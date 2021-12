Waar mag je straks carbidschieten? De ratjetoe aan regels maakt het er niet duidelijk op

In Nieuwegein is het expliciet verboden. In Utrecht geldt juist géén plaatselijk verbod. En in het naburige Vijfheerenlanden mag het alleen rond oud en nieuw, mits wordt voldaan aan een lange reeks voorwaarden. Voor carbidschieten is een ratjetoe aan lokale regels ontstaan. Na alle ophef voorafgaand aan de afgelopen jaarwisseling, blijkt het gros van de gemeenten het geknal met melkbussen op eigen wijze aan banden te hebben gelegd via de algemene plaatselijke verordening (APV).

“Voor de handhavers is dit een drama”, stelt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. “Onze mensen snappen niks meer van de regels rond carbidschieten. Op de ene plek wordt het toegelaten, bij de buurgemeente niet. Wat voor recht van spreken heb je dan nog als handhaver? Ik vind het wonderlijk dat er geen afstemming heeft plaatsgevonden bij de regioburgemeesters, er is begrijpelijk en eenduidig beleid nodig.” Politiebond ANPV pleit zelfs voor een landelijke lijn. “We willen niet dat carbid vuurwerk als attractie vervangt.”

De carbidbepalingen zijn in opmars. ‘Eerste gemeenten verbieden carbidschieten’, kopte de NOS in november van vorig jaar. Uit onderzoek van deze krant blijkt dat inmiddels een vijfde van de in totaal 352 Nederlandse gemeenten een totaalverbod heeft opgenomen in zijn APV. Een stuk carbid in een melkbus stoppen, het goedje natmaken, aansteken en tot ontploffing brengen: het mag daar onder geen beding.

Vooral verboden waar het geen traditie is

Vooral in het zuiden en westen van het land kleuren relatief veel gemeenten rood. Dat is opvallend. Het geknal komt daar namelijk van oudsher niet voor, juist in delen van Oost- en Noord-Nederland is carbidschieten een traditie. Ook afgelopen jaarwisseling bleek het afvuren van deksels en ballen onpopulair in de Randstad, Brabant en Limburg.

Vooraf verrees een ander beeld. Veiligheidsregio’s gaven eind 2020 te kennen hun hart vast te houden. Met het landelijke vuurwerkverbod dat toen bij wijze van coronamaatregel was afgekondigd (en nu weer), vreesden de autoriteiten dat liefhebbers van strijkers en pijlen hun knallers zouden verruilen voor carbid. Schieten met dat goedje valt namelijk niet onder de noemer vuurwerk. Wel kan het gevaarlijk zijn, voor overlast zorgen, en werkt het (door corona ongewenste) groepsvorming in de hand.

Omdat het Veiligheidsberaad uiteindelijk besloot geen landelijk verbod op carbidschieten in te stellen, namen talloze gemeenten het heft in eigen hand. Het stadsbestuur van Amsterdam koos voor een verbod, Tilburg paste haar APV aan, en ook in Brunssum waren de rondvliegende deksels en ballen taboe. Die verboden zijn dit jaar niet uit de plaatselijke verordeningen verdwenen.

Iedere gemeente heeft eigen voorwaarden

Elders zijn de autoriteiten soepeler. In bijna de helft van alle gemeenten (45 procent) mag er doorgaans niet worden geschoten met carbid, maar is expliciet een uitzondering op die regel opgenomen voor oud en nieuw. Nog eens een vijfde van de gemeenten rept in de APV over ‘ontheffingsmogelijkheden’ voor het verbod. In Barneveld mag dit weekend wel met carbid worden geschoten, de Zwolse burgemeester verleent geen ontheffing.

Iedere gemeenteraad verbindt bovendien eigen voorwaarden aan vrijstellingen. Vaak zijn schutters verplicht zich vooraf bij de gemeente te melden en mogen zij hun bussen enkel buiten de bebouwde kom opstellen. Maar los daarvan lopen de mitsen en maren uiteen. Zo is de leeftijdsgrens in Aalten 18 jaar, maar mogen in Borne ook 16- en 17-jarigen zelfstandig schieten. In Elburg mogen er maximaal vier bussen per groep worden gebruikt, Gennep beperkt juist het aantal schutters (ten hoogste vier). En in Buren mogen enkel zachte voorwerpen worden afgevuurd.

“Alleen al in het gebied waarin ik werkzaam ben, geldt een lappendeken aan spelregels”, stelt Johan Ekkel. Als politiechef van IJsselland-Noord, dat de gemeenten Kampen, Zwartewaterland, Staphorst en Steenwijkerland beslaat, beaamt hij het standpunt van de bonden. “Het is voor collega’s lastig te onthouden wat waar nu precies wel en niet mag. Ook kan die inconsistentie onze geloofwaardigheid aantasten.”

Als Den Haag zich er maar niet mee gaat bemoeien

Toch is hij tegen landelijk beleid. “Het is mijn grootste angst dat Den Haag zich ermee gaat bemoeien. Decennialang vond er rond Kampen een kat-en-muisspel plaats tussen de carbidschieters en de politie. Door regulering is dat sentiment nu eindelijk verdwenen. Maar komt er een verbod op carbidschieten, dan zijn we terug bij af.”

De bevolking in het Oosten laat zich haar lolletje namelijk niet zomaar afpakken, denkt Ekkel. “Het is hier volksspel nummer één. Wil je de grip als bestuur niet kwijtraken op gemeenschappen waarin carbidschieten een traditie is, dan moet je maatwerk bieden. Ga in gesprek, kijk samen met de schutters wat wel en niet mogelijk is. Als je goede afspraken maakt, kun je de overlast en risico’s beperken, en hoeft het geknal met melkbussen niet te verdwijnen.”

