van de Duitse Burschenschaften. Dit zijn traditionele Duitse studentenverenigingen die vooral groot waren in de negentiende eeuw, legt politicoloog en historicus Kemal Rijken uit. “Zij droegen net zulke hoedjes als de GNSV-leden.”

In Duitsland waren de Burschenschaften na de sociale revolutie op universiteiten in 1968 omstreden, zegt Rijken. “Omdat de organisaties nog nationalistische denkbeelden hadden.” Hij ziet niet een direct gevaar in de GNSV. “Het hoort bij de democratie om uitersten te hebben. Bovendien flirten jongeren vaker met radicaal gedachtegoed. Meestal worden ze gematigder wanneer ze ouder zijn.”

Ook Wagenaar denkt dat de groep niet per se gevaarlijk is. “Ze zijn namelijk maar met enkele tientallen.” Maar, voegt hij daaraan toe, “het is altijd belangrijk om zo’n extreemrechtse beweging in de gaten te houden”.

Het is onduidelijk of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dat doet. Eerder waarschuwde de overheidsorganisatie wel voor rechts-extremistische groepen die vaker op de voorgrond treden, met het risico op ondermijning van de democratie.

Lees ook:

AIVD: ‘Jasje-dasje-rechts-extremisme’ in opkomst

De AIVD waarschuwt in het jaarverslag voor rechtsextremisme en andere gevaren voor de nationale veiligheid. Ondertussen loopt de dienst zelf tegen grenzen aan.